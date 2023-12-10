新竹旅遊又到了可以採桔子的季節啦~

Abby之前就想來採了

但每次想到時季節差不多都已經過了

今年特別注意了一下時間再看官網公告開放入園的時間

今年終於成行啦~

今天要來跟大家介紹的是"桔滿緣寶山農場"

這裡的桔子真的超壯觀超多的

而且環境相當寬敞就算人多也可以很舒適採果子

現在就跟著Abby一起來去採桔子吧！！

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Abby大約是假日早上10點前左右到達

停車場的狀況差不多都滿了

建議如果要假日前往的朋友10前到達會比較方便哦~

如果真的沒有停車位就要現場等待

不然就是要停比較遠的路邊然後再走上山去

到達之後直接去領剪刀跟桶子

會有需要壓金最後在結帳時會直接扣掉

拿到桶子後就可以開始去採桔子了

除了桶子跟剪刀之外還會有一個透明塑膠帶

是給遊客裝果皮用的

現場都可以現採現吃但要裝果皮收好

別以為果皮丟在地上就是肥料

那是垃圾...請大家要注意哦~

旁邊會有公告入園須知跟水果價格

大家可以參考看看唷~

一人入場費NT100元/人

90CM以下免費

所以Abby家的門票總共是NT300元

如果消費有達NT700元的話可以用入園費去做折抵

所以看大家都會儘量湊到NT700元

大概就是10斤左右

哇哇~這麼茂盛的桔子林看起來好壯觀

這麼大一片都可以現採現吃

看著這麼大一片的桔子林突然不知道要從哪裡開始採起了

剪刀的部份店家也蠻貼心的

小朋友使用的剪刀是短短小小前頭圓圓的

使用上會安全許多

但還是要注意小朋友的使用安全哦~

其實採這個Abby沒什麼概念

不知道是採大顆還是小顆的

不過以現場現採現吃的感覺來看

大顆小顆都很甜很好吃

而且是蠻讓人驚獃的程度

邊採邊吃真的很爽~哈

今天採果的任務就交給女兒了

讓她剪想剪的

Abby在旁邊提著桶子跟著她走

今天的天氣真的太好太熱

採一下就需要休息一下

農場的範圍很大一定要帶水進來才可以適時補充水份

農場裡的桔子高度有高有低

所以很適合全家大小一起來

小朋友也不用擔心剪不到桔子哦~

服務人員會提醒說要剪這種橘色的

綠色的不要剪大家要注意哦~

農場裡有很多條走道

所以就算是人多也不會覺竹擁擠

而且拍照也很容易拍到沒有人的畫面

可以儘情的拍照~

我們最後大約採了一桶

這一桶大約是5斤左右付了NT350元

後來Abby想想應該直接請店員幫忙湊10斤的

因為湊10斤Abby就再多付NT400元

但可以多5斤的桔子耶~

Abby覺得桔滿緣寶山農場的環境真的很不錯

相當寬敝步道也很好走

就算是假日人潮眾多也不會覺得擁擠

而且農場裡的桔子都超級甜

現在在打文章的當下Abby嘴裡也在吃著在農場採的桔子好好吃

這裡非常適合全家同遊推薦給大家

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【景點介紹】

地址：新竹縣寶山鄉新珊路269巷35號

電話：0919-721-581

營業時間：09:00-17:00

臉書官網：臉書



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