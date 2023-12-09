



因為腸友的分享，知道這間食久茶事已經很久了

沒想到之前到台中陪媽媽辦事，無意到了食久茶事附近

擇日不如撞日，立即跟著媽媽一起來個早午餐

食久茶事位在台中大里區跟太平區的交界處，大里河的附近

白色貨櫃屋X仙人掌的設計一下就吸引了我

而且有著非常大的戶外用餐空間、充滿綠意的院落

頭上點綴著燈串也讓我對他們入夜後的環境充滿期待，光用想像就覺得一定非常CHILL

附近多是獨棟的住宅區，車流比較少，所以相對著整體環境非常的清閒、幽靜

不管是帶毛孩還是小孩來這裡都很適合

食久茶事在日月潭還有經營著好好立槳的SUP教學

如果對SUP有興趣的話也可以跟老闆娘詢問喔～

(不知道是不是先入為主地知道他們有在玩SUP活動，還是庭院角落放著SUP板，所以一直覺得他們整體氛圍超級OUTDOOR)

白色貨櫃屋，一側大扇的玻璃窗為整個室內引進了明亮的光線

空間雖然不大，但座位安排的間距很剛好不會有擁擠的感覺

雖然桌椅色系很簡單，但食久茶事在每個座位搭配了不同顏色的抱枕

讓是內空間雖然簡單但又增添了不少活潑的感覺

接下來就是要介紹食久茶事的餐點了

食久茶事提供的餐點選擇非常的豐富，不管是早午餐、飯、義大利麵、甜點應有盡有

餐點份量很大，店家也會幫忙搭配套餐等，所以上菜後真的澎湃到我跟媽媽都嚇到(笑)

而且特別要分享的是

因為老闆娘的爸媽跟阿公阿嬤分別是種茶跟賣水果的，所以他們家使用的茶葉跟水果都是自家、最新鮮的

所以來到茶久食事千萬不要錯過他們的果汁跟茶類啊～～～

(題外話是MENU上也有一些有趣的餐點名稱，真的是讓人什麼都想點啊～)

奇異果汁$80

觀音鮮奶茶 $80

鐵觀音奶茶一入口時有著濃郁的茶香味，但味道又不會太過濃厚搶戲

經典凱薩雞肉沙拉 $220

有別於許多餐廳的沙拉，食久茶事的沙拉真的是用料多元、豐富

包含兩種生菜、番切、地瓜、奇異果、堅果...等（而水果當然也是出自老闆娘家啦～）

真的是一吃就把一天所需的多元蔬果都吃完的等級，而且口感也吃得出他們的新鮮

凱薩醬不會淋得太多，讓沙拉裹上味道但不會有太大的負擔

上面的雞胸肉口感比較像是舒肥不是用烤的，非常的軟嫩，額外淋上的巴薩米克醋讓雞肉帶的淡淡的甜鹹味

我的奶油白醬唐揚義大利麵 $250

我的奶油白醬義大利麵份量真的超多，以這個價位來講真的超划算

整個奶油白醬口感非常滑順，裡面還有搭配著節瓜、杏包菇

濃濃的奶香味均勻的裹在每一條麵條上超級的好吃！

唐揚雞炸皮很酥脆，雞肉口感非常的鮮嫩多汁

醃製的非常恰當，不會有太多的鹹味，即使單吃都覺得很好吃！

食久茶事的用料實在真的可以用這張圖就略知一二

義大利麵裡被我挑掉杏苞菇根本就已經多到可以獨立的當一道菜了XDDD

(但我沒有浪費啦，最後媽媽幫我吃掉了)

媽媽的泰式椒麻雞腿排飯 $280

也是一個一上桌就讓人驚艷的餐點，裡面除了飯肉熱菜之外也有滿滿的沙拉

看起來豐富又健康，絕對是一個人來我最推的品項！

椒麻雞肉質也是非常鮮嫩，吃起來有著淡淡的酸、辣，非常的開胃！

點飯的話還會附贈一杯海帶湯，口味不會太過種，搭配酸酸的椒麻雞剛剛好～

時蔬薯條拼盤 $160

不得不說食久茶事的炸物真的很厲害

不管是我點的唐揚炸雞、媽咪的泰式椒麻雞還是我們額外點的這個炸物拼盤

而且他們居然有炸玉米筍跟四季豆！，口感非常鮮脆好吃，完全沒有被炸到乾掉

他們的炸功真的是肉眼可見的好，完全是那種表皮酥脆裡面多汁，但不油不膩的口感

即使一早吃起來都不會感受到太大的負擔

限定生乳酪蛋糕 $130

雖然已經很飽了但這個生乳酪蛋糕真的是一吃就激起我的甜點胃

乳酪蛋糕口感非常的綿密，裡面帶著檸檬的酸味

奶味跟檸檬的酸甜交織著讓人忍不住一口接一口

套餐的法式焦糖烤布蕾 ＄70

這個烤布蕾的炙燒焦糖，一看就知道很好吃啊！！！

表層的焦糖焦焦脆脆的，裡面的布蕾口感非常軟糯，幾乎入口即化

布蕾甜度也很低，搭配起焦糖非常的剛好

如同上面所說，一開始知道食久茶事就是因為腸友的分享，所以我一直很想帶托托醬醬前往

室外對毛孩基本上沒有規範，室內的話如果坐椅子需要鋪墊子

但因為店家是半開放式的大門處沒有遮擋，所以落地的話還是要注意毛孩的安危

無奈最近每次去台中不是狂風暴雨就是陰雨綿綿

總覺得這種天色天氣去食久茶事就覺無法拍出那種陽光明媚的活力跟美很可惜

希望天氣好時還可以再帶托醬去一次，下次我們一定要坐外面拉！！！

最後附上菜單

文章皆有時效性，如有修正還是以店家為主喔！！！

食久茶事

地址：412台灣台中市大里區甲堤南路71-1號

營業時間：週二～週日 11:30-21:00

電話：0966823037



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