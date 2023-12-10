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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私廚料理盛食藝~預約制高雄私廚料理全新品牌

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私廚料理盛食藝~預約制高雄私廚料理全新品牌

2023-12-10 18:44:33 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：101
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：243篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鼓山區

造訪商家：盛食藝
place高雄市鼓山區大順一路443號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

高雄鐵板燒私廚料理-盛食藝
同時能品嘗到牛排與龍蝦的鼓山鐵板料理
於聖誕節12月期間雙人來店用餐
前菜斑節蝦直接升級成龍蝦料理

盛食藝

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

店內座位不多空間卻相當寬敞
環境上燈光明亮擺設上藝文典雅
相當適合小家庭聚餐

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

憶冬

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

🔸伊比利火腿/奶油乳酪/無花果
外觀像是一道甜點的精緻開胃菜
吃起來外層口感酥脆
內餡則是流體態的奶油乳酪
同時還能夠品嘗到伊比利火腿的鹹口味

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

🔸鹹蛋黃/核桃/野莓
麵包的部分口感比較硬~像是法國麵包
建議吃法為手撕後沾醬
其中鹹蛋黃配麵包的口味搭配相當特別

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

🔸風乾番茄/煙燻甜椒/茴香頭
煙燻甜椒跟風乾蕃茄所熬製的湯頭
中間的主角則是酥皮
是道味道有層次的番茄酥皮濃湯

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

🔸土雞蛋/雞腿/剝皮辣椒
蒸蛋的質地較為綿密
吃起來很像是奶酪的口感
加上油脂肥美的雞腿肉和微辛的剝皮辣椒
讓整體添味不少

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

🔸澎湖土魠/文蛤/莳蘿
精選過的文蛤肉質相當肥美
黃綠櫛瓜上還有用魚子醬與鮭魚卵點綴
最後的主角則是澎湖土魠魚肉
肉感扎實不吸汁~搭配白醬和蒔蘿茴香一同食用

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

🔸龍蝦(斑節蝦)/羅望子/香茅
【雙人成行來店用餐免費升級龍蝦】
龍蝦主要使用澳洲水姑娘龍蝦
採用半煎半蒸的料理方式
讓龍蝦肉同時保有水分與鐵板煎香味
吃起來口感比波士頓龍蝦更軟嫩Q彈
肉量也比較多

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

🔸布里歐/梅花豬/煙燻醬
迷你的豬肉小漢堡
選用的是布里歐當漢堡
吃起來味道相當美式
還帶有少許煙燻醬甜味

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

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盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

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🔸美國Prime肋眼牛 & 西班牙伊比利豬
牛排的部分基本上建議5分熟
如果喜歡吃熟一點的可以跟主廚說
5分熟的肋眼牛表皮微焦內肉紅嫩
配上昆布鹽增加鹹香風味~相當美味
西班牙伊比利豬的部分
吃起來油嫩咬起來口感扎實

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🔸義大利米/九孔/菲達起司
主要是用菲達起司料理的義式燉飯

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

🔸巴斯克/泡芙/瑪黑茶
濃郁的巴斯克蛋糕還有抹茶泡芙
瑪黑茶的味道特殊相當令人印象深刻

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

口味氣泡飲

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

🔸柑橘 & 藍莓
藍柑橘氣泡飲的味道清香不會太顯甜
藍莓氣泡飲則是吃的到果肉

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

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優惠資訊

【聖誕節12月優惠】
1.雙人成行來店用餐免費升級龍蝦
2.團體4~6人用餐即送(紅/白/氣泡)酒乙瓶
(以店內提供為主)

菜單資訊

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

盛食藝-鼓山鐵板料理聖誕月雙人免費升級龍蝦大餐~高雄鐵板燒私

營業資訊

📍 高雄市鼓山區大順一路443號
⏰ 用餐時間分為三個時段
中午12:00/晚餐18:00/晚餐20:15
☎️ 07-5535399

 

#高雄鐵板燒
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盛食藝 高雄鐵板燒 鐵板燒 鐵板料理 more
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