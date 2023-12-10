高雄鐵板燒私廚料理-盛食藝

同時能品嘗到牛排與龍蝦的鼓山鐵板料理

於聖誕節12月期間雙人來店用餐

前菜斑節蝦直接升級成龍蝦料理

盛食藝

店內座位不多空間卻相當寬敞

環境上燈光明亮擺設上藝文典雅

相當適合小家庭聚餐

憶冬

🔸伊比利火腿/奶油乳酪/無花果

外觀像是一道甜點的精緻開胃菜

吃起來外層口感酥脆

內餡則是流體態的奶油乳酪

同時還能夠品嘗到伊比利火腿的鹹口味

🔸鹹蛋黃/核桃/野莓

麵包的部分口感比較硬~像是法國麵包

建議吃法為手撕後沾醬

其中鹹蛋黃配麵包的口味搭配相當特別

🔸風乾番茄/煙燻甜椒/茴香頭

煙燻甜椒跟風乾蕃茄所熬製的湯頭

中間的主角則是酥皮

是道味道有層次的番茄酥皮濃湯

🔸土雞蛋/雞腿/剝皮辣椒

蒸蛋的質地較為綿密

吃起來很像是奶酪的口感

加上油脂肥美的雞腿肉和微辛的剝皮辣椒

讓整體添味不少

🔸澎湖土魠/文蛤/莳蘿

精選過的文蛤肉質相當肥美

黃綠櫛瓜上還有用魚子醬與鮭魚卵點綴

最後的主角則是澎湖土魠魚肉

肉感扎實不吸汁~搭配白醬和蒔蘿茴香一同食用

🔸龍蝦(斑節蝦)/羅望子/香茅

【雙人成行來店用餐免費升級龍蝦】

龍蝦主要使用澳洲水姑娘龍蝦

採用半煎半蒸的料理方式

讓龍蝦肉同時保有水分與鐵板煎香味

吃起來口感比波士頓龍蝦更軟嫩Q彈

肉量也比較多

🔸布里歐/梅花豬/煙燻醬

迷你的豬肉小漢堡

選用的是布里歐當漢堡

吃起來味道相當美式

還帶有少許煙燻醬甜味

🔸美國Prime肋眼牛 & 西班牙伊比利豬

牛排的部分基本上建議5分熟

如果喜歡吃熟一點的可以跟主廚說

5分熟的肋眼牛表皮微焦內肉紅嫩

配上昆布鹽增加鹹香風味~相當美味

西班牙伊比利豬的部分

吃起來油嫩咬起來口感扎實



🔸義大利米/九孔/菲達起司

主要是用菲達起司料理的義式燉飯

🔸巴斯克/泡芙/瑪黑茶

濃郁的巴斯克蛋糕還有抹茶泡芙

瑪黑茶的味道特殊相當令人印象深刻

口味氣泡飲

🔸柑橘 & 藍莓

藍柑橘氣泡飲的味道清香不會太顯甜

藍莓氣泡飲則是吃的到果肉

優惠資訊

【聖誕節12月優惠】

1.雙人成行來店用餐免費升級龍蝦

2.團體4~6人用餐即送(紅/白/氣泡)酒乙瓶

(以店內提供為主)

菜單資訊

營業資訊

📍 高雄市鼓山區大順一路443號

⏰ 用餐時間分為三個時段

中午12:00/晚餐18:00/晚餐20:15

☎️ 07-5535399