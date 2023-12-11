



這天來到位於桃園火車站前走路約10分鐘，就在統領廣場5樓屬於澤翔餐飲集團新開幕的桃園烤肉/桃園餐廳推薦燒桶子韓食烤肉桃園統領店，主打高品質肉品的韓式燒肉，高CP值的享受，還有提供經典韓式料理如韓式炸雞、辣牛肉鍋、部隊鍋等，算是台灣必吃/台灣燒肉推薦，現在還舉辦烤肉 Challenge！免費吃「燒桶子雙人套餐」活動

獎 項：每月送3組燒桶子雙人套餐，11-01月的得獎者統一於2024年2月1日公布

時 間：即日起至2024年1月31日 11:59pm止

活動辦法：即日起只要拍下在燒桶子統領店的「最佳烤肉畫面」上傳至抖音或IG，並標記“燒桶子韓食烤肉”就有機會免費吃「燒桶子雙人套餐」 自由發揮拍攝 10 - 60 秒短影片，該影片按讚數＋分享數加總最高者獲獎！需同時「追蹤」燒桶子。一定要記得TAG「燒桶子 韓食烤肉」TikTok：@zexgroup888 / ＩＧ：＠sittingkoreanfood





燒桶子韓食烤肉 桃園統領店

地址：桃園市桃園區中正路61號5樓

電話：03-331-8198

營業時間：週一到週日11：00~21：30

燒桶子 韓食烤肉 LINE@官方帳號： @553ufvrx

https://qr-official.line.me/gs/M_553ufvrx_GW.png?oat_content=qr

LINE固定每月五號發送好友專屬優惠券

澤翔餐飲集團 官網：https://zex.com.tw/sittingkorean

FB： https://www.facebook.com/sittingkoreanfood

IG： https://www.instagram.com/sittingkoreanfood



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燒桶子韓食烤肉桃園統領店店內環境

位在統領廣場5樓的燒桶子韓食烤肉桃園統領店，店內寬敞明亮，擁有大片的玻璃窗景，無論白天或晚上都十分美麗





座位也十分寬敞，座位與座位保有一定的距離，用餐時更為舒適





燒桶子韓食烤肉桃園統領店菜單（依實際官網為主）

有分單點和雙人套餐，雙人套餐一千塊左右的價格很可以，還有牛肉雞肉豬肉海鮮可以選擇

○請問有魚嗎 雙人套餐 $1288

先說這個套餐真的超~~划算又很飽足，滿滿的一桌，擺起來好開心，適合喜歡有肉有海鮮的點選（滷味三寶是單點）





韓式小菜

一上來就附三盤裝的滿滿的小菜，有韓式泡菜、豆芽菜和海帶芽都是韓式經典小菜



使用韓國原裝進口的燒烤機，無油無煙還會360度自動旋轉紅外線均勻加熱，保留食物純綷的味道，肉汁不流失





板腱牛、牛五花

板腱牛是位於牛的肩甲部位，特色是肉質中間含有肉筋，燒烤後不僅保有牛肉的鮮嫩口感，同時還可嘗到不錯的彈性，牛五花則是俗稱牛培根是我最愛的牛肉種類，油脂較多，吃起來非常軟嫩，口感香滑卻不膩口



而且板腱牛好大一片呀



牛五花也是帶有點厚度不是薄薄的那種



用紅外線的無油煙燒烤機放上去轉個幾圈就會均勻受熱，底下還有接油盤直接讓肉肉的汁滴下去





厚切四色豬五花

最愛的厚切豬五花，原味、青蒜醬、梨汁醬、韓式辣醬醃製而成的四色豬五花，各有其不同風味，燒桶子挑選的豬五花柔軟而肥肉不膩，烤至微焦的油脂時候最為美味，再用剪刀剪至適當的大小後食用，無論單吃搭配醬汁或是包生菜都讓人讚不絕口













海鮮盤

6隻大草蝦和扇貝的海鮮盤一上桌就讓人食指大動，燒烤過的草蝦肉質鮮甜，扇貝更是Juicy多汁











韓式炸雞

套餐除了肉盤居然還有韓式炸雞，帶點辣味醬汁的韓式炸雞上面還撒了花生，鮮嫩多汁的炸雞配上花生的顆粒感及香氣帶有多層次的口感







麻油拌飯

撒著海苔絲的麻油拌飯，攪拌後散發著麻油的香氣，可以單吃或配著烤肉一起吃，但女兒太喜歡所以整鍋都被她吃掉了





○部隊鍋 套餐升級加價150元

裡面滿滿都是料，菇類火腿還有大家最愛的韓式泡麵上面還放了一片起司，超涮嘴







滷味三寶單點$400

另外單點的滷味三寶滷牛肚、豬大腸、豬頭皮，第一次在韓式烤肉吃到滷味拼盤，很適合台灣的口味，原本就是滷過的所以燒烤的時間不用太久，可以視自已喜好調整喜歡微焦或是軟嫩的滷味





飲料

套餐有可樂/雪碧/芬達/無糖煎茶/熱柚子茶可以選二，還有韓式燒酒可以單點氣氛超HIGH

甜點

最後還有冰淇淋甜點搭配著窗外的夜景，為這餐做個完美的ending

個人意見

此次到燒桶子韓食烤肉用餐一家人都十分滿意，因為一千多塊就可以吃到高品質的肉和海鮮跟不同韓式美食，韓式無油煙燒烤機也好神奇，回家身上都沒有平常烤肉超重油煙味，而且交通也十分方便，桃園統領店還有大片的玻璃窗景十分美麗，無論是家庭聚會、朋友聚會或浪漫約會都很適合，假日用餐時間人潮很多，記得要訂位喔

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