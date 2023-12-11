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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宸軒園粵菜海鮮 台北年菜推薦 尾牙宴年菜 內用/外帶/宅配

宸軒園粵菜海鮮 台北年菜推薦 尾牙宴年菜 內用/外帶/宅配

2023-12-11 17:55:03 ifunny艾方妮 人氣：103
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窩客好文

ifunny艾方妮

發表篇數：1278篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新店區

造訪商家：宸軒園中興店
place新北市新店區中興路一段141號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宸軒園粵菜海鮮 台北年菜推薦 尾牙宴年菜 內用/外帶/宅配

台北年菜推薦宸軒園粵菜海鮮，以港式料理呈現澎湃海鮮，滿滿桌菜很適合尾牙、除夕團圓、春酒等，可以內用、外帶或宅配。犒賞一年來辛苦的自己，就來個豐盛饗宴吧！

台北尾牙/年菜推薦 宸軒園 粵菜海鮮

宸軒園粵菜海鮮位於新店中興路上，由附近的捷運新店區公所站1號出口，步行約7分鐘可抵達。平日就有港點及粵菜料理可供選擇，尾牙及春酒則推出每桌8000元起的合菜，三五好友相聚或是宴請員工，都是美味又划算的好選擇。

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog/

新店港式料理推薦 宸軒園 粵菜海鮮

其實上個月在好友的推薦下，就已經先來宸軒園粵菜海鮮嚐過港式點心及一般粵菜的料理，主廚紮實的功夫，製作出道道精彩的港式料理，輕易就收服了我們的胃。

宸軒園粵菜海鮮以港式粉、飯、麵為基礎，港點及經典粵菜，都是平常三五好友就可以約起來的聚餐餐廳。

新店美食 | 宸軒園 粵菜海鮮 芋香鯧魚米粉鍋/芋泥香酥鴨必點 隱藏版新菜 黑醋子排/韭黃油泡蝦

宸軒園 粵菜海鮮 大型包場

宸軒園粵菜海鮮地下室的大空間，最多可容納60人，最適合商務聚餐或是尾牙春酒等團聚活動。

宸軒園 粵菜海鮮 尾牙盛宴餐點介紹

宸軒園粵菜海鮮的尾牙宴有8000元及10000元的選項，我們這天選了10000元的菜色，接著來看艾方妮詳細的介紹。

宸軒園尾牙盛宴 和風鮮干貝

以生食等級的新鮮干貝為主，搭配生菜、玉米、山藥及花椰菜，淋上和風醬，鮮味十足，超清爽的開胃涼菜。

宸軒園尾牙盛宴 當紅脆皮雞

這道脆皮雞是上次來吃過就印象深刻的。這金黃酥脆的炸子雞，其上還灑上了蒜酥，簡直香氣逼人。

入口那皮香薄脆的口感好討喜，每塊雞肉咬來軟嫰鮮美。

宸軒園尾牙盛宴 御膳佛跳牆

年菜怎麼可以少了佛跳牆呢？精美的甕罐，感覺就很喜氣。

依古法製作，傳統料頭無一不缺。炸排骨、炸芋頭、魚皮、炸鳥蛋、筍干等，都是湯頭鮮美的來源。

栗子、芋頭鬆香不已，每一口都能吃到不同的料，湯濃味鮮，真的很美。

宸軒園尾牙盛宴 金蒜蒸龍蝦

龍蝦已經分切成適合入口的大小，上面直接舖上滿滿的金蒜醬汁，光是氣味就令人嚥了好多口水。

剝開龍蝦後，底層是吸滿了龍蝦及醬汁精華的粄條，這個粄條Q彈有嚼勁，每一條都相當入味，幾乎每個人吃完都點頭。

宸軒園尾牙盛宴 蒜香豬肋排

烤豬肋排一直是合菜中很受歡迎的菜色，有的小孩甚至拿著一根豬肋排就可以吃得很開心。

厚實的豬肋排吃來一點都不乾柴，滿滿蒜酥滿口生香，骨邊肉越啃越香，吮指回味！

宸軒園尾牙盛宴 甘露蒸海魚

這條尺寸不小的石班魚，魚皮及魚肉閃耀著新鮮的光亮。

新鮮的魚肉吃來超細緻，一入口就是魚鮮味，特製的醬汁更能提出魚肉的鮮美，這個醬汁拿來煮麵肯定很讚！

宸軒園尾牙盛宴 鮑魚燴烏嵾

討喜的食材有鮑魚、烏參與豬蹄筋，QQ的口感及滿滿的膠質，蠔油醬汁微甜充滿著海鮮美味。

宸軒園尾牙盛宴 鮮蝦蒸米糕

這道也是宴客菜的經典。

蝦殼好剝，蝦肉Q彈就是新鮮的代表，米糕帶著麻油香氣，粒粒彈牙，一盤很快就見底了！

宸軒園尾牙盛宴 藥膳羊肉爐

冷冷的冬天裡餐桌上就是要熱騰騰的鍋啊！養身補氣的羊肉爐正是首選啊！

最愛的帶皮羊肉，吃來真是過癮啊！料頭還有高麗菜、大甲芋頭、羊肉、鵪鶉蛋、冬粉、紅棗、火鍋料等，整個吸滿了湯汁，每一口吃來都很溫暖！而令人驚豔的是微甜不膩口的湯頭，湯汁喝來非常清爽，沒有令人害怕的藥膳味及羊膻味，光這個湯至少喝了兩大碗。

宸軒園尾牙盛宴 精緻甜美點

這天的餐後甜點是炸芝麻球以及流沙球。

上次就嚐過黃金流沙球的美味，內餡使用新鮮鴨蛋製成的流沙，鹹香滋味口感綿密，爆漿的模樣實在太誘人！芝麻球一咬下滿口都是芝麻香，是完美的甜點。

宸軒園 粵菜海鮮 自製茶飲

宸軒園粵菜海鮮自製的茶飲，有凍檸茶、鴛鴦奶茶、小姐姐奶茶。其中凍檸茶還有無糖的選擇，這無糖剛入口時，會覺得好像少了什麼，但後來搭餐後，反而覺得無糖更適合。至於小姐姐奶茶，獲得一致好評，奶香順口，稍有甜度。

每年年底正是犒賞員工及自己的季節，且不論今年過得如何，都要對努力過的自己來個鼓勵，敬認真生活的各位，來年大家都要更加努力，也祝大家一切順利！

宸軒園 團圓年菜自取

宸軒園粵菜海鮮除了尾牙宴，也有提供團圓年菜自取。

宸軒園尾牙盛宴 外帶自取訂購單

可以直接買整套，也可以買單品。

宸軒園尾牙盛宴 年菜宅配訂購單

年前太忙沒時間自取也沒關係，直接宅配送到府。

宸軒園 年菜內用餐點

除夕內用僅提供12000元桌菜，初二內用提供8000元及12000元的桌菜，初二接女兒回娘家也可以吃好料。

這天我們在宸軒園粵菜海鮮嚐到的尾牙宴是10000元的組合，這樣換算下來一個人才1000元，可是吃到的都是大菜，絕對新鮮還有滿滿的誠意，真的是尾牙、團圓年菜及春酒的好選擇喔！另外宸軒園粵菜海鮮也有餐會以及外燴外送，大家快點筆記起來！

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宸軒園-粵菜海鮮（中興店） 店家資訊

粉絲專頁：宸軒園-粵菜海鮮（中興店）

地址：新北市新店區中興路一段141號

電話：02 29156006

營業時間：週一到週日 11:00–14:30、17:00–21:00​

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