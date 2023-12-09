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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日式丼飯瓦咖喱家、輔英科大美食的全新選擇

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日式丼飯瓦咖喱家、輔英科大美食的全新選擇

2023-12-09 17:31:34 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：113
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：242篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：瓦咖喱家
phone09-0056-8111
place高雄市大寮區鳳林三路258號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

大寮咖哩新店報報!!
文青日系的高雄咖哩-瓦咖喱家
輕盈不重鹹口味的自製咖哩
還有提供純素食的素肉丼飯
地點位於輔英科技大學與高英工商旁
是輔英科大美食的全新選擇

瓦咖喱家

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

瓦咖喱家店內收藏滿滿的日本動漫小物
像是哥吉拉、七龍珠還有近期超夯的咒術迴戰
牆上日文翻譯成中文意思是「吃飽是文明，吃好是文化」

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

另外瓦咖喱家的豬肉食品
有經農業部綠底金豬臺灣豬標章認證
不只要吃得好~也要吃得讓人安心又健康

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

炸豬排咖哩飯

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

炸豬排厚實咬起來有嚼勁
外皮不會太厚~所以肉感很扎實

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日
配菜使用花椰菜還有半顆糖心蛋
咖哩不會太濃鹹~比較像是蔬菜咖哩
整體份量十足吃起來有飽足感

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日
最重要的是它的富士山造型的咖哩飯
讓人感受到滿滿的日式氛圍

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

起司牛丼

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

牛肉經過煎烤後鋪上滿滿起司
再經過炙燒讓起司呈現半熔岩狀態
同時牛肉更增加些許焦香味

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日
配菜的部分有玉米筍和雪白菇
讓整體吃起來有濕潤的水分感

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

素食牛排丼

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

使用植物肉製成的素肉牛排
吃起來口感大致上與牛排無異
只是微微少了些許牛肉紋理
味道上不會太鹹口~
非素食者想吃的更健康也可以嘗試看看

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

揚出豆腐

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

豆腐外層酥脆口感像是天婦羅
裡層的豆腐還保有原本的嫰Q感
吃起來像是越式的炸豆腐
不過底層醬料使用的是偏甜的日式醬

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

唐揚雞

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

唐揚雞的外皮酥軟不會太厚
剛上餐熱騰騰的雞肉多汁軟嫩
一旁的醬料吃起來像是美乃滋
又像是甜口的沙拉用凱薩醬
搭配一起吃味道相當有層次

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

優惠資訊

一、輔英教職員&學生享97折優惠 
  (店內優惠可疊加，滿388可抽扭蛋一次)
二、12月份歲末年終感恩回饋活動
  店內選物和一番賞(單抽)一律88折
  店內選物兩件以上8折優惠
三、12月份活動滿五個主餐，有店家外送！
  店家外送 平日滿五個送唐揚雞一份 (價值89元) 
  五倍數以此類推

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

菜單資訊

瓦咖喱家-大寮咖哩豬排日式料理新店開幕~文青日系的高雄咖哩日

營業資訊

📍 高雄市大寮區鳳林三路258號1樓
⏰ 11:00–13:50, 16:00–19:50
🚷 週四公休
☎️ 0900568111

#高雄美食
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瓦咖喱家 大寮區 大寮區美食 高雄美食 more
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