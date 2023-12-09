大寮咖哩新店報報!!

文青日系的高雄咖哩-瓦咖喱家

輕盈不重鹹口味的自製咖哩

還有提供純素食的素肉丼飯

地點位於輔英科技大學與高英工商旁

是輔英科大美食的全新選擇

瓦咖喱家

瓦咖喱家店內收藏滿滿的日本動漫小物

像是哥吉拉、七龍珠還有近期超夯的咒術迴戰

牆上日文翻譯成中文意思是「吃飽是文明，吃好是文化」

另外瓦咖喱家的豬肉食品

有經農業部綠底金豬臺灣豬標章認證

不只要吃得好~也要吃得讓人安心又健康

炸豬排咖哩飯

炸豬排厚實咬起來有嚼勁

外皮不會太厚~所以肉感很扎實



配菜使用花椰菜還有半顆糖心蛋

咖哩不會太濃鹹~比較像是蔬菜咖哩

整體份量十足吃起來有飽足感



最重要的是它的富士山造型的咖哩飯

讓人感受到滿滿的日式氛圍

起司牛丼

牛肉經過煎烤後鋪上滿滿起司

再經過炙燒讓起司呈現半熔岩狀態

同時牛肉更增加些許焦香味



配菜的部分有玉米筍和雪白菇

讓整體吃起來有濕潤的水分感

素食牛排丼

使用植物肉製成的素肉牛排

吃起來口感大致上與牛排無異

只是微微少了些許牛肉紋理

味道上不會太鹹口~

非素食者想吃的更健康也可以嘗試看看

揚出豆腐

豆腐外層酥脆口感像是天婦羅

裡層的豆腐還保有原本的嫰Q感

吃起來像是越式的炸豆腐

不過底層醬料使用的是偏甜的日式醬

唐揚雞

唐揚雞的外皮酥軟不會太厚

剛上餐熱騰騰的雞肉多汁軟嫩

一旁的醬料吃起來像是美乃滋

又像是甜口的沙拉用凱薩醬

搭配一起吃味道相當有層次

優惠資訊

一、輔英教職員&學生享97折優惠

(店內優惠可疊加，滿388可抽扭蛋一次)

二、12月份歲末年終感恩回饋活動

店內選物和一番賞(單抽)一律88折

店內選物兩件以上8折優惠

三、12月份活動滿五個主餐，有店家外送！

店家外送 平日滿五個送唐揚雞一份 (價值89元)

五倍數以此類推

菜單資訊

營業資訊

📍 高雄市大寮區鳳林三路258號1樓

⏰ 11:00–13:50, 16:00–19:50

🚷 週四公休

☎️ 0900568111