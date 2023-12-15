接近年底了，「八庵日本料理」推出全新尾牙、春酒菜色，今天小米跟一群好友來品嚐，推薦給大家參考

位於文興路的旗艦店不只提供超值個人套餐，還有廣大的宴會廳，可以容納至少十桌以上的大型聚會。

功力深厚的師傅結合台灣跟日本混合風的合菜，不少手路菜吃的是好味道，而不是浮誇，受到許多老饕喜愛

最新推出的合菜，有10種以上新鮮、澎湃的菜色，有大甜蝦刺身大舟盛、龍蝦四喜前菜拼盤、活沙公麻油麵線、魚翅上湯燉烏雞鍋等，每人不用2000元。

大家就跟著小米來去看看吧

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👉八庵旗艦店位置及停車方式

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八庵旗艦店位於文興路上，大宅天第旁（法院後面的文興路）。

店前有少量車位，附近有很多收費停車格及莊敬南路口有大的收費停車場，所以開車的朋友超方便。

大器的門面前有燈籠牆及鳥居可以拍網美照~

大家可以在繪馬寫下心願，掛在祈福牆上祈求願望成真

在這邊就像是來到日本一樣。

👉八庵旗艦店環境介紹

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用餐區有1、2F，1F主要是單點及套餐為主的客人，也有兩間10人的包廂(可以連在一起坐20人)，2F主要是以合菜桌為主，最多可以15桌，此外2F 也有5間10人包廂可以連在一起。

PS. 10人包廂低消6千元起。

包廂高質感的桌椅用來款待重要的朋友或長官會很有面子啦~

2F的空間非常大，要辦中小型的婚宴都不是問題！

在2F大空還有一張16人的大桌，婚禮可以當成主桌。

2F這間是20人包廂，可以接電腦有前後兩台TV電視播放，用來邊開會邊吃好料實在是太方便啦！

此間還有自己獨立的廁所及更衣室，可以當作新娘房。

店家很貼心，1F還有身障人士及給小小朋友換尿布的設備

👉八庵旗艦店合菜菜單介紹

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合菜有四種不同的價格，都可以參考看看。

👉八庵旗艦店食用心得

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來開動吧！

今天小米跟一群好友來品嚐豐盛的菜色

我們點的是15800元的合菜，有大甜蝦刺身大舟盛、龍蝦四喜前菜拼盤、活沙公麻油麵線、醋溜五柳鮮白鯧、手臂虎蝦鹽味赤烤、肋眼牛彩椒奶油陶板燒、一品手作壽司壽司盛合、魚翅上湯燉烏雞鍋、手作甜點心及四季水果盤。

每桌贈果汁2瓶，12800元以上另贈精美祈願繪馬一個。

大甜蝦刺身大舟盛有鮭魚、青魽、紅魽、鮪魚和甜蝦，每一塊都是厚切，油脂甘甜、嫩又不帶筋，八庵的刺身果然是出了名的新鮮

整艘船真的好浮誇！小彤在練手力，居然可以抬得動大船呢 XD

龍蝦四喜前菜拼盤。

鮮甜彈牙的龍蝦搭配沙拉醬是很棒的開胃菜

烏魚子是當季的食品，沒有腥味，有黏牙的口感，搭配蘿蔔一起吃鹹香鮮甜的滋味，真的好好吃

磯煮鮑魚熬煮入味，有Q彈的口感~

活沙公麻油麵線使用兩隻活體大沙公烹調，正值秋冬，蟹膏特別多，屬於扎實帶Q的口感，小彤最愛了

麻油讓肉質顯得特別甜美~

麵線吸附螃蟹鮮甜的湯汁很滑順

醋溜五柳鮮白鯧，白鯧是逢年過節熱門的菜色，越接近過年越貴，這桌只要一萬多元就可以吃到上等的菜色很超值

白鯧經過油炸後，外脆內軟及鮮甜的肉質，加上醬汁讓味道更有層次了~

手臂虎蝦鹽味赤烤，虎蝦Size很大比小彤的臉還長了，這樣一盤外面至少賣3000多元

蝦膏特多，大口大口吃蝦肉超過癮，尾牙春酒就是要吃爽爽

肋眼牛彩椒奶油陶板燒，肋眼牛嫩中帶嚼勁的口感很棒，牛肉油脂甘甜讓人回味無窮，這時候真想來杯啤酒呢

一品手作壽司盛合，比目魚Q軟中帶脆脆的口感，上面還有黑松露醬點綴喔！真的是很奢華的享受

魚翅上湯燉烏雞鍋魚翅及烏骨雞吸附清爽甘甜的湯頭，讓老饕讚不絕口

最後是手作甜點心及四季水果盤有哈密瓜、葡萄、蓮霧等當季鮮果。

以上就是我們的心得分享，尾牙季要到了，八庵旗艦店推出超值合菜，很適合公司部門、團體聚餐，小米推薦給大家~

👉八庵旗艦店菜單目錄搶先看

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👉八庵旗艦店營業時間電話地址資訊

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🌟店家資訊：八庵日本料理旗艦店

🏠地址：新竹縣竹北市文興路273號

☎電話：03 667 5933

⏰營業時間：11:30~14:30 17:30~21:30

粉絲團：八庵日本料理旗艦店

➡️1成服務費/有兒童座椅/可刷卡

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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