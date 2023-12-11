每次來這家都吃花椒＋孜然調味的獨家炸蛋花麻麵線跟臭豆腐，我都跟朋友說這家是台式濃厚系豚骨湯頭麵線，哈哈。想不到這趟來又有新歡介紹給大家，這次點的炸蛋鮮蚵湯真的夭壽好吃欸，每次來都有新驚喜，不愧是我的愛店。

四味飄香平鎮總店（麵線專賣）｜交通位置

四味飄香平鎮總店在民族路上

附近收費停車場可以停在廣北停車場，步行過來2分鐘

這家招牌不是很明顯，沒這麼好找。

不過就在民族路上，仔細看一下招牌就會看到了。

臭豆腐一定要吃現炸，6分鐘請耐心等待

現炸現吃那口感真的是酥脆多汁，會讓人感動的那種。

我們經常為了拍照，冷掉後口感差很多，拜託請現吃！

四味飄香平鎮總店（麵線專賣）｜MENU

第一次來建議點套餐系列啦！

我們這種老屁股常客就喜歡挑喜歡的單點來吃。

堅持採用台灣豬還有漁港直送上等鮮蚵。

反正每次必點的都差不多

銷魂麵線＋炸蛋，炸肥腸、臭豆腐

這次聽老闆建議還加點了炸蛋鮮蚵湯跟蒜泥鮮蚵。

我喜歡避開正中午用餐時間

客人比較少，可以盡情拍照跟老闆聊天。

調味料都在這一區

我習慣直接跟老闆直接拿花椒＋孜然調味的獨家花麻辣醬一小碟

然後拿來沾所有料理，而且每次來都順便買一罐回家，可見多愛。

辣椒醬跟花麻醬是我每次來必買的

現在朋友也都委託我幫忙買，大家都吃這家的辣醬上癮了。

招牌銷魂麵線＋炸蛋

老闆先大火沸騰過後再用小火燉煮，麵線才能完全吸收大骨湯汁，最後再加入蛋液讓口感更滑順。還有採用台灣豬大腸滷的入味還帶嚼勁，還有漁港直送上等鮮蚵加持，台式濃厚系豚骨湯頭麵線，沒吃過就真的太可惜了。

然後必加點炸蛋

多了炸蛋，整碗麵線變的超華麗。

而且炸的外酥脆，蛋黃還是呈現半熟狀態超強。

有了炸蛋酥脆感與蛋液滑潤堆疊出有豐富層次風味口感，這濃厚系湯頭更迷人。

建議先吃原味後

再加入這花椒＋孜然調味的獨家花麻辣醬

多了花麻辣醬的獨特辣香風味，保證你會上癮。

愛吃辣的朋友們一定要試試看。

炸蛋鮮蚵湯｜NT$.90元

以前覺得這鮮蚵湯太普通不愛點，但加了炸蛋後怎麼變的這麼好吃啦！而且不管連賣相都奢華了起來。主要是漁港直送上等鮮蚵真的很肥美又新鮮，泡過鮮甜蚵湯的炸蛋真的特別美味，少了酥脆多了鮮甜。

我的新歡無誤。

想不到炸蛋這麼百搭就是了。

炸蚵仔酥

不管吃什麼都要沾花麻辣醬，簡直花麻中毒症患者

炸的酥脆，成功鎖住蚵仔的鮮嫩，小心咬下去會噴汁喔。

炸肥腸

炸的香酥的肥腸灑點椒鹽就很好吃，肥腸愛好者必點。



蒜泥鮮蚵

這一道也很喜歡！鮮蚵搭配蒜泥很搭配。

尤其每一顆都這麼肥美新鮮，蚵仔控保證喜歡。

臭豆腐

老闆常說臭豆腐就是要低溫油炸、高溫成形，才能炸出是『酥』不是脆的臭豆腐，咬下去有酥的口感才是成功，而且還可以成功鎖住湯汁，只有『脆』的臭豆腐容易口感變硬，而酥的臭豆腐才是完美口感。但我覺得重點就是要現炸現吃啊！！！！

自製古早味紅茶

每次回國都會想來這裡報到，因為外面吃不到這麼好吃的麵線！

身為常客的我，其實常點的都是這幾樣，新手入門跟著吃就對了。

這家真的是很可以代表台式濃厚系的麵線，

尤其加了炸蛋跟花麻辣醬以後，這麵線簡直無敵了，不僅僅只是銷魂而已。

四味飄香平鎮總店（麵線專賣）

地址：桃園市平鎮區民族路171號

電話：0976 426355

時間：11:00–14:00、16:00–20:30｜每週一公休

粉絲團：Facebook

延伸閱讀：

更多精彩桃園美食；/category/桃園美食

更多精彩中壢美食：/category/中壢美食

桃園一日遊或門票優惠連結

歡迎來信洽談商業合作 Mika 粉絲團►https://www.facebook.com/mikatogotw

Mika 信箱► Mika出走美食日誌

交通資訊

延伸閱讀