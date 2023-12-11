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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【桃園大園麻吉叔冰舖、貓掌熱紅豆甜湯開賣了

【桃園大園麻吉叔冰舖、貓掌熱紅豆甜湯開賣了

2023-12-11 18:02:30 mika 人氣：1,194
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窩客好文

mika

發表篇數：463篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 大園區

造訪商家：麻吉叔創意冰舖
place桃園市大園區皇家一街25號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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身為麻糬控是真的不能錯過這家捏！一年四季都能吃到燒麻糬雪花冰，冬季限定繽紛可愛、貓掌熱紅豆湯圓也開賣了，還有不能錯過也是季節限定的抹茶紅豆燒麻糬，苦甜大人味，抹茶控必吃。

大園 麻吉叔冰舖｜交通位置

就位於華泰名品城旁，皇家一街巷弄間，步行即可到。

 

就是這個巷弄，巷口出去就是華泰名品城，是不是很近！

巷底這一家日式風格的街邊小店就是麻吉叔冰舖。

溫馨可愛木質調的日式街邊店風格。店門口有提供三張桌子，可容納十幾位，除非外帶，不然假日應該是要等位子。

冬天推出燒仙草跟紅豆湯部分
至於一年四季常賣燒麻糬刨冰跟飲料也是必點。

小巷弄間的可愛日式小店
好希望能來我家附近開一家，肯定常去光顧。

就連LOGO畫風也好日式

大園 麻吉叔冰舖｜MENU

首先燒麻糬必吃的吧！又燒又冰燒麻糬雪花冰我個人很愛
冬季推出繽紛可愛 貓掌熱紅豆湯圓也是要買來暖一下的吧。

芋見麻糬｜NT$.140元

來這一家最痛苦的就是選擇，因為太多都很喜歡所以每次都點單困難！像我朋友是芋頭＋燒麻糬控，直接點芋見麻糬就可以一舉兩得，而且冰體還是她喜歡的雪花冰，完全就是為她設計的吧。

仔細看芋泥還給超厚，是真的會吃飽的程度，
當然一碗140元也是不便宜，但至少真材實料啊是不是。

一半是芋泥，一半是花生燒麻糬，加上鬆軟好吃牛奶雪花冰，簡直是我朋友命中注定的燒麻糬冰好伴侶，全都是她的最愛，然後吃完這一碗真的不用吃晚餐了，這麻糬跟芋泥給超多。

每日限量  繽紛湯圓紅豆湯｜NT$.55元

貓掌湯圓跟繽紛湯圓都是每日限量，真的會讓人選擇困難，畢竟貓掌跟繽紛都好可愛，最後選擇繽紛湯圓，因為貓掌只有兩塊，繽紛比較多，感覺比較划算，哈哈哈哈哈哈。

而且湯圓顏色真的很繽紛，小小圓圓的中間還凹一個洞，可愛死了！
另外紅豆跟花生仁給的也很多，份量上真的一點都不小氣，很好吃喔。

季節限定 抹茶紅豆麻糬｜NT$.60元

這應該也是冬日限定，綿密的紅豆泥搭配大人味抹茶的燒麻糬然後再淋上甜甜的煉乳，怎麼可能不好吃我就問！

真的是大人味的重抹茶，還好有紅豆跟煉乳搭配，吃起來苦甜苦甜很剛好，燒麻糬軟Q好入口，喜歡抹茶的朋友，千萬別錯過這個季節限定的抹茶紅豆燒麻糬喔。

一年四季都能吃到的燒麻糬雪花冰真的好喜歡
然後燒麻糬也是必吃，冬季限定網美繽紛紅豆湯圓湯好拍也好療癒。

麻吉叔冰舖

地址：桃園市大園區皇家一街25號
電話：0917 577056
時間：14:30–21:50｜每週三公休
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