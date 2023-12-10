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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合美式漢堡，隱藏在台鐵正義車站附近的全新合作品牌，7分熟的扎實牛肉漢堡排，搭配濃郁…

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合美式漢堡，隱藏在台鐵正義車站附近的全新合作品牌，7分熟的扎實牛肉漢堡排，搭配濃郁的甘味日咖哩，味道超讚～

2023-12-10 19:48:00 獨步食客の美食手帳 人氣：111
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獨步食客の美食手帳

發表篇數：10篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Cowsan 合作社
phone09-3820-0982
place高雄市三民區鐵道街531巷10號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

 

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前一陣子為了到衛武營文化中心看《人間條間8》，就想說在附近吃晚餐，剛好發現之前關注很久的 Cowsan 合作社，剛好就在台鐵正義車站附近，所以就利用這次機會來吃吃看啦！

Cowsan 合作社是之前相當有名的糝蒔咖哩，結合了之前在瑞豐夜市附近有名的 Holycow Burger，所推出的全新日式洋食品牌，於今年（2023年）10月中開始試營運，並於 10/27開始正式營運，除了提供原本的咖哩以外，還有各種美式漢堡喔～

 

店家位置

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

Cowsan 合作社就隱身在正義車站附近的鐵道路 531巷的巷弄裡！

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

外觀其實就跟周遭的民宅一樣，是一間隱身在民宅裡的店面

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

騎車前來的朋友，只要在不引享車輛進出的狀況下，是可以暫停在店外內用的喔！當然不能停到隔壁的鄰居家

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

如是開車前來的朋友，巷弄外就是正義車站的收費停車場，停車相當方便

 

 

內用環境

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

雖然店內空間不大，不過復古風的環境氣氛相當不錯

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

牆上的布置還有 Holycow Burger糝蒔的招牌

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

由於空間不大，目前內用只接待 6位以下的客人，可以訂位也可以外帶，而且還是一間寵物友善餐廳

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

除了一樓以外，二樓也有位子，還是建議大家來之前事先訂位

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

二樓的裝潢也是充滿了復古風格，整體氣氛真的相當不錯

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

 

 

菜單餐點

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

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結了 Holycow Burger，所以 Cowsan 合作社也有賣美式漢堡，很多口味都是之前就有的口味

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

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當然也有糝蒔原本就有的咖哩，不過結合後推出了全新的 Cowsan 合作社咖哩飯

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

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也有提供炸物點心

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

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【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

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另外每個月 Cowsan合作社都會推出當月限定商品，有興趣的朋友可以去關注他們 IG最新消息 

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

Cowsan 合作社咖哩飯，250元

這一份的正式糝蒔的咖哩，搭配了 Holycow Burger漢堡排的Cowsan 合作社全新商品！

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

而且這一份不用額外加價，就能升級漩渦蛋，而且漢堡排的厚度相當厚

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

咖哩口感濃郁，是標準的日式甘味咖哩，濃厚微辣卻不膩口，漩渦蛋口感滑嫩

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

牛肉漢堡排口感紮實，中間粉色的七分熟就是軟嫩多汁的象徵，咀嚼過程中還透出淡淡的牛肉香氣，相當厲害

 

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

剝皮辣椒牛堡，套餐升級，190元 + 90元

因為剝皮辣椒的漢堡口味真的相當特別，所以另外一份我們點了剝皮辣椒牛堡，同時我們還加了 90元套餐，多了雞塊及 70元的飲料

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

雞塊一共有六塊，而且味道我也覺得相幫不錯，咬起來皮薄多汁，香氣十足～

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

用許多食材堆疊起來的漢堡看起來就相當誘人，中間使用跟咖哩一樣是七分熟的牛肉漢堡排

扎實的牛肉漢堡排，搭配起司跟鹹甜的辣醬相當夠味，同時上方的剝皮辣椒微辣的味道，讓整份漢堡味道相當豐富，超讚

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

另外漢堡有提供一次性手套，這樣拿起來一口咬下，真的是大大滿足！！

 

【大推】【高雄，日式洋食】Cowsan 合作社 - 咖哩結合

以上就是這次的 Cowsan 合作社的食記分享，雖然在這之前我們沒吃過 Holycow Burger糝蒔，不過也對這兩間店有所耳聞，在網路上的評價也都相當不錯，而這次兩間店結合成 Cowsan 合作社，也都各自繼承的原有的特色，並且推出新的品項，不管事漢堡排、咖哩、漢堡吃起來味道都非常不錯，愛吃美式料理跟日式洋食的朋友，絕對要來試試喔～

 

 

 店家資訊 


檢視較大的地圖

 

店名：Cowsan 合作社

地點：高雄市苓雅區鐵道街 531巷 10號

電話：0938 200 982

粉專：COWSAN 合作社

IG：Cowsan 合作社

營業時間：11:30 - 14:30; 17:00 - 21:00

公休時間：每週二公休

 

※為避免撲空，建議前往用餐前先詳見店家IG、粉專，或透過電話確認、預約喔！※

 

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以上就是這次的食記分享

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文章為個人主觀之感受，每個人的味覺感受不盡相同，食記僅供參考

 

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