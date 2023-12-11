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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【高雄‧鳳山】村上一小鍋(澄清門市)│單點火鍋，日系復古裝潢，飲料、飯吃到飽，必點古早味布丁!!

【高雄‧鳳山】村上一小鍋(澄清門市)│單點火鍋，日系復古裝潢，飲料、飯吃到飽，必點古早味布丁!!

2023-12-11 17:45:04 DPM 人氣：105
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窩客好文

DPM

發表篇數：342篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 三民區

造訪商家：村上一小鍋 澄清門市
place高雄市三民區澄清710號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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村上一小鍋(澄清門市)是單點個人小火鍋，點餐全面使用手機掃描點餐，會另外酌收10%清潔費，可以line pay、刷卡、付現。空間大、位置多，有飲料吧、白飯、素滷汁吃到飽! 活動期間有五星評論送一盤豬肉、消費滿200元抽一次火鍋配料，下次消費點一鍋能用一張。目前只開下午晚餐時段、無公休(2023/12)。

後位、帶位區

一進來店內，就被"全村的希望"給吸引，實在有夠趣味，

有一個日式復古的小角落，很適合拍拍

自助區

飲料區除了常見的汽水外，還有兩種味道和名稱都很特別的冰沙，目前我只喜歡浪漫不死! 至於是什麼口味大家可以來喝看看~

免費白飯、素滷汁吃到飽

加湯是自助式的

現場有兒童椅和兒童餐具，也都是自助的

醬料區

這邊是單人鍋，也可以點鴛鴦鍋。
藥膳雞腿鍋，中藥味很到味，覺得喜歡~~

牛奶鍋，注意這個很容易冒泡滿鍋，要注意火侯!

味增湯底，會加些許洋蔥，味增味偏淡

每一盤肉都會加上名稱，

第一次到訪遇到不太低脂的低脂牛，色澤上看起來也不太優，反應後有換盤肉給我

這看起來就比較正常

再點來的又再更正常一點

之前消費抽到的A5和牛，餐盤還用復古窗花玻璃裝盤，好想收藏盤子啊!!

也是抽到的牛舌，

村上雪花牛

村上雞腿肉

不過吃了幾次以後，如果都以村上系列來說，我是比較喜歡村上的豬肉。

另外再推薦滷鴨血，

夠味多汁，有八角香氣、微微辣、一咪咪麻，對想吃又怕辣的人(就是我自己)，也是每次來必點。熟食，上桌就能吃!

另外會加點的配菜，娃娃菜

豆皮

蛋餃

玉米

餐後必點的復古布丁，焦糖是微苦的，就算再飽也是要吃個布丁!!

這次吃完很幸運地得到金賞和牛和牛舌一份!! 這就是我為什麼一直再度光顧的原因

又一村火鍋、米米炭燒排骨和茶哺茶哺是同一間餐飲集團，能加入會員消費集點都能同時使用。

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「村上一小鍋 澄清門市」相關資訊：
Google map: https://maps.app.goo.gl/FFd48PLk4b6GfQuK8
地址：807高雄市三民區澄清路710號，附近有路邊收費停車格、停車場
營業時間: 16:00–23:00
電話：(07)777-8037，
連結:   FB
*店家營業時間、品項、活動等資訊，請以現場為主*

 

 

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