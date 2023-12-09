為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮冬季限定主打的飲品-燒仙草/紫米紅豆湯/甘蔗桂圓紅棗茶/黑糖薑茶in『滿上-仙草…

《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮冬季限定主打的飲品-燒仙草/紫米紅豆湯/甘蔗桂圓紅棗茶/黑糖薑茶in『滿上-仙草愛玉茶飲專賣店』- Ivenの窩食在分享

2023-12-09 17:24:55 Ivenの窩 人氣：3,562
share
邀約
窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：487篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龜山區

造訪商家：滿上-仙草愛玉茶飲專賣店-林口長庚店
phone03-3289-718
place桃園市龜山區復興北路10號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

▲寵愛自己的日子，在冷冷的天，滿上一杯濃郁的燒仙草甜點，熱騰騰的喝，就滿上滿滿的幸福。《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

『滿上-仙草愛玉茶飲專賣店-林口長庚店』
地       址：桃園市龜山區復興北路10號
電       話：(03) 328  -  9718
營業時間：10:00~21:00(星期日公休)
粉絲團《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就滿上-仙草愛玉茶飲專賣店-林口長庚店《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

Ｉ Ｇ：@ fullup.tea.shop

《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

《滿上-仙草愛玉茶飲專賣店-林口長庚店》，位在林口長庚醫院旁的熱鬧商圈。《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

《滿上-仙草愛玉茶飲專賣店-林口長庚店》新穎雅緻的店面，門口常大排長龍。《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

滿上的仙草來自於苗栗縣銅鑼鄉，是採有機的方式種值，以及配合契作，天然食材無添加，爽口無負擔，另有阿里山手作愛玉。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲[Menu]，一張二面的菜單，以店家滿滿食材的優質品項來說，單價親民。《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲其中冬季限定主打推出的[暖の食力]紫米紅豆湯燒仙草，甘蔗桂圓紅棗茶、黑糖薑茶，讓人溫暖上心頭《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲ 四合一系列有四款，有甘蔗四合一、檸檬四合一、奶茶四合一、原茶四合一，配料區九選四，可複選；配料九種：百年仙草凍、手工愛玉、白玉珍珠、小粉圓、小紫蘇、昏貴、椰果、小芋圓、水玉等，可選四種，喜歡的也可以複選。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲除了[暖の食力]，再點個滿上一杯濃郁的高山金萱茶四合一甜品，幸福感整個滿滿。《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲門市工作人員現點手作，健康美味看得見。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲嚴謹專業的包裝，讓茶飲也可以是這麼的有質感。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

金萱原茶四合一🧋甘蔗桂圓紅棗茶黑糖薑茶燒仙草紫米紅豆湯《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲外帶《滿上-仙草愛玉茶飲專賣店》飲品回家，來個美美的下午茶。《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

黑糖薑茶甘蔗桂圓紅棗茶金萱原茶四合一紫米紅豆湯燒仙草《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲寒流來襲的日子，冰冷的四肢，一直傳達想念這杯熱熱的燒仙草。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

滿上​的百年仙草凍​，是苗栗縣銅鑼鄉有機種植100%純天然仙草，很厚功提煉熬煮的，是在仙草干茶中加入百年仙草凍，再添加手工熬製蔗糖與蜂蜜，是店家必點的招牌​品項《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲超欣賞這一碗熱騰騰，滿滿濃稠Q彈的燒仙草，仙草微甜清香Q中帶滑，白玉珍珠、小粉圓、小芋圓，以及香脆花生粒，增加嚼覺層次口感，暖胃又滿足了燒仙草甜品的口慾，說實在的，我願用這一碗代替餐點的飽足。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

紫米紅豆湯《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

'《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲手上捧著熱騰騰的紫米紅豆湯，溫暖上心頭。《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲淋上了鮮奶，增添香濃營養口感，滿滿的紫米紅豆湯，熱熱的喝，綿密紫米紅豆🫘，滿口濃稠香醇口感，暖心暖胃，這波寒流不冷了。《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

黑糖薑茶金萱原茶四合一甘蔗桂圓紅棗茶《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

黑糖薑茶四合一

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲濃厚黑糖，辛香的薑汁，就是完美百搭，整個溫馨畫面，雙倍大片的桂圓肉，以及大顆紅棗，份量十足。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲整杯喝完暖心暖胃的薑茶，還有滿滿的桂圓及紅棗可舀來吃，桂圓補氣養生，肉質本身的香甜，吃來脆中帶柔，甜紅棗果肉甜柔美味，一杯三得的滿足。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

金萱原茶四合一(微糖少冰)《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲把金萱原茶四合一倒入大瓷器杯中，來個優雅的下午茶點心。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲這杯金萱原茶，可以選擇自己喜歡的四種配料：百年仙草凍、白玉珍珠、小粉圓、小芋圓。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲大半杯的百年仙草凍、白玉珍珠、小粉圓、小芋圓，滑嫩Q彈，色澤繽紛的配料，滿足了視覺幸福感。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

▲一大杯金萱茶，少冰微甜，茶香濃郁帶清爽，超好喝的，加上帶微甜的仙草、小粉圓、白玉珍珠等大量的配料，增加了Q彈飽足感，心胃都幸福，可說是黃金完美比例，這一天我把這一杯幸福飲品，當做我一個美麗的餐點。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

甘蔗桂圓紅棗茶

《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

從大吸管吸到的清甜甘蔗汁中，竟然有吃到桂圓肉，打開密封蓋，竟然有大片的桂圓肉，及大顆完整的紅棗迎賓，都是溫補的食材，友人說吃完這杯，這個冬天很溫暖。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

《滿上-仙草愛玉茶飲專賣店》滿上飲品，是主打著以仙草系列為主的飲料，他們對於飲品的每一口，都是歷經繁雜的工法熬煮而成，呈現一杯杯濃郁美味的仙草，店家推出[暖の食力]冬季限定主打的飲品：紫米紅豆湯燒仙草甘蔗桂圓紅棗茶黑糖薑茶，每一杯皆是養生的食材經典飲品，讓我們這個冬天不再冷了。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

▲從機場捷運A8〔長庚醫院站〕，走過來不到四分鐘，交通非常便捷，路過就不要錯過，自備飲料杯可以省5元，門市現點手作美味看得見，外帶滿上的甜品回家當下午茶點，給家人一個溫暖的食力；推薦給有來機場捷運A8附近一帶商圈的饕客們。《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮《林口長庚燒仙草推銷》全台北最濃郁的燒仙草無人不推一喝就上癮

 

  『滿上-仙草愛玉茶飲專賣店-林口長庚店』
地       址：桃園市龜山區復興北路10號
電       話：(03) 328  -  9718
營業時間：10:00~21:00(星期日公休)
粉絲團《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就滿上-仙草愛玉茶飲專賣店-林口長庚店《林口長庚燒仙草推銷》全台最濃郁的燒仙草，來自無人不推一喝就

Ｉ Ｇ：@ fullup.tea.shop

《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命

#桃園飲料推薦   #滿上仙草茶飲專賣店 #桃園美食推薦   #機場捷運美食   #桃園燒仙草推薦   #桃園龜山區飲料推薦   #桃園龜山區美食   #林口長庚燒仙草推銷   #燒仙草    #紫米紅豆湯    #甘蔗桂圓紅棗茶   #黑糖薑茶  #Ivenの窩食在分享

※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

文章標籤

桃園飲料推薦 滿上仙草茶飲專賣店 桃園美食推薦 機場捷運美食 桃園燒仙草推薦 桃園龜山區飲料推薦 桃園龜山區美食 林口長庚燒仙草推銷 燒仙草 紫米紅豆湯 甘蔗桂圓紅棗茶 黑糖薑茶
 
創作者介紹
創作者 Iven の窩 的頭像
Iven の窩

Ivenの窩




檢舉
share
chevron_left

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/
延伸閱讀

【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會

 shouyadog

滿上仙草茶飲專賣店｜咀嚼控必收的滿料系手搖，一次喝得到四款配料超飽足! - 肉依小姐吃什麼

 肉依小姐吃什麼

【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵

 shouyadog

桃園-平價多樣化選擇平民港點-紅寶石平價港式飲茶

 Ivan Sha
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：487篇

歡迎光臨Iven的窩，純粹好文愛分享，追求生命中的美好 https://www.instagram.com/iven8889/ www.facebook.com/iven139 歡迎邀稿：iven139@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
清心福全 桃園龜山山鶯店 照片

清心福全 桃園龜山山鶯店

4.00 (1人評鑑)

區域：桃園市龜山區
界香美食 照片

界香美食

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市龜山區
与楽三日甘 天然漢方飲品 照片

与楽三日甘 天然漢方飲品

4.90 (1人評鑑)

區域：桃園市大溪區
thirtea三十茶桃園內壢店 照片

thirtea三十茶桃園內壢店

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
錨起來喝 照片

錨起來喝

3.85 (1人評鑑)

區域：桃園市蘆竹區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up