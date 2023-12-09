▲寵愛自己的日子，在冷冷的天，滿上一杯濃郁的燒仙草甜點，熱騰騰的喝，就滿上滿滿的幸福。

『滿上-仙草愛玉茶飲專賣店-林口長庚店』

地 址：桃園市龜山區復興北路10號

電 話：(03) 328 - 9718

營業時間：10:00~21:00(星期日公休)

粉絲團： 滿上 - 仙草愛玉茶飲專賣店 - 林口長庚店

Ｉ Ｇ：@ fullup.tea.shop

▲《滿上-仙草愛玉茶飲專賣店-林口長庚店》，位在林口長庚醫院旁的熱鬧商圈。

▲《滿上-仙草愛玉茶飲專賣店-林口長庚店》新穎雅緻的店面，門口常大排長龍。

▲滿上的仙草來自於苗栗縣銅鑼鄉，是採有機的方式種值，以及配合契作，天然食材無添加，爽口無負擔，另有阿里山手作愛玉。

▲[Menu]，一張二面的菜單，以店家滿滿食材的優質品項來說，單價親民。

▲其中冬季限定主打推出的[暖の食力]：紫米紅豆湯、燒仙草，甘蔗桂圓紅棗茶、黑糖薑茶，讓人溫暖上心頭

▲ 四合一系列有四款，有甘蔗四合一、檸檬四合一、奶茶四合一、原茶四合一，配料區九選四，可複選；配料九種：百年仙草凍、手工愛玉、白玉珍珠、小粉圓、小紫蘇、昏貴、椰果、小芋圓、水玉等，可選四種，喜歡的也可以複選。

▲除了[暖の食力]，再點個滿上一杯濃郁的高山金萱茶四合一甜品，幸福感整個滿滿。

▲門市工作人員現點手作，健康美味看得見。

▲嚴謹專業的包裝，讓茶飲也可以是這麼的有質感。

▲金萱原茶四合一🧋、甘蔗桂圓紅棗茶、黑糖薑茶、燒仙草、紫米紅豆湯。

▲外帶《滿上-仙草愛玉茶飲專賣店》飲品回家，來個美美的下午茶。

▲黑糖薑茶、甘蔗桂圓紅棗茶、金萱原茶四合一、紫米紅豆湯、燒仙草。

▲寒流來襲的日子，冰冷的四肢，一直傳達想念這杯熱熱的燒仙草。

▲滿上​的百年仙草凍​，是苗栗縣銅鑼鄉有機種植100%純天然仙草，很厚功提煉熬煮的，是在仙草干茶中加入百年仙草凍，再添加手工熬製蔗糖與蜂蜜，是店家必點的招牌​品項！

▲超欣賞這一碗熱騰騰，滿滿濃稠Q彈的燒仙草，仙草微甜清香Q中帶滑，白玉珍珠、小粉圓、小芋圓，以及香脆花生粒，增加嚼覺層次口感，暖胃又滿足了燒仙草甜品的口慾，說實在的，我願用這一碗代替餐點的飽足。

▲紫米紅豆湯

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▲手上捧著熱騰騰的紫米紅豆湯，溫暖上心頭。

▲淋上了鮮奶，增添香濃營養口感，滿滿的紫米紅豆湯，熱熱的喝，綿密紫米紅豆🫘，滿口濃稠香醇口感，暖心暖胃，這波寒流不冷了。

▲黑糖薑茶、金萱原茶四合一、甘蔗桂圓紅棗茶。

▲黑糖薑茶四合一

▲濃厚黑糖，辛香的薑汁，就是完美百搭，整個溫馨畫面，雙倍大片的桂圓肉，以及大顆紅棗，份量十足。

▲整杯喝完暖心暖胃的薑茶，還有滿滿的桂圓及紅棗可舀來吃，桂圓補氣養生，肉質本身的香甜，吃來脆中帶柔，甜紅棗果肉甜柔美味，一杯三得的滿足。

▲金萱原茶四合一(微糖少冰)

▲把金萱原茶四合一倒入大瓷器杯中，來個優雅的下午茶點心。

▲這杯金萱原茶，可以選擇自己喜歡的四種配料：百年仙草凍、白玉珍珠、小粉圓、小芋圓。

▲大半杯的百年仙草凍、白玉珍珠、小粉圓、小芋圓，滑嫩Q彈，色澤繽紛的配料，滿足了視覺幸福感。

▲一大杯金萱茶，少冰微甜，茶香濃郁帶清爽，超好喝的，加上帶微甜的仙草、小粉圓、白玉珍珠等大量的配料，增加了Q彈飽足感，心胃都幸福，可說是黃金完美比例，這一天我把這一杯幸福飲品，當做我一個美麗的餐點。

▲甘蔗桂圓紅棗茶

▲從大吸管吸到的清甜甘蔗汁中，竟然有吃到桂圓肉，打開密封蓋，竟然有大片的桂圓肉，及大顆完整的紅棗迎賓，都是溫補的食材，友人說吃完這杯，這個冬天很溫暖。

▲《滿上-仙草愛玉茶飲專賣店》滿上飲品，是主打著以仙草系列為主的飲料，他們對於飲品的每一口，都是歷經繁雜的工法熬煮而成，呈現一杯杯濃郁美味的仙草，店家推出[暖の食力]冬季限定主打的飲品：紫米紅豆湯、燒仙草，甘蔗桂圓紅棗茶、黑糖薑茶，每一杯皆是養生的食材經典飲品，讓我們這個冬天不再冷了。

▲從機場捷運A8〔長庚醫院站〕，走過來不到四分鐘，交通非常便捷，路過就不要錯過，自備飲料杯可以省5元，門市現點手作美味看得見，外帶滿上的甜品回家當下午茶點，給家人一個溫暖的食力；推薦給有來機場捷運A8附近一帶商圈的饕客們。

『滿上-仙草愛玉茶飲專賣店-林口長庚店』

地 址：桃園市龜山區復興北路10號

電 話：(03) 328 - 9718

營業時間：10:00~21:00(星期日公休)

粉絲團： 滿上 - 仙草愛玉茶飲專賣店 - 林口長庚店

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。