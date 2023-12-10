「鹹菜巷8號」民宿隱身於台南市府中街孔廟商圈的巷弄間，純白色的建築，三組對稱陽台立面，十足的現代感，打破舊住宅區的灰暗。雅緻的客房寬敞明亮、溫馨舒適，又能鬧中取靜，是喜愛安靜與乾淨住宿的首選，周圍有許多知名景點步行可達，最適合做為台南老城區城市散策、慢遊的中心點。



「鹹菜巷8號」台南市合法民宿 (編號：585號)，位於台南市府中街孔廟商圈的巷弄間，小小的巷弄隔絕商圈的吵雜喧嘩，成為鬧中取靜的寧靜角落。純白色的建築，三組對稱陽台立面，十足的現代感，打破舊住宅區的灰暗。



紅色的九重葛在側牆盛開，「鹹菜巷8號」主人保留庭院最大的空間給入住客人停車使用，也貼心地安裝斜坡板，方便客人拖拉行李進入室內，室內也有電梯直達客房。



「鹹菜巷8號」民宿，全館八間簡約風設計的房間，以飯店的設備規格，提供標準雙人房 (一雙人床)、雙人房 (二單人床，附陽台)、三人房 (一雙人大床加一單人床) 與四人房 (二雙人床) 四種房型，每房皆擁有對外大窗。「鹹菜巷8號」主人對客房住宿品質有四大件堅持：無法接待一歲至十二歲的小孩、不加床 (不加人) 、不包棟與全館禁菸 (包含陽台與戶外庭院)。(照片：標準雙人房)



雅緻的客房沒有多餘的裝潢，大片玻璃採光，室內寬敞明亮、溫馨舒適。(照片：雙人房)



冷暖氣房間提供室內拖鞋 (在一樓鞋櫃按房號拿取更換)、電子保險箱、無線網路、冰箱、電熱水壺、免費飲用瓶水、茶點、茶包與迎賓小點心。



乾溼分離衛浴間 (部份房型無浴缸，為淋浴間)、免治馬桶，吹風機、盥洗用具一應俱全，並提供掛牆式沐浴組 (沐浴乳、洗髮精、潤絲精)。



房間配置大型液晶電視，軟硬適中的床墊，搭配柔軟乾淨的羽絨被及二顆大枕，讓人一夜好眠，是喜愛安靜與乾淨住宿的首選。(照片：三人房)



「鹹菜巷8號」民宿近台南火車站，聯外交通方便，方圓 1000公尺，步行 20分鐘內可達的景點有台南孔廟、台南市美術館一館、台南市美術館二館、國立台灣文學館、台南林百貨、司法博物館、蝸牛巷、赤崁樓、台南知事官邸、延平郡王祠、台灣府城大南門 (寧南門) 等，最適合做為台南老城區城市散策、慢遊的中心點。



鹹菜巷8號

地址：台南市中西區開山路122巷56弄8號

電話 ：0919 918 089 / 06 221 3373

入住時間：16:00 之後 / 最後入住時間：20:00 / 退房時間：12:00 之前，逾時退房按時間加價。

停車：可預約停車位

注意事項：

1. 全面禁菸 (包含陽台與戶外庭院)

2. 無法接待一歲至十二歲的小孩

3. 無早餐提供

官網：https://www.pickle8.tw/

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