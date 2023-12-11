



餅乾喜歡看電影，決定開始分享我看電影的心得，









故事講述年輕時期的「史諾總統」科利奧蘭納斯史諾，因戰後家道中落，房子的稅金、家人的命運取決於科利奧蘭納斯能否比他的同學更聰穎、更有謀略，指導貢品贏得飢餓遊戲。





年輕的科利奧蘭納斯史諾是一位友善且迷人的男子，因為父親的去世，家道中落，他必須在學業上保持優秀，好讓家族可以繼續延續下去，男主角一直把他爸爸當作他的模範，希望有一天可以成為像他爸爸一樣的人，為了維持家中的生計問題，男主角不得不參加第10屆的飢餓遊戲，他被分配到擔任第十屆飢餓遊戲的導師，指導來自一名來自貧困的第十二區，個性古怪的女孩露西葛蕾。





本片女主角露西．葛蕾來也是來自12區，與飢餓遊戲第一集的女主角來自相同地方，飢餓遊戲第一集居住在12區的16歲少女凱妮絲·艾佛丁是第74屆飢餓遊戲的志願參賽者，她冒死代替最初被選中與她相依為命的12歲妹妹櫻花草參賽，





女主角是一個看起來瘦弱卻很會唱歌的個性女孩，除了科利奧蘭納斯史諾其他人都很看不起她，而男主角一開始就很關心這位女孩露西葛蕾，希望靠這個女孩能夠改變他的命運，殊不知這位女孩最後也真真實實的改變男女主角的各自命運。





從比賽一開始男主角特別照顧女主角，並且給她一些可以贏得比賽的物品，譬如有毒的粉末等等，而女主角靠著會唱歌吸引很多人的目光，這一片有很多首歌都還不錯聽，都是女主角唱的歌，





我印象最深刻的是女主角唱的一首歌The Hanging Tree，因為凱妮絲·艾佛丁也有唱，這首歌會讓我想到凱妮絲·艾佛丁手中拿的一個學舌鳥的徽章，學舌鳥的徽章貫穿整個飢餓遊戲這部片的精神!





比賽開始女主角很幸運的躲過很多次被追殺，電影拍到這邊比較血腥，有很多殺來殺去的鏡頭，這部片比較適合18歲以上觀賞，不適合孩童觀賞的影片，





最後女主角透過男主角給她的東西，贏得了這場比賽，男主角也變成這場比賽的最後贏家，





但透過調查發現男主角提供一些工具給女主角，才贏得這場比賽，是作弊的行為，所以被遣送至十二區擔任維安人員，而女主角變成一位歌手，受到眾人的喜愛，而男女主角最後也愛上彼此，





但在男主角擔任十二區擔任維安人員，他因為某些原因不小心害死了他最好的朋友，而女主角和和男主角選擇兩人一起離開十二區，在這過程中，女主角似乎也發現男主角殺人的事情，於是選擇離開男主角身旁，





我印象最深刻的是，男主角拿起槍響射殺逃跑中得女主角，在森林大喊: 我為你做了這麼多事!!





結果男主角有撿到女主角掉在地上得耳環，不確定女主角有沒有被男主角殺死，





我是認為女主角沒有被殺死，女主角有沒有死?





這也是很多看完這部片很多人在討論得一個話題~





於是男主角認清事實之後，回到他原本的家鄉成為了佛蘭妮亞戈爾博士Dr. Volumnia Gaul，是第10屆飢餓遊戲的首席遊戲製作人的手下為她工作，





這部片子讓我們看到由一位善良的年輕男子，在不得已的情況下一直殺人，也讓男主角的邪惡本質顯現出來，變成之後的暴君總統!





就像人出生都是善良的，在成長的環境中做出許多選擇，走向邪惡的那個方向，而變成了壞人!





這都是我們應該省思的部分，但也有展現希望的部分像凱妮絲·艾佛丁，她在遊戲的過程中最後展現的是愛與勇氣及希望!





每個人人生會面對很多選擇，在選擇的過程之中你可以選擇走向邪惡或是善良的一方，是我對這部影片深深的感觸，





電影裡的角色都選的演員都很不錯，演技方面也非常符合每個角色該有的特色，





向我覺得印象最深刻的是女主角這個角色，它的外表和個性都很襯女主角的，演技也是很棒!





我很喜歡這部飢餓遊戲的篇外篇，相當的讓人印象深刻~



本片導演由前三部《飢餓遊戲》電影導演法蘭西斯勞倫斯Francis Lawrence回歸執導，





他表示瑞秋曾格勒飾演的「露西」和珍妮佛勞倫斯的「凱妮絲」 基本上是完全相反的類型，







另外 他說：「凱妮絲是內向的生存者，她非常的安靜又堅忍不拔，你幾乎可以說她是無性戀者，露西葛蕾則相反，她坦然展現自己的性慾，而且她確實是一個表演者。」另外



《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》片長將超過2個半小時



本片片長預計超過2個半小時，打破《飢餓遊戲》系列最長紀錄，原著小說的粉絲或許不會對此感到意外，畢竟原著小說也是系列最長的一部。









看完本片的給本片心得的一句話

所有的人由善良變成邪惡，都是背後有故事的!

這部片我給它打4.5顆星💗

以上是我簡單的看完電影心得，希望你會喜歡，下次見~ 本片是年輕的史諾總統從善良到黑化的一部片，跟飢餓遊戲主要的電影一樣還是相當的精采，以上是我簡單的看完電影心得，希望你會喜歡，下次見~

















《飢餓遊戲》前傳電影《鳴鳥與游蛇之歌》上映前該知道的事！演員卡司、預告一次看





《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》改編原著 獨裁者史諾如何走向成魔之路



