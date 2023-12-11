桃園市往蘆竹方向的中正路尾端 藝文特區周邊，大馬路旁有幾家庭園餐廳，這裡都備有專屬停車場還有佔地頗寬敞的座位與空間，價格上或許偏貴些，但停車便利這部分還是挺吸引人的！

這家會吸引我注意的部分當然還是路邊超吸睛的網美玻璃泡泡屋還有可愛草泥馬，是親子與寵物友善餐廳，至於餐點也是我們喜歡的台式熱炒混重慶料理，還有自助烤肉與火鍋等等..選擇很多，聚餐的話，這裡可以滿足大部分人的需求，只是專屬停車場不是很大，蠻容易停滿的。

小米蒼都市庭園餐廳｜交通位置

桃園市往蘆竹方向的中正路尾端 藝文特區周邊

擁有專屬停車場，室內外都有座位，強烈建議事先訂位。

真的就位於都市旁，看看那些高樓大廈們。

這些庭園餐廳就顯得多麼難得了，還有專屬停車場。

平日只有晚上營業，假日則是從中午開始營業。

冬天我們反而比較願意出門外食，夏天即使夜晚也好悶熱。

這裡是親子友善也是寵物友善餐廳

所以有一些小朋友喜歡的遊樂設施。

用餐空間可以選擇室內或室外

因為我們有事先訂位，所以一開始就選室內位子

其他座位也已經有人預訂。

小米蒼都市庭園餐廳｜MENU

現場沒有紙本菜單，一律使用QR Code 點餐

4個人點這幾道將近三千元

我們是覺得價格略高，但畢竟是庭園餐廳，可以理解。

其實室外的座位也不是全露天

而是半露天形式，夏天來應該是很通風又舒服的。

只是冬天的話就會有一點點冷這樣。

冬天的話，餐廳中間還有放暖爐

這設施讓我想起韓國，韓國冬天室內外都會放這個。

吧檯很像酒吧風格

畢竟營業到凌晨一點，這裡晚上應該是很嗨的。

網美最愛玻璃泡泡屋

但講真的在這裡用餐超高調，還在馬路旁。

背後就是高樓大廈這樣，好看是好看，但我也不敢在這裡用餐。

沒開車的朋友就可以開喝了。

這裡啤酒的種類準備的很齊全。

繽紛可愛網美風格

搭配半露天貨櫃屋形式。

餐點也走很複合式，

有自助烤肉、火鍋、熱炒、重慶料理等。

還有兩隻超可愛的草泥馬（羊駝）

羊駝眼睛真的超大，眼睫毛好濃密喔。

專屬停車場就是從這招牌旁小路開進去即可看到。

雖然馬路旁的車潮很洶湧，不過因為這家餐廳燈光太璀璨

我每次開車經過都會多看幾眼，終於受不了揪朋友來吃吃看。

點完餐後，迫不及待來找草泥馬玩

店家馬上給我們一盤胡蘿蔔餵牠們吃。

是說牠們確實很捧場，吃的很開心

黑色那一隻比較霸道一點，但花色那一隻一臉委屈也爭取不少同情蘿蔔。

小寶寶還不知道害怕，只是好奇的看著這不知道什麼生物。

四季肥腸｜NT$.260元

這道雖蒜酥香氣濃厚，屬於重口味但不死鹹，炸過再乾煸過的四季豆還帶有水嫩脆甜，肥腸也是肥而不膩口還帶酥脆，很下飯也配酒的一道。

一碗香｜NT$.260元

這個推薦必點，有著重慶四川的花椒辣香，吃起來很過癮。

那應該是糯米椒，帶點微辣脆香，還有蛋香迷人，這個真的有推。

椒鹽雞軟骨｜NT$.250元

不是，明明大家都沒喝酒，但點的每一道都是下酒菜是怎樣。這一道也是有很濃郁椒鹽香氣，雞軟骨炸的酥脆不油膩，搭配香菜、番茄還有脆花生增添口感，也是很好吃無誤。

外酥就算了，軟骨咬起來也很脆Q，吃起來有點費勁但過癮。

明太子干貝酥｜NT$.180元

炸的很香酥的干貝上面灑上明太子沙拉醬，嗯就這樣。

完全就是你們很能想像的口感，中規中矩，沒什麼好介紹的。

蟹黃麵包｜NT$.480元

這一道還真貴！一盤快五百元欸。

可能是因為蟹黃的關係吧？不然炸銀絲捲又不貴。

總之吃起來還行，但不太值得這個價。

就我個人覺得蟹黃香氣沒很突出，普普。

酸菜白肉鍋｜NT$.1280元

這一鍋也要1280元喔！四個人吃是挺剛好的啦。

而且這炭烤火爐的火還挺旺的，在冬天吃是很溫暖無誤。

我們點的是正常酸，湯頭就酸甜夠味很剛好，是男生也能接受的酸度。

會附上這個一大盤白肉

還是要說以庭園餐廳來說，這價格很正常啦。

湯頭裡面滿滿火鍋料

但這鍋子淺，很快湯底就喝光要補了。

四個人吃是有點沒有太過癮就是了。

但我還是要說這湯頭酸甜夠味很好喝。

搭配新鮮的白肉更美味，只是價格偏高，請慎點。

建議點正常酸就好，就是一般正常人會喜歡的酸度。

海鮮跟火鍋料其實沒有很多

白肉就你剛剛看到那一大盤

這家料理水準是很夠的

就是要以庭園餐廳的標準去看待這價格

不然你會覺得有點偏貴，嗯..至少是好吃的，這點無誤。

這家我回訪機率是不高

畢竟CP值部分對我來說很還好，但如果帶小朋友或寵物來吃倒是挺可以的。

至少料理是好吃的，還有草泥馬可以陪小朋友玩。

小米蒼都市庭園餐廳

地址：桃園市桃園區中正路1465-1號號

電話：03 3163020

時間：平日17:00–01:00｜假日 12:00–01:00

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