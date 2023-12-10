另一半很愛吃咖哩，因此這次特別到三重吃一家咖哩店～

一開始詢問店家時，店家說他們的咖哩都有點辣可以嗎？

當然沒問題，我們超愛吃有辣的咖哩😂

吃完真的很喜歡辛香料和尾韻的辣～比起多數日式的鹹甜和少少辣

樂窩的咖哩層次豐富，更正中我的喜好！

樂窩love world 環境

之前到訪三重店時，店內環境滿小的，但坐滿了人！

他們搬家囉！之後再去他們的新店幫大家開箱

他們所有咖哩都是濃郁的辛香辣且有辣喔！有到中辣～不吃辣的人或小孩要注意

都可以免費加飯加醬一次

樂窩love world 餐點

唐揚咖哩+A套餐 NT.230 不客觀推薦★★★★★

豬排咖哩+C套餐 NT.270 不客觀推薦★★★★★

我不太常吃咖哩是因為許多日式咖哩會帶點甜，我比較沒那麼喜歡

但樂窩的咖哩主要是濃郁的咖哩香氣，以及各種辛香料的層次

最後尾韻帶起的辣感更是提味，整個讓嘴裡有豐富的味道

不加奶油、麵粉，實實在在用多種辛香料，加上番茄、洋蔥、豬絞肉熬煮

咖哩不是濃嗆的辣，而是滑順的辛辣，但算是中辣辣度

豬排是用活菌豬，炸的表層酥脆，咬一口便是豐沛的肉汁香

他們的唐揚雞也是我喜歡的類型～外層炸衣不是那種厚脆的皮

而是薄薄的蘊含酥香氣息～每口都有酥酥的炸衣和肉嫩多汁的口感

可樂餅

可樂餅外層咬卡滋卡滋的酥脆感，內裡是綿密的馬鈴薯

有股厚實的香氣，加上洋蔥、黑胡椒，有點像是綿綿的洋蔥圈口感

什麼湯

每次的湯都不一樣，今天是竹筍排骨湯，清甜的竹筍融進湯中，清甜的湯底很讓人喜歡

隨便

如果你點了隨便，那店家會幫你隨意準備飲品！

今天是酸酸甜甜的蔓越莓，但沒有到很酸、許多人會以為是洛神花

是杯很多人喜歡的隱藏版飲品

布丁

採用放牧雞的蛋，添入穀物脆片，因而在香醇的黑糖中

能吃到滑順細緻的布丁體，和脆脆的穀物片，多種咬感百吃不膩

樂窩濃郁的辛香料以及辣感，完全是我喜歡的類型

多層次的豐富香氣真的吃一次就很難忘記

多汁酥脆的豬排、酥香嫩口的唐揚雞，幾乎樣樣都很好吃！

樂窩love world( 粉專 ) 地址：新北市三重區碧華街140號(布街內) 電話：0958 530 128 營業時間：週三~週一11:30~22:30(售完會提早打烊，週二公休)

文章標籤