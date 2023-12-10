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又到了可以天天吃火鍋的季節了！桃園三民路二段上的這家太上正和昆布鍋物啊，圍事已經帶很多朋友來吃過好幾回了。整潔的環境用心的佈置，多樣的湯頭優質的食材，雖然沒收服務費但是店裡人員的服務還是非常周到，難怪每個朋友吃過都說不錯呢！

太上正和昆布鍋物

033326963

桃園市桃園區三民路二段255號 請點我開始太上正和昆布鍋物導航

11:30～22:30，若有臨時公休請依店家公告為準。

而且這裡免收服務費喔！

停車資訊：三民路上收費停車格，不然中正一街也有兩個收費停車場但車格有點小，最近而且停車方便的應該是全聯旁邊的收費停車場，但一個小時70元喔！

店家環境

一如往常整齊又富設計質感的店面，走進來就覺得讓人非常的放鬆。

右手邊一排長長的桌椅，有兩人也有四人的座位。

最後方還有可以容納二十多人的類包廂呢！看來公司聚餐也非常適合在太上正和舉辦啊。

今天會特地來這吃飯除了我本來就很愛這裡的火鍋之外啊，重點來了！重點就是有新湯頭啊！！！等等點餐的時候老人家再幫大家介紹啊。

當然基本的飲料吧跟冰淇淋都有喔～

然後請注意！醬料區多了一個獨門的五味醬！同學們都知道吃像是魷魚章魚啦或是九孔之類的海鮮超適合沾五味醬對吧？告訴你們啊，這裡的獨門五味醬真的酸甜鹹辣香五味俱全！肉肉沾點五味醬也超涮嘴的呢。

太上正和菜單介紹

老規矩，先選湯底挑個附食再選主食！是說菜單多好多餐點啊～想吃豬肉的就點三隻小豬吧！愛吃牛的群牛犇馳！不然選個海底總動員好像也不錯（笑

眼尖的圍事發現太上正和還有當月壽星的滿額送呢！記得帶著証件唷！

算上冬季限定的薑爆麻油湯頭一共有十一種湯頭！我今天就是衝著新湯頭來的，我想這個口味肯定是獨一無二的，抹茶牛奶火鍋湯頭啊啊啊！！！然後胡椒老火湯我也非常期待。

特色湯頭

抹茶牛奶

抹茶牛奶湯頭真的有著淡淡的抹茶香氣……剛上桌就瞬間看到四支湯匙往鍋子裡伸去！你們這些放肆的傢伙～要吃不會自己點啊？（笑翻

竟然還有超可愛的抹茶小熊啦～～～等等就要放下去鍋裡給他融化了耶！然後大家試了味道後覺得這抹茶牛奶真的有著抹茶的香，牛奶的順，再帶著恰到好處的鹹～雖然老闆說他覺得跟肉比較合，但我們認為跟海鮮也很搭呢。剛好店長送肉肉上來我就問他了，怎麼會想推出這麼奇妙的抹茶牛奶湯頭呢？他笑了，他說因為他自己很愛抹茶啊ＸＤ

胡椒老火湯

胡椒老火湯溫和又夠味，除了白胡椒之外還加了紅棗枸杞等等的藥材～胡椒老火湯個人真的相當推薦喔！藥材的香氣再加上些許胡椒的辣意，我很滿意！（姆指

牛奶起司

牛奶起司鍋有附一片起司～然後啊………

牛奶鍋也有附一隻超可愛的小熊啦～再把起司鋪在小熊身上就好像幫小熊蓋上小被被一樣呢～（童心大起

良心說牛奶鍋真的不是我的菜，但女性朋友們都說奶味不會過重也不會太甜，非常好喝。

每鍋都會附的基本菜盤也是相當用心，不管是食材或是配色都讓人覺得很滿意，話說我願意用地瓜換水蓮～誰要跟我換啊？（謎之音：你個挑食鬼！

套餐介紹

我們一共五個人嘛，想了想就點了三份的個人鍋再加一份超值雙人套餐～也就是豪華海陸共和國！

群牛犇馳：490元

選了半天因為牛肉才是我的最愛，所以就直接點了肉量超多的群牛犇馳！選用的是牛五花，板腱牛與霜降牛肉三種肉類組成的拼盤，足足有10oz啊！牛五花那肥美的油脂最合我的口味了，但略有嚼勁的板腱以及霜降牛的滑嫩也讓人難以忘懷。

牛肉別煮太熟喔孩子們，六分熟左右最好吃了～看看這幾片板腱牛煮得太剛好啦！（伸筷子

牛五花跟霜降牛也非常好吃～今天我牛肉真的是吃到超滿足啦。

三隻小豬：490元

不吃牛肉的同學可以點這個＂三隻小豬＂，是由台灣梅花豬，豬五花以及具有爽脆口感的松阪豬組成的豬肉三部曲！份量也是有10oz啦。值得一提的是台灣梅花豬的肉質非常的好，吃起來比一般的梅花豬多了點Q彈的口感，一咬下去肉香四溢，真想知道店長是到哪裡才找到這麼好吃的豬肉啊。

瞬間滿鍋都是台灣梅花豬肉的肉香，看著就很好吃對吧？（謎之音：你為什麼把空碗放在月月的鍋子旁邊等肉熟啊？那梅花豬又不是你的！

個人海陸鍋：439元

一個人也想享受山珍海味嗎？那個人海陸鍋絕對是首選！一份豐盛的海鮮盤，再選擇一份梅花豬或是一份牛五花，別忘了還有菜盤啊！這樣的海陸珍饈太適合慰勞一下辛苦工作的自己啦～

海鮮盤有鯛魚，肉質Q彈的白蝦，超大顆的新鮮蛤蜊，好吃的花枝以及帶殼的美味鮑魚～

肉肉的部份除了基本的梅花豬跟牛五花之外啊，也可以再加價換成比較好的肉喔，像是櫻桃鴨啦松阪豬等等的，那因為我們已經點了一大盤牛肉跟一大盤的豬肉了，所以這個人海陸鍋我們就選擇加40元換整支的現流雞腿！一般所謂的現流啊指的是當日剛捕上船的新鮮漁獲，看這雞腿的肉質就可以知道什麼叫＂現流雞腿＂的啦～

超值雙人套餐-豪華海陸共和國：999元

我說這雙人套餐也太多了吧！這看著就不只是兩人份的海鮮呢，再加上兩大盤的肉啊，絕對物超所值。

魚類除了鯛魚還有鱸魚！白蝦配上天使紅蝦，鮑魚當然要跟生食級的干貝搭配啦！

對了，我五味醬得再去加一碟來，清淡的魚肉跟五味醬也很搭。

因為有豬有雞有牛肉了，我們加價把原本的肉品換成嫩羊肩，份量也是超大份的，肉質好而且吃起來沒有羊臊味。

而雙人餐的另一種肉品我們又選了台灣梅花豬，是大家舉手表決後決定的！同學們真的得試試，真的超好吃而且切片後的肉質紋理看著多細嫩～

太上正和不只提供多種的獨門湯頭，高品質的肉類以及海鮮，而且還不收服務費～這樣的好店真心覺得要才來吃才對！（姆指

店家/景點資訊

店家名稱：太上正和昆布鍋物

所在地址：臺灣桃園市桃園區三民路二段255號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:30

店家電話：033326963

評價：★★★★★

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