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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【高雄，義式料理】義華順異國義大利麵 - CP值超高！隱藏在三民區裡的超親民平價義大利麵專賣店，另外還有鍋燒跟炒烏龍麵，口味選擇超級多樣

【高雄，義式料理】義華順異國義大利麵 - CP值超高！隱藏在三民區裡的超親民平價義大利麵專賣店，另外還有鍋燒跟炒烏龍麵，口味選擇超級多樣

2023-12-11 11:58:16 獨步食客の美食手帳 人氣：101
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獨步食客の美食手帳

發表篇數：10篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 三民區

造訪商家：義華順異國義大利麵
phone09-0952-2858
place高雄市三民區正興路90號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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義華順

 

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說到義大利麵，是很多人都非常喜歡的義式美食之一，今天就要來分享一間不用百元就可以吃到，超級平價又親民的義大利麵專賣店，義華順異國義大利麵，除了提供各種不同口味的義大利麵及燉飯以外，也有鍋燒、炒烏龍麵及炸物小點等，選擇非常多樣，是附近學生相當喜歡平價高 CP值美食喔~

 

店家位置

義華順

義華順異國義大利麵就位於三民區的正興路上，我們來的時候是晚餐時間，外面就有一組學生以及很多組的外帶

 

義華順

交通方式可搭乘公車到建興路站，步行約 4分鐘，附近也有停車場跟機車停車格，開車騎車都相當方便

 

內用空間

義華順

雖然義華順異國義大利麵主要是以外帶為主，不過店外騎樓有開放式的內用空間，可容納 12個人

 

義華順

夏天怕熱的朋友，室內也有內用的位子，有提供冷氣，一共有四張兩人坐小桌子，內外加起來位子還滿多的，不管是外帶或是內用都很方便

 

 

菜單餐點

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點擊圖片可以放大

義華順異國義大利麵主打的超平價的義大利麵，全品項價格大約落在 100元左右，最便宜的甚至不用百元喔，光是義大利麵跟燉飯就有近 40種不同的口味可以選，另外還有鍋燒烏龍麵及炒烏龍麵，不只價格超親民，選擇也是超級多喔~ 😍😍

 

義華順

 

義華順

白醬小卷蛤蠣義大利麵，110元

這一碗的配料相當多，價格卻只要 110元，現在這萬物皆漲的時代，真的是太佛了

 

義華順

白醬的味道相當濃郁，奶香十足，搭配上起司粉及九層塔相當夠味，同時麵條也能完美跟醬汁結合，非常大推～👍🏻👍🏻

 

義華順

小卷也很大塊，咬起來脆口彈牙，相當新鮮

 

義華順

裡頭的蛤蜊很份量很多～

 

義華順

紅醬蛤蠣嫩雞燉飯（+焗烤），110元 + 30元

義華順異國義大利麵的義大利麵及燉飯都可以額外加 30元，做成焗烤義大利麵/燉飯，另外也可以加價 30元加大喔～

 

義華順

上層的焗烤是厚厚的一層，牽絲乳酪奶香十足

 

義華順

跟白醬比起來，紅醬的口味比較清淡，搭配蕃茄酸甜的口感，是比較清爽的口味，不過搭配焗烤可以讓整碗的味道變得更豐富，果然焗烤就是要紅醬一起搭配才讚啦！而燉飯吃起來也跟義大利麵一樣美味呦～

 

義華順

裡頭的嫩雞跟蛤蠣份量也很多，吃起來軟嫩好咬喔～

 

 

義華順

蕃茄海鮮湯，45元

義華順異國義大利麵也有單賣湯品，每一份價格都不超過 50元，也是超平價

 

義華順

裡面的料隨便一撈就是滿滿的一匙，有小卷、蝦子跟蛤蠣，這配料真的有夠佛

 

義華順

蕃茄湯酸甜的味道，同時搭配蛤蠣的鮮甜，喝起來相當夠味，讓人一口接一口，相當大推喔～👍🏻👍🏻

 

義華順

蛤蠣雞湯，40元

 

義華順

裡頭也是滿滿的料，蛤蠣跟嫩雞肉份量很多

 

義華順

蛤蠣雞湯的湯頭就比較沒那麼鹹，不過可以喝到蛤蠣跟雞肉的鮮甜，喝起來是清淡又順口

 

義華順

黑胡椒雞腿炒烏龍麵，100元

而除了義大利麵外，義華順異國義大利麵還有鍋燒烏龍麵及炒烏龍麵，我們就還點了一份黑胡椒雞腿炒烏龍麵，直接是一整塊的去骨雞腿排，裡面的料也是很多，金針菇也增添了不一樣的口感

 

義華順

上頭的雞腿外皮煎的酥脆，而裡頭的雞肉是紮實有彈性

 

義華順

黑胡椒的醬汁相當夠味，有點微辣，跟 Q彈滑嫩的烏龍麵相當搭，如果想要來點不一樣的味道，炒烏龍麵也是不錯的選擇之一喔～

 

 

義華順

檸檬雞柳條（2支），40元

義華順異國義大利麵也有炸物小點喔~

檸檬雞柳條的外皮酥脆，搭配淡淡地檸檬清香相當解膩，裡頭的雞肉也很嫩，炸的完全剛剛好，整體吃起來不會太油膩

 

義華順

檸檬雞柳條很大一塊～

 

義華順

雞塊（4塊），40元

雞塊一共有 4塊，，雞塊炸的剛剛好，外皮不會太乾，裡頭的雞肉吃起來相當軟嫩，是我很喜歡的雞塊口感，40元的小份量及價格也很適合當附餐點心喔～

 

義華順

以上就是這次義華順異國義大利麵的食記分享，不得不說以每碗義大利麵這樣的份量，只要 100元出頭的價格真的是超級親民，而味道上也沒有因為便宜的價格而有所讓步，都相當美味，重點是選擇真的超級多，就算是天天吃，每次換不一樣的口味也不容易膩，絕對是非常適合省錢中的學生跟小資族群喔～非常大推～

 

 

 店家資訊 


檢視較大的地圖

 

店名：義華順異國義大利麵

地點：高雄市三民區正興路 90號

電話：0909 522 858

粉專：義華順異國義大利麵

營業時間：11:30 - 13:30; 17:00 - 20:30

公休時間：每周一公休

 

※為避免撲空，建議前往用餐前先詳見店家IG、粉專，或透過電話確認、預約喔！※

 

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以上就是這次的食記分享

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