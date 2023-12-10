新竹旅遊又到了可以採桔子的季節啦~
Abby之前就想來採了
但每次想到時季節差不多都已經過了
今年特別注意了一下時間再看官網公告開放入園的時間
今年終於成行啦~
今天要來跟大家介紹的是"桔滿緣寶山農場"
這裡的桔子真的超壯觀超多的
而且環境相當寬敞就算人多也可以很舒適採果子
現在就跟著Abby一起來去採桔子吧！！
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Abby大約是假日早上10點前左右到達
停車場的狀況差不多都滿了
建議如果要假日前往的朋友10前到達會比較方便哦~
如果真的沒有停車位就要現場等待
不然就是要停比較遠的路邊然後再走上山去
到達之後直接去領剪刀跟桶子
會有需要壓金最後在結帳時會直接扣掉
拿到桶子後就可以開始去採桔子了
除了桶子跟剪刀之外還會有一個透明塑膠帶
是給遊客裝果皮用的
現場都可以現採現吃但要裝果皮收好
別以為果皮丟在地上就是肥料
那是垃圾...請大家要注意哦~
旁邊會有公告入園須知跟水果價格
大家可以參考看看唷~
一人入場費NT100元/人
90CM以下免費
所以Abby家的門票總共是NT300元
如果消費有達NT700元的話可以用入園費去做折抵
所以看大家都會儘量湊到NT700元
大概就是10斤左右
哇哇~這麼茂盛的桔子林看起來好壯觀
這麼大一片都可以現採現吃
看著這麼大一片的桔子林突然不知道要從哪裡開始採起了
剪刀的部份店家也蠻貼心的
小朋友使用的剪刀是短短小小前頭圓圓的
使用上會安全許多
但還是要注意小朋友的使用安全哦~
其實採這個Abby沒什麼概念
不知道是採大顆還是小顆的
不過以現場現採現吃的感覺來看
大顆小顆都很甜很好吃
而且是蠻讓人驚獃的程度
邊採邊吃真的很爽~哈
今天採果的任務就交給女兒了
讓她剪想剪的
Abby在旁邊提著桶子跟著她走
今天的天氣真的太好太熱
採一下就需要休息一下
農場的範圍很大一定要帶水進來才可以適時補充水份
農場裡的桔子高度有高有低
所以很適合全家大小一起來
小朋友也不用擔心剪不到桔子哦~
服務人員會提醒說要剪這種橘色的
綠色的不要剪大家要注意哦~
農場裡有很多條走道
所以就算是人多也不會覺竹擁擠
而且拍照也很容易拍到沒有人的畫面
可以儘情的拍照~
我們最後大約採了一桶
這一桶大約是5斤左右付了NT350元
後來Abby想想應該直接請店員幫忙湊10斤的
因為湊10斤Abby就再多付NT400元
但可以多5斤的桔子耶~
Abby覺得桔滿緣寶山農場的環境真的很不錯
相當寬敝步道也很好走
就算是假日人潮眾多也不會覺得擁擠
而且農場裡的桔子都超級甜
現在在打文章的當下Abby嘴裡也在吃著在農場採的桔子好好吃
這裡非常適合全家同遊推薦給大家
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【景點介紹】
地址：新竹縣寶山鄉新珊路269巷35號
電話：0919-721-581
營業時間：09:00-17:00
臉書官網：臉書
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