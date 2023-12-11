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【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、板橋日本料理推薦、板橋深夜食堂推薦 (附菜單)

2023-12-11 11:26:15 花見團子玩耍趣 人氣：138
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花見團子玩耍趣

發表篇數：190篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：仨食酒炭燒食堂
place新北市板橋區長江路一段143號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「仨食酒炭燒食堂」     (造訪日期 : 2023/11)

「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司

板橋居酒屋推薦、板橋日本料理推薦、板橋深夜食堂推薦

【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

 仨食酒炭燒食堂 

地址 : 新北市板橋區長江路一段143號
電話 : 02 8258 6679
時間 : 17:30–00:00 (星期一休)

愛吃日本料理的團子和友人相約知名日式居酒屋「仨食酒炭燒食堂」聚餐，店家位於板橋長江路上，離捷運新埔站不遠，店面就在「聯邦新城」公車站前，交通很便利。「仨食酒炭燒食堂」由一群出身日本料理店的師傅所開設，料理兼具傳統與創新，具有高水準，主要販售串燒、壽司、生魚片、及日本居酒屋料理等，商品的品項超級多，食材嚴選高品質，可搭配啤酒、沙瓦等酒類，除有調酒外，這也有提供480元酒類喝到飽，也有無酒精飲品，滿足各種客人需求。價錢也很平價，且不收服務費，CP值很高，開幕沒多久，就成為當地及網路有口皆碑店家。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

走進「仨食酒炭燒食堂」立刻感受到滿滿的和式風情，日式燈籠、掛旗、日本酒瓶裝潢，彷彿一秒到日本。牆壁上還貼了有趣的海報，映照在微黃燈光下，更顯溫暖。這也能看到很多老闆珍藏日本動漫公仔模型一字排開，還能邊回想看漫畫的美好回憶。店內提供2人、4人座位，也可併桌，多人聚餐也沒問題，每到用餐時刻總是人聲鼎沸。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

店內有提供免費wifi，點餐採掃QR cofe，便利也環保，店內也有手寫黑板，寫著主廚推薦料理，可供為點餐參考。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

「仨食酒炭燒食堂」，這裡的燒烤採用現點現烤，使用炭火來烤肉更能鎖住食材原味，將食材發揮至極致，加上主廚料理高手藝，價錢也多百元上下，且不收服務費，CP值很高，深獲客人喜愛。團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

蒜香毛豆

到店後，店家會先上一盤招待小菜，本日團子品嚐的「蒜香毛豆」，經鹽巴、黑胡椒調味毛豆好涮嘴，毛豆清爽開胃，是下酒良伴。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

芒果沙瓦（左） \ 可爾必思沙瓦（右）

「芒果沙瓦」以基底酒類加入芒果汁入口感受濃郁的芒果香氣與酸甜滋味；「可爾必思沙瓦」呈現美麗乳白色，清爽酸甜，香甜清新，兩杯酒精濃度都不會太重，蠻適合女孩子小酌品微醺。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

蝦蘆筍手捲

「蝦蘆筍手捲」香酥海苔裡包裹鮮蝦、蘆筍、高麗菜絲，鮮蝦Q彈、蘆筍爽脆，要記得趁早品嚐，免得海苔會變軟喔。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

醬燒星鰻（左） \ 焦糖鮭魚（右）

一上桌就讓我們驚艷不已，魚肉是醋飯的兩倍大超級大片的，「醬燒星鰻」星鰻淋上蒲燒醬汁，星鰻輕嫩柔軟，風味雅而不腥，入口後鹹甜交錯；「焦糖鮭魚」鮭魚加上焦糖經直火炙燒，散發的香氣直接撲鼻而來， 肉質鮮甜油脂豐厚，吃的超滿足。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

醬燒雞腿 \ 蘆筍培根捲

「醬燒雞腿」 吃出主廚拿捏火候真功夫，雞腿肉Q彈緊緻 ，醬燒鹹中帶味，吃完依舊意猶未盡；「蘆筍培根捲」以培根肉裹新鮮蘆筍燒烤，再加上芝麻畫龍點睛，培根口感香脆有韌性，蘆筍清爽脆嫩，也是店家的人氣招牌單品。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

香菇

「香菇」使用醬燒再灑上芝麻增添香氣，菇肉口感更加濃郁，烤菇的鮮美汁液在齒頰間輕輕飛舞，一吃就上癮。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

明太子玉子燒

「明太子玉子燒」玉子燒上層覆蓋滿滿的明太子，再經由直火炙燒，玉子燒充滿濃郁蛋香、口感滑嫩、明太子細嫩綿滑，鹹香口感讓人食慾大開，色香味俱全。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

秘製玉米筍

主廚特別研發的「秘製玉米筍」絕對是店家人氣招牌！玉米筍撥殼後塗上特製醬汁，炸到香酥可口，一口咬下外層鹹中帶甜，裡面鮮甜脆爽，沾上日式沙拉醬美味程度又再提升，是別的地方都吃不到的好味道，團子推薦必點的單品。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

花魚一夜干

「花魚一夜干」品嚐道地日式和風！入口後魚肉扎實不乾柴，鹹香又入味，咀嚼後細緻綿密，可先單吃原味，品嚐花魚原味鮮美，再佐些椒鹽提味，也可擠些檸檬汁增加酸甜口感，又是另種絕佳美味。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

豚五花炒水蓮

水蓮是團子到居酒屋有看到一定會點的單品，「豚五花炒水蓮」呈現鮮綠色澤，以水蓮、豬肉、蒜片拌炒，水蓮清脆爽口，JUICY超好吃。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

雞肉親子丼

「雞肉親子丼」雞肉切塊加入魚板條、香菇、洋蔥絲、高湯醬汁調味，配上香濃蛋汁並灑上青蔥，雞腿肉裹附著香滑蛋液，鮮嫩軟滑好入口，醬汁配上白飯一起吃，立刻滿足饕客的口腹之慾，大人和小孩都喜歡。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

鮭魚親子丼

「鮭魚親子丼」色香味俱全！醋飯撒上香鬆，再放上牛蒡絲、玉子燒、小黃瓜片、薑片，最吸睛的莫過於現切鮭魚生魚片，再加上晶瑩剔透的鮭魚卵，層層堆疊如同小山丘一般。現切鮭魚入口即化口感好銷魂，鮭魚卵一顆顆會在口中爆漿，配上醋飯，讓美味更升級。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

整體而言，「仨食酒炭燒食堂」廚師出身日本料理店，手藝具有高水準，店家料理豐盛多元，串燒道地，生魚片及壽司新鮮又美味，還有多款飲品、酒類喝到飽可供選擇，喜歡小酌的朋友不可錯過，很適合上班族下班打牙祭、多人聚餐的好地方。喜愛日本料理的朋友不妨來「仨食酒炭燒食堂」坐坐，店內也有提供Google五星好評送好禮，可記錄美好食記又能為自己加菜喔。【美食】「仨食酒炭燒食堂」串燒、烤物、壽司，板橋居酒屋推薦、

開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒

 

 菜單 

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