這間位在台中北區的Yan's Cafe & Bistro是台中最近新開的咖啡廳＆餐酒館，裝潢非常有特色，充滿歐風懷舊古典美，餐點更是結合多國特色料理，嚴選食材，用料實在，道道都讓人驚艷不已，除了精緻排餐、義式料理外，還有澎派早午餐、沙拉、小食等

Yan's Cafe & Bistro位置

Yan's Cafe & Bistro位在台中北區忠明路上，靠近忠明五街，距離科博館、勤美誠品不遠，店面看起來非常大一間，外觀充滿神秘感，雖然Yan's Cafe & Bistro是間餐酒館，不過早上十點就營業了，店裡頭也有販售豐富的早午餐

Yan's Cafe & Bistro環境

一走進Yan's Cafe & Bistro店裡頭就能感受到濃厚的歐式古典風，跟一般的餐酒館裝潢非常不一樣，瞬間覺得糖糖變成了貴族來用餐呢

Yan's Cafe & Bistro的空間非常寬敞，座位數多，每個角落都散發著復古環境風，超級好拍

除了一般座位區，Yan's Cafe & Bistro也有提供包廂的座位，不管是小包廂或大包廂都有，非常適合多人聚餐呢

糖糖很喜歡Yan's Cafe & Bistro店裡頭的裝潢擺飾，都是老闆自己的珍藏品唷

Yan's Cafe & Bistro菜單

入桌後服務人員會先詢問想要飲用礦泉水或是氣泡水，糖糖選了礦泉水，Yan's Cafe & Bistro是採用這支聖艾諾火山岩礦泉水

泰式牛排沙拉 360元

早上想要來的清爽的早午餐，糖糖還蠻推薦Yan's Cafe & Bistro的沙拉系列，這裡的沙拉份量超實在，糖糖點的是泰式沙拉，主餐選了牛排，沙拉裡頭包含青木瓜絲、綜合日本醃製海帶、花生碎、蘿美、橡木萵苣、紅卷、綠卷等

Yan's Cafe & Bistro的牛排是選用美國prime等級的翼板牛排，先將兩面煎至微微焦香，切開裡頭還呈現粉嫩色澤，熟度約七分熟，肉質厚實且富含均勻大理石紋油花，口感相當軟嫩多汁

泰式沙拉搭配的醬汁是店家特調的泰式辣味美乃滋，吃起來還蠻爽口的，尾韻帶小辣風味

墨魚汁海鮮燉飯 580元（晚餐）

這道墨魚汁海鮮燉飯是晚餐的版本，價格比較高，但份量上也會多一些，瞧瞧這一道墨魚汁海鮮燉飯，上頭的海鮮已經多到還不見底下的燉飯啦

Yan's Cafe & Bistro的墨魚汁海鮮燉飯裡頭包含肥美大隻的虎蝦、一整隻的新鮮透抽、L Size的北海道生食級干貝及肉質飽滿鮮甜的蛤蜊，海鮮不僅份量十足，也都相當新鮮呢

這裡的燉飯是採用義大利米而非台灣米，吃起來比較有口感，搭配義大利進口墨魚汁，整盤歐罵罵，鮮味十足，吃完記得先漱漱口再微笑唷

乾煎伊比利豬老饕 480元

Yan's Cafe & Bistro的伊比利豬老饕是採用位於豬的背脊位置，又叫做僧帽肌，以低溫油封方式三到四小時再香煎

上桌時店家已經貼心切成好入口的小塊狀，裡頭肉質還呈現粉嫩色澤，一口咬下去，鮮甜的肉汁立馬在嘴裡爆開來，肉質更是嫩到不行，只要吃上一塊就會停不下來

一旁附上季節時蔬及馬鈴薯千層，糖糖還蠻推薦Yan's Cafe & Bistro的馬鈴薯千層，先將新鮮馬鈴薯切成薄片，接著加入牛奶、起司醃過後冷凍凝固再炸至金黃色澤，吃起來外皮香脆，裡頭紮實不油膩

干貝佐馬鈴薯泥 420元

採用北海道生食級干貝，個頭相當大顆，肉質更是鮮嫩多汁，上頭佐上墨魚子魚子醬及鮭魚卵，搭配生菜、番茄、綠葡萄，底下還有香甜的馬鈴薯泥

烤卡門貝爾起司（鹹）380元

卡門貝爾起司是一種發酵乳酪，單吃美味也相當適合拿來配酒，可以搭配這一旁的餅乾及堅果一同享用

下酒拼盤 480元

另外這道下酒拼盤裡頭採用了三種不同風味的伊比利豬火腿，搭配辣椒羊乳酪、香料羊乳酪、醃製珍珠洋蔥、酸豆果實及餅乾，想要來個小點配酒，點這道下酒拼盤就對了

小童千層麵 260元

Yan's Cafe & Bistro除了提供大人的餐點，也有小朋友的套餐，這道小童千層麵可是深受小朋友們的喜愛，主餐是番茄肉醬千層麵，口感非常紮實，上頭還鋪上一層香濃起司，一旁搭配手作馬鈴薯泥、現炸脆薯、當季水果及飲料，份量上也很澎派呢

蜂巢提拉米蘇特調 160元

這杯蜂巢提拉米蘇特調好美，最底下是拿鐵咖啡，上頭撒上可可粉，再搭配香脆的焦糖蜂巢脆餅，有了焦糖蜂巢脆餅的加持，增添了拿鐵的香甜，還多了爽脆口感，層次更加豐富

焙茶歐蕾 160元

使用日本焙茶，搭配香醇鮮奶，最上面還有炙燒焙茶增添香氣，一入口就能感受到濃郁的焙茶香，交織著迷人奶香，無糖也好好喝

水果茶 150元

Yan's Cafe & Bistro的水果茶採用大吉嶺紅茶為基底，裡頭加入當季新鮮水果，糖糖今天裡頭的水果有蘋果、葡萄柚、金桔、檸檬、橘子等，喝起來酸酸甜甜，清爽又解膩

澳洲無酒精紅酒 160元／法國無酒精白酒 160元

Yan's Cafe & Bistro除了各式酒品外，特別的是店裡頭還有提供無酒精的紅酒、白酒及氣泡酒，裡頭不含酒精成份，不過喝起來就像品酒一樣，孕婦也可以品嘗唷

台中特色餐酒館再一間！將餐酒館結合復古咖啡廳的Yan's Cafe & Bistro，早上十點開始營業，除了排餐、義式料理，還有早午餐系列，餐點道道都讓人驚艷，用料實在，餐點口味也好吃，用餐氛圍也很讚，現在還有慶開幕優惠活動，即日起至12/12，調酒不限時段均享買一送一優惠，另外12/121還會開賣聖誕套餐唷，大家拭目以待

（提醒大家喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）