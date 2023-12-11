此食記為花見團子造訪「仨食酒炭燒食堂」 (造訪日期 : 2023/11)



「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司

板橋居酒屋推薦、板橋日本料理推薦、板橋深夜食堂推薦





仨食酒炭燒食堂



地址 : 新北市板橋區長江路一段143號

電話 : 02 8258 6679

時間 : 17:30–00:00 (星期一休)



愛吃日本料理的團子和友人相約知名日式居酒屋「仨食酒炭燒食堂」聚餐，店家位於板橋長江路上，離捷運新埔站不遠，店面就在「聯邦新城」公車站前，交通很便利。「仨食酒炭燒食堂」由一群出身日本料理店的師傅所開設，料理兼具傳統與創新，具有高水準，主要販售串燒、壽司、生魚片、及日本居酒屋料理等，商品的品項超級多，食材嚴選高品質，可搭配啤酒、沙瓦等酒類，除有調酒外，這也有提供480元酒類喝到飽，也有無酒精飲品，滿足各種客人需求。價錢也很平價，且不收服務費，CP值很高，開幕沒多久，就成為當地及網路有口皆碑店家。

走進「仨食酒炭燒食堂」立刻感受到滿滿的和式風情，日式燈籠、掛旗、日本酒瓶裝潢，彷彿一秒到日本。牆壁上還貼了有趣的海報，映照在微黃燈光下，更顯溫暖。這也能看到很多老闆珍藏日本動漫公仔模型一字排開，還能邊回想看漫畫的美好回憶。店內提供2人、4人座位，也可併桌，多人聚餐也沒問題，每到用餐時刻總是人聲鼎沸。

店內有提供免費wifi，點餐採掃QR cofe，便利也環保，店內也有手寫黑板，寫著主廚推薦料理，可供為點餐參考。

「仨食酒炭燒食堂」，這裡的燒烤採用現點現烤，使用炭火來烤肉更能鎖住食材原味，將食材發揮至極致，加上主廚料理高手藝，價錢也多百元上下，且不收服務費，CP值很高，深獲客人喜愛。團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

蒜香毛豆

到店後，店家會先上一盤招待小菜，本日團子品嚐的「蒜香毛豆」，經鹽巴、黑胡椒調味毛豆好涮嘴，毛豆清爽開胃，是下酒良伴。

芒果沙瓦（左） \ 可爾必思沙瓦（右）

「芒果沙瓦」以基底酒類加入芒果汁入口感受濃郁的芒果香氣與酸甜滋味；「可爾必思沙瓦」呈現美麗乳白色，清爽酸甜，香甜清新，兩杯酒精濃度都不會太重，蠻適合女孩子小酌品微醺。

蝦蘆筍手捲

「蝦蘆筍手捲」香酥海苔裡包裹鮮蝦、蘆筍、高麗菜絲，鮮蝦Q彈、蘆筍爽脆，要記得趁早品嚐，免得海苔會變軟喔。

醬燒星鰻（左） \ 焦糖鮭魚（右）

一上桌就讓我們驚艷不已，魚肉是醋飯的兩倍大超級大片的，「醬燒星鰻」星鰻淋上蒲燒醬汁，星鰻輕嫩柔軟，風味雅而不腥，入口後鹹甜交錯；「焦糖鮭魚」鮭魚加上焦糖經直火炙燒，散發的香氣直接撲鼻而來， 肉質鮮甜油脂豐厚，吃的超滿足。

醬燒雞腿 \ 蘆筍培根捲

「醬燒雞腿」 吃出主廚拿捏火候真功夫，雞腿肉Q彈緊緻 ，醬燒鹹中帶味，吃完依舊意猶未盡；「蘆筍培根捲」以培根肉裹新鮮蘆筍燒烤，再加上芝麻畫龍點睛，培根口感香脆有韌性，蘆筍清爽脆嫩，也是店家的人氣招牌單品。

香菇