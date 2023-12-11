大家有聽過苗栗的好望角吧，在好望角的附近有著這麼一處隧道，地形平坦，路可長可短，隧道中裝有七彩燈光，沿路風景也很愜意，帶推車也非常適合的後龍過港隧道，所以我們就慕名來這一帶走走，發現真的很舒服
這個是我們這次出遊的影片，影片比較完整可以看看
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看起來很偏僻的地方，以為要走很久才能到達目的地，但其實不會，很快就到達第一個隧道，我們來的時候是連假，洞口的附近有擺一些小攤販，似乎只有假日才會有這種小攤販，馬上買了幾個在路上邊走邊吃。
後龍過港隧道於1973年配合台灣鐵路局，另闢新路線後停用廢棄，之後被整理成現在這樣的自行車道，總共有三個隧道，第一條隧道總長295公尺，第二條為162公尺，第三條為56公尺，周遭景點有清海宮、海角樂園、好望角風景區。
大約走完第二條隧道時，遇見了吹薩克斯風的街頭藝人，愜意的山洞配上好聽的音樂，走起路來真的特別舒服。
沿路都有很多階梯，椅子桌子，建議可以帶一點零食、水，停下來補充一下能量再上路。
走完三個隧道，對我們家的小朋友來說非常剛好，有一點累又還是走得動，再長一點爸媽可能就要辛苦要用抱的回程了，沿路還有好聽的音樂可以聽，小攤販可以逛，但這些應該是連假時才會有的情景，平日來可能甚麼都沒有，可以帶個腳踏車來騎，隧道後面還有好長一段路我們就沒有去走了，沿路可以看海也很棒。
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有如神隱少女山洞般的後龍過港隧道，免費散步好所在
2023-12-11 14:10:43 淘氣老小孩 人氣：105
窩客好文
發表篇數：18篇
文章類別：旅遊-國內旅遊
縣市地區：苗栗縣 > 後龍鎮
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