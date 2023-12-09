有乳糖不耐症？我推薦喝崙背鮮乳！

有咖啡醉困擾？我推薦喝來發咖啡！

請容許我這樣下結論，因為乳糖不耐症和咖啡醉是我一直以來的困擾。

但事實證明，喝對鮮乳品牌就不會產生乳糖不耐；來對地方喝咖啡，就不會有咖啡醉，很慶幸我在「崙背鮮乳聯名甜點」活動時，喝到對的咖啡與鮮乳結合，互相撞擊出不同的火花，不僅撫慰了我的味蕾，更治癒了我一直以來的困擾！

一直以來是我就非常喜歡12月，今年我更愛。因為在全聯爆紅的小農鮮乳「崙背鮮乳」，12月推出「崙背鮮乳聯名甜點」，將與來發咖啡峽、獅子甜點、Miss V Bakery三家知名甜點店合作，推出12月限時專屬、以「崙背鮮乳」所製作的限量甜點、麵包、飲品，強強聯手，勢必再度刮起一陣鮮乳甜點旋風。

▌當「崙背鮮乳」遇上「來發咖啡峽」

愛上一家咖啡店，首先愛上的是店的氛圍？香氣迷人又順喉的好咖啡？播放的音樂？還是總是帶著笑臉煮咖啡的人？

現年38歲的「來發咖啡」老闆楊宗憲是個非常有想法的人，靠著經驗和網路學習賦予每一杯咖啡有自己的獨特風味。

現有五家店，都開在巷弄裡，很多人問：「為何不將店開在熱鬧的街區，生意一定會更好？」

▲老闆說一個人多熱鬧的地區，從來不會缺少一家咖啡廳，他是樹林柑園人，為了深耕家鄉，選擇在新北樹林、三峽、土城等地區所開設精品咖啡門市，目前的五家店，因地制宜，每家店呈現出不同的門市風格，就連店名也都超有梗，在三峽的叫「來發咖啡峽」、在土城的叫來發咖啡城、樹林就是來發咖啡所丶咖啡吧、還有一家專門烘豆的咖啡烘焙總部。

▲此次與「崙背鮮乳」合作的「來發咖啡峽」，是以三峽藍染作為咖啡館的主色調，位於三角窗的老房子、洗石子地板加上各式老物件，營造出家的氛圍與濃厚的文青風，再加上非常好喝的咖啡，難怪獲得網路媒體選為三峽最新人氣美食第一名必吃的店家。





▲「來發咖啡峽」可不是只有年輕人專屬，店門口一桌三位熟齡族，悠遊自得喝咖啡，享受彼此、微風與陽光的陪伴，愜意又輕鬆。

▲進入室內，隨處可見除了三峽藍之外，還有LAIFA，原來來發是老闆父親的名字，這是我第一次在一家店當中，同時看到這麼多店名的存在，觸目所及到處都有來發，像是把父親的名字刻在自己的心上，告訴自己必須努力彰顯父親對自己的恩澤。

▲沒有制式化的桌椅，沒有嚴肅的氣氛，幾個熟客隨意坐在自己喜歡的位置，不需要正襟危坐，一定有個角落可以安頓身心，這才是我心目中理想咖啡廳的樣子，超愛這樣的氛圍。





▲老闆創業的初衷，是提供舒適的空間、音樂以及好咖啡，堅持自己選豆與烘豆，以平實價格提供精品咖啡。

▲老闆非常健談，平常可以跟你談笑風生，但當他一旦開始煮咖啡時，表情嚴肅認真，絕對沒在開玩笑的！

他說煮咖啡是一門科學，必須參考天氣、濕度隨時調整，非常重視入口之後的平衡感。

目前用的是伊索比亞日曬、哥斯大黎加的水洗、瓜地馬拉的水洗，三種豆子混合，中烘培，涼掉的時候還是有微微的精品調性的果酸，一般人接受度比較高，原本不好咖啡的我，一喝就被圈粉，一週內又去訪了總部，這樣 算不算咖啡上癮？

▲雲林崙背鄉是全台第一個酪農專區，擁有超過40年的經驗值，也是台灣四大生乳產區之一，乳品質純淨優良，是雲林縣政府積極推動的在地品牌農業。

酪農戶大都已傳承至第二、三代，共計有59戶、約12,451頭乳牛，平均每日產量約為114公噸。

向來以濃郁重乳感深受家庭和咖啡店、手搖飲料店喜愛的「崙背鮮乳」，像是爲「來發咖啡峽」如虎添翼，在12月端出以下三樣限時商品。

《憲生奶酪》

▲將原本只在來發總部銷售的奶酪憲生，在三峽店變身成為崙背憲生，製作奶酪最重要的原料就是大量鮮奶，改用「崙背鮮乳」後香氣更加醇厚，搭配自製現煮珍珠，以及三峽店專屬的特製黑糖冰磚，濃厚乳香在口中餘韻不絕。

▲口感綿密細緻帶Q的憲生奶酪，用湯匙向下挖，透過指間就能感受到這樣的Q彈，端起來更是ㄉㄨㄞ到不行，入口奶香十足，加上珍珠的Q彈相互輝映，令人一口接一口，完全不會膩。

▲一旁隨附咖啡冰磚，含在嘴裡帶有清口作用，當冰磚在嘴裡化開時，宛如變身成為另外一種新食物，如此層次豐富的奶酪，只有「來發咖啡峽」才有。

《蜜香鮮奶茶》

▲使用三峽的蜜香紅茶搭配三峽小農蜂蜜與「崙背鮮乳」調配而成，起為了凸顯蜂蜜的特色，製作時在杯緣澆淋一圈金黃色蜂蜜，再撒上一點紅糖增添層次，入口奶香茶甜，又能清楚感受到蜂蜜的香甜，交織成幸福的滋味。

《蜜香茶卡布》

▲來發畢竟是專業咖啡廳，當然必須端出咖啡系列商品，加入蜜香茶葉，延伸出來的就叫茶卡布。

卡布好喝的秘訣，在於細緻綿密的奶泡，入口瞬間彷彿與嘴唇親吻。

除了重視溫度不要超過70度，避免讓鮮奶的甜度不見之外，還必須讓粗泡與細泡有時間融合，當「崙背鮮乳」、咖啡混著綿密奶泡在口中流連，鮮乳殘留在口中的味道，香濃又不會卡在喉嚨，是非常舒服的，赫然發現自己好愛這樣的味道。

▲造訪當天看到藝人曲羿、焦志方、倪暄等，前往「來發咖啡峽」享用下午茶，女孩們幸福愉悅的表情，讓人口水直流。

只在12 月，快找時間一嚐為快！





後記：

老闆說他從小的志願就是做社工，原本想考社工系卻沒考上，沒想到開店7年，竟然因為來發與教育部輔導弱勢族群的地方合作，讓老闆有機會服務到三鶯地區的弱勢族群，讓這些可能國中畢業就必須就業，又只能從事高危險工作的孩子，有了不一樣的選擇，說著這些話的老闆，真的令我肅然起敬！

於是，前面三道聯名商品吃完＆喝完意猶未盡，又加點了「來發咖啡峽」最知名的莓果生起司，吃完之後，我是邊走邊跳離開「來發咖啡峽」，真的太好吃了啊！





LAIFA Coffee Shot 來發咖啡峽

地址：新北市三峽區國光街73號

電話：02 2673 6749

粉絲專頁：LAIFA Coffee Shot 來發咖啡峽

營業時間：週一至六 10：00-20：00 │ 週日 10：00-18：00

📌來發咖啡烘培總部

樹林區西圳街二段97巷8號

營業時間：公告在店家IG

📌土城來發咖啡城

地址：新北市土城區慶利街18號

電話：0982-215864

營業時間：11:00~19:30

📌樹林來發咖啡所

地址：新北市樹林區啟智街111號

電話：02 2684 6263

營業時間:10:00-22:00

📌樹林來發咖啡吧

地址：新北市樹林區中華路80號

電話：02 8686 0867

營業時間：11:00-19:30(每週二三公休）