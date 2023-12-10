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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 層次豐富、多種辛香料的辣咖哩！活菌豬豬排、唐揚雞都是必點，三重咖哩推薦 | 【新北 三重區】樂窩love world

層次豐富、多種辛香料的辣咖哩！活菌豬豬排、唐揚雞都是必點，三重咖哩推薦 | 【新北 三重區】樂窩love world

2023-12-10 03:21:06 安妮 Anny 人氣：184
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窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：531篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：樂窩咖哩
phone0958-530-128
place新北市三重區碧華街140號1樓
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 11.jpeg

另一半很愛吃咖哩，因此這次特別到三重吃一家咖哩店～

一開始詢問店家時，店家說他們的咖哩都有點辣可以嗎？

當然沒問題，我們超愛吃有辣的咖哩😂

吃完真的很喜歡辛香料和尾韻的辣～比起多數日式的鹹甜和少少辣

樂窩的咖哩層次豐富，更正中我的喜好！

 

 

樂窩love world 環境

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 15.jpg

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 13.jpg

之前到訪三重店時，店內環境滿小的，但坐滿了人！

他們搬家囉！之後再去他們的新店幫大家開箱

 

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 14.jpg

他們所有咖哩都是濃郁的辛香辣且有辣喔！有到中辣～不吃辣的人或小孩要注意

都可以免費加飯加醬一次

 

 

樂窩love world 餐點

唐揚咖哩+A套餐 NT.230 不客觀推薦★★★★★

豬排咖哩+C套餐 NT.270 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 2.jpg

我不太常吃咖哩是因為許多日式咖哩會帶點甜，我比較沒那麼喜歡

但樂窩的咖哩主要是濃郁的咖哩香氣，以及各種辛香料的層次

最後尾韻帶起的辣感更是提味，整個讓嘴裡有豐富的味道

 

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 1.jpg

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 8.jpg

不加奶油、麵粉，實實在在用多種辛香料，加上番茄、洋蔥、豬絞肉熬煮

咖哩不是濃嗆的辣，而是滑順的辛辣，但算是中辣辣度

 

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 7.jpg

豬排是用活菌豬，炸的表層酥脆，咬一口便是豐沛的肉汁香

 

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 6.jpg

他們的唐揚雞也是我喜歡的類型～外層炸衣不是那種厚脆的皮

而是薄薄的蘊含酥香氣息～每口都有酥酥的炸衣和肉嫩多汁的口感

 

 

可樂餅

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 3.jpg

可樂餅外層咬卡滋卡滋的酥脆感，內裡是綿密的馬鈴薯

有股厚實的香氣，加上洋蔥、黑胡椒，有點像是綿綿的洋蔥圈口感

 

 

什麼湯

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 9.jpg

每次的湯都不一樣，今天是竹筍排骨湯，清甜的竹筍融進湯中，清甜的湯底很讓人喜歡

 

 

隨便

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 4.jpg

如果你點了隨便，那店家會幫你隨意準備飲品！

今天是酸酸甜甜的蔓越莓，但沒有到很酸、許多人會以為是洛神花

是杯很多人喜歡的隱藏版飲品

 

 

布丁

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 10.jpg

採用放牧雞的蛋，添入穀物脆片，因而在香醇的黑糖中

能吃到滑順細緻的布丁體，和脆脆的穀物片，多種咬感百吃不膩

 

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 5.jpg

新北 蘆洲區 樂窩love world 咖哩 12.jpeg

樂窩濃郁的辛香料以及辣感，完全是我喜歡的類型

多層次的豐富香氣真的吃一次就很難忘記

多汁酥脆的豬排、酥香嫩口的唐揚雞，幾乎樣樣都很好吃！

 

 

 

樂窩love world(粉專)

地址：新北市三重區碧華街140號(布街內)

電話：0958 530 128

營業時間：週三~週一11:30~22:30(售完會提早打烊，週二公休)

文章標籤

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安妮 Anny

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是個吃貨女孩❤️以下都是我的不客觀美食紀錄 合作邀約私訊FB、IG小盒子或寄mail

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