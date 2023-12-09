今天要介紹這間位於中和環球對面的早午餐店「 福洱商行 」，初訪時就滿喜歡，之後也陸續回訪了好幾次，畢竟就在我家附近～這天則是帶肥牛老師來吃吃看(*ฅ́˘ฅ̀*)

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這間是 福洱商行 的二店，一店在松江南京附近， 二店位於中和環球正對面，很適合去環球逛逛之前，先來這兒品嚐一份早午餐。

店內約25個位子，環境乾淨明亮，淺色木質調的裝潢讓人看了很舒適。

餐具、醬料自助區，跟我一樣愛吃辣的朋友一定要試試看他們的特製辣醬，喜歡的話也有販售整罐辣椒醬。

福洱商行 主要販售蛋餅、吐司類的早餐，飲品方面則是像手搖飲一樣，有很多選擇。平日7:30~10:30還有均一價$79的早安特餐唷～ （福洱商行菜單，取自臉書粉專）

餐點介紹

一直以來都是酥脆蛋餅愛好者，所以吃到他們家的蛋餅之後，便一試成主顧，每次來都點蛋餅，所以還沒有嘗試過吐司類。

糖醋雞蛋餅 $85

這是肥牛老師點的，跟他交換一塊吃之後有驚艷到耶！裡面的糖醋醬跟酥脆的餅皮搭在一起，味道很妙欸，會想一口接一口的那種，雞肉口感也很嫩，直接把我的花雕雞蛋餅比下去了哈哈！

花雕雞蛋餅 $85

之前自己來吃的時候就有吃過，因為覺得這種蛋餅口味很特別，就點來吃吃看，淡淡的花雕香氣與蛋餅做結合，創新卻又美味！兩款蛋餅內都已經有各自的醬料，所以本身就都很夠味了。

古早油飯 $50

油飯的口感有點硬，不推。

​ 香煎蘿蔔糕 $40

他們家用的是港式蘿蔔糕，煎得恰恰的，再配上兩種特製辣醬，又香又涮嘴！可惜我的半熟蛋被煎太熟了(⚆ɞ⚆)

左邊是追魂辣醬，我個人吃起來覺得這款辣度比較高，但沾太多也會比較鹹，右邊是十三香麻辣醬，我滿喜歡這款獨特的椒麻香氣，會讓我想要買一罐回家拌麵。但不管怎樣，像我這種無辣不歡的人，能夠在早餐店吃到這種特製的辣椒醬，一定是給大拇指的啦！

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​ 紅豆乳霜煎餅 $60

餅皮的口感軟Q，表面微酥脆，紅豆泥很綿密但甜度較高，一個人吃的話到後面會有一點點膩，不過算是不錯吃的點心。 ​

​

＼食記結語／

以早餐店來說，雖然算是小貴，但 福洱商行 販售的品項在口味上也都比較特別、比較少見，而且還有兩款特製辣椒醬，所以我覺得還是可以接受的哦！而且蛋餅真的酥脆又好吃，推薦給跟我一樣的酥脆蛋餅控！

By Winnie ​

-------------【店家資訊】-------------

福洱商行

地址： 新北市中和區中山路三段119號

電話: (02)2221-0689

營業時間：07:00–16:00

*不接受訂位

​ 以上評論為個人心得及意見，僅供參考

​ 食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

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