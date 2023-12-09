森園寵物友善樹屋咖啡莊園

踏入森園寵物友善樹屋咖啡莊園

這座有如踏進宮崎駿電影龍貓場景般的魔法森林莊園🌲

開啟一場令身心靈都放鬆的魔幻旅程吧💫

位於新豐鬧區旁的森園寵物友善樹屋咖啡莊園處於非常便利地理位置，

附近就是新豐市區及超商，所以隨時想要補充備品都非常方便👌

設有停車場，開車前行不用擔心停車問題🚘

最貼心的是，他們備有風雨走廊～

讓人下車時不用吹風淋雨，這點超級加分💯💯💯

停車場旁的兒童遊樂區，

讓包子饅頭一下車就待著不肯離開😆

玩具及場地都還特地清潔消毒過，

讓小朋友玩得夠安全安心👌

進入森園寵物友善樹屋咖啡莊園

我真不敢相信在這鬧區中竟然有座如夢似幻的森林秘境🤩

不自覺就一直待在門口賞景🥰

用餐空間寬敞，

使用原木家具使得整個用餐環境更具一層古色古香的氣息～

心情都因此被治癒了起來❤️

進入餐廳內部，

會看見因對藝術有特別情懷的園長，

特別開放了一處藝術多功能特區。

在這裡可以舉辦畫展、可以展示藝術作品，還可以做手工藝課程的學習教室～

為整個園區增添了不少藝術氣息😌

森園寵物友善樹屋咖啡莊園最吸睛的

莫過於就是它們的森林樹屋了🤩🤩🤩

踏上樓梯的那刻起～

自己好像化身龍貓的女主角小月一般，

準備踏上了一場奇幻冒險旅程🥳

在樹屋中，

可以悠閒地享受自我休憩時光～

時不時也可以在躺椅上小憩片刻😴

十分愜意宜人☺️

來到樹屋的另一端，

是舒適的景觀陽台，

在這裡，大家可以盡情暢聊～

享受相聚的美好時光🥰

也可以在陽台上靜賞園區無與倫比的絕妙景色😍

很是放鬆身心的好地方💯

相連景觀陽台的是森園的住宿空間，

房間數不多，但每一間都別具特色～

鄉村風雙人房🏠

日式榻榻米四人和室🏠

豪華頂級家庭房🏠

是不是都很有特色呢😉

園長希望來住宿的大家都能有回家的感覺～

所以房間除了每日消毒除濕之外，還會特別加用臭氧機淨化空氣二次消毒👍👍👍

令人進房時都會有股自然的芬多精清香味迎面而來😌

進入房間就像回到家一般的舒適放鬆～

完全可以在裡面肆意的放飛自我👌👌👌

森園寵物友善樹屋咖啡莊園最大的特色在於他們提供讓人可以烤肉聚會的場地🥩🍗🍖

對於現在鬧區生活受限較多😔

很難找到可以和親友相聚烤肉的地方⋯

因此森園寵物友善樹屋咖啡莊園提供了這麼一塊可以供大家烤肉相聚的場地🤩🤩🤩

真的是現代人的一大福音阿🥳🥳🥳

森園寵物友善樹屋咖啡莊園除了有絕美森林景觀和清幽別緻的住宿空間外，

各項餐點也是不在話下的用心及美味😋

每種品項都是園長親自研製👏

因此可以很自豪地說他們的餐點絕無地雷👍👍👍

自己不滿意的絕對不推出給大家‼️

這樣用心的職人餐點～你們千萬不要錯過😉

奶油培根義大利麵🍝

奶香濃郁～用料份量十足💯

小朋友最愛這一味😋

蒜香舒肥雞胸肉飯🐓

超級厚實的雞胸肉，是園長特別購買舒肥機親自製作！比外面賣的吃起來更多了層安心與踏實🥰

重點不會因為肉比外面厚實，口感就偏柴！

沒想到反而還更多汁鮮嫩～～～咬著咬著還有雞肉的鮮香🤤

森園四神湯🍲

料多到吃到最後一口都還能吃到配料‼️

真材實料在這一碗完全能夠看出👌

森園私房雞湯🐔

沒見過用整隻大雞腿再燉湯的拉🤩🤩🤩

園長真的不惜成本再熬煮‼️

自然回甘的湯品下肚～身心都被感動而療癒暖和了起來🥰

這麼一座集結餐飲、住宿、休閒環境和藝術園區於一身～

而且不須門票～無低消還不限時的夢幻森林莊園能不推嗎？

別等了‼️

快安排一場與森園寵物友善樹屋咖啡莊園的浪漫約會吧😉

森園寵物友善樹屋咖啡莊園

IG: @new_forest_coffee

📍新竹縣新豐鄉康樂路一段361巷83號

⏰10:30-20:30（每週一公休）

☎️03-5576718

🅿️有免費停車場

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