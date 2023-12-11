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王品集團與韓國知名主廚孫榮聯合推出的韓式品牌，初瓦韓式料理，今年（2023年） 9月的時候在高雄裕誠路盛大開幕了嘍！

我剛好也利用前一陣子時間上網預約到位子，就來試試看啦！建議要來吃的朋友一定要事先預約，才會有位子喔～

店家位置

今年九月在高雄開幕的初瓦就位於裕誠路跟富民路的轉角，搭乘高雄捷運從巨蛋站出來，步行大約 5分鐘左右，如果有喝酒的朋友可以當成大眾交通工具過來相當方便

這一整棟大樓由王品集團買下，一樓是初瓦，二樓則同樣也是王品旗下的品牌享鴨

店門外的設計很有夜生活的感覺，而初瓦的營業時間也是從中午 11:30到 00:00，是可以當午餐晚餐，以及晚餐後喝酒放聚餐的地方

知名韓國 YT胃酸人的哥哥（假的），孫榮大力推薦！！🤣🤣

內用環境

內用的環境也是很 chill

除了藍色的裝潢跟霓虹燈外，也有撥放著韓國節目的電視，韓風滿滿

裡面的位子很多，目前必須要事先預約才能吃到（預約網站）

環境也非常熱鬧，如果是用餐時間的話，講話需要拉開音量對方才可能聽得到喔～

除了店員以外，店內也有三台貓貓送餐機，有發現牠們也穿著著店裡的制服嗎？太有趣了！🤣🤣

而且每一隻都還有名字喔！分別是宋仲機、張機龍還有李洪機 🤣🤣

用餐位置

每一個桌子旁都有餐具跟衛生紙

飲用水完全採自助式的，有氣泡水跟一般的冰水

裝滿一壺後就可以帶回座位上飲用，相當方便！

詳細菜單在定位網站上都有所以就不貼上了，大家可以到 inline上參考

選好後再用店家給的 QR code 就可以直接座位點餐了，相當方便喔～

二人套餐，1199元 + 10%服務費

點擊圖片可以放大

我們點的是直接搭配好的二人套餐，有：

● 爆韓這鍋（五選一）

● 本命BBQ（四選一）

● 大發半半雞

● 入坑主食（四選一）

● 韓食熱搜（四選一）

● 甜點思蜜達

而菜單除了組合套餐以外也有其他單點的部分，想知道的朋友可以到 inline參考

選好之後，就會直接上小菜，小菜一共有五種，每一種吃完都可以續

小菜的味道我覺得都很不錯，涼拌菠菜拌的是韓式麻油跟大醬，獨特的香氣跟微甜的味道很讚

這個是韓式泡菜，捲成這樣我覺得還蠻特別的

入坑主食，白飯思密達

主食我們選的是白飯，不需要額外加費

爆韓這鍋，豆腐三品鍋（牛肉）

這一鍋送上來的時候一整鍋紅通通的，店員說這是店裡最辣的鍋，裡頭還有青陽辣椒跟滿滿的料

不過實際喝起來後，我覺得辣度大概是微辣到小辣左右，對有在吃辣的朋友來說其實還好，但是湯頭喝起來真的不錯，很鮮甜

裡頭的豆腐份量很多也很大塊，口感軟嫩～

另外裡頭還有裡頭有肉片、蛤蠣、金針菇，整體料很多，也很配飯

大發半半雞

韓式炸雞是直接原味跟甜味的洋釀炸雞個半，也可以 +89元多加起司瀑布

一旁還有搭配醃蘿蔔，酸甜味道很解膩

初瓦的韓式炸雞外皮酥脆，而裡頭的雞肉相當軟嫩，吃起來真的相當厲害

搭配了洋釀醬後，鹹甜的味道鹹甜的味道也相當美味，尤其是裡頭的雞肉真的軟嫩多汁到沒話說，不用加起司我覺得就很讚了！真的是 대박（厲害）！！

本命BBQ，韓國人愛豬五花

來吃韓國料理就一定要吃烤豬五花，所以這一系列我們就選了韓國人愛豬五花，除了有一鐵盤的烤豬五花外，還有一杯加肉生菜，一旁還有附醬油跟香辣的醬汁

如果覺得生菜不夠的話，在下單的時候也可以多加 39元，再多一杯生菜

豬五花一共有兩片，下面還有金針菇跟香菇

可以用桌子上附的剪刀，將豬五花肉剪成小塊

豬五花本身的烤肉醬吃起來我覺得味道就非常不錯，豬皮的部分很有嚼勁，再跟包肉菜一起搭配一點辣椒醬、小菜的醃蘿蔔絲或泡菜一起入口，就是韓國最正統的吃法，超讚～

韓食熱搜，泡菜豬尬煎餅（小）

最後我們選的是不用加價的泡菜豬肉煎餅，雖然小份的只有 4片，不過其實這樣一整餐吃到這邊已經很飽了，來 4片其實份量剛剛好

口感酥脆有蓬鬆，跟一般吃到的口感不太一樣，裡頭的泡菜微辣，搭配一旁的芝麻油醬油香氣十足，味道我也覺得很不錯

甜點思蜜達，親估霜淇淋

最後的甜點其實就是位於取水站旁邊的霜淇淋機

霜淇淋完全是自助取用

我們今天吃到的是草莓口味的霜淇淋，吃完重口味的，就是要來一杯酸甜清爽的作 ending

炸彈酒活動

再來就是每天晚上八點的重頭戲啦！炸彈酒活動！！

活動內容就是店員會問問題，只要答對問題後，就可以上場參加炸彈酒活動，將酒杯撞擊到杯子中

活動結束之後除了答對問題的人可以帶一杯以外，其他人也可以免費取用，一共有 40杯

有吃有玩又有的喝，真的超好玩～

＊未成年請勿飲酒，喝酒不開車、開車不喝酒

以上就是這次初瓦高雄裕誠店的食記分享，雖然環境聲音因為相當熱鬧所以很吵，不過其實整體的氛圍相當不錯，相當的 chill，加上跟知名韓國主廚孫榮一起合作，所以菜色方面味道相當不錯，尤其韓式炸雞真的相當大推，我們這次點的也都完全無雷，只要是愛吃韓式料理的朋友絕對會喜歡，不過重點還是每天的炸彈酒活動，有趣好玩又有得喝喔！超級大推～～

店家資訊



檢視較大的地圖

店名：初瓦 - 高雄裕誠店

地點：高雄市左營區裕誠路 448號 1樓

電話：07 556 1056

inline 線上訂位：初瓦

粉專：初瓦 韓式料理

IG：初瓦 韓式料理

營業時間：週一 - 週四 11:30 - 23:30

週五 - 週日 11:30 - 00:00

※為避免撲空，建議前往用餐前先詳見店家IG、粉專，或透過電話確認、預約喔！※

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以上就是這次的食記分享

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※文章為個人主觀之感受，每個人的味覺感受不盡相同，食記僅供參考※

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