每年到了11月底，台灣每個角落都會有濃濃的耶誕節氛圍。今年全台各地與各商家都已經張開雙臂做好準備，提前點亮了聖誕樹，提前布置好了聖誕樹景點與聖誕節活動，讓大家可以在2023年末開心且溫馨的畫下完美的句點。桃園最大購物中心「GLORIA OUTLETS華泰名品城」為慶祝大家幸運挺過疫情，迎接嶄新篇章，園區特別以「U Got a Lucky Year」的祝福寓意，再現90年代耶誕喜劇電影「小鬼當家」那種淘氣、玩趣的經典聖誕氛圍，讓人釋放童心，秒陷回憶殺！只要抬頭仰望，你就能看到幸運馬蹄鐵高掛全區屋簷。

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桃園聖誕節【華泰名品城】

桃園最大購物中心「GLORIA OUTLETS華泰名品城」為慶祝大家幸運挺過疫情，迎接嶄新篇章，園區特別以「U Got a Lucky Year」的祝福寓意，再現90年代耶誕喜劇電影「小鬼當家」那種淘氣、玩趣的經典聖誕氛圍，讓人釋放童心，秒陷回憶殺！只要抬頭仰望，你就能看到幸運馬蹄鐵高掛全區屋簷。

伴隨紛飛白雪，恣意漫步在綿延1.7公里的「幸運燈海隧道」同時，還可依序走訪聖誕老公公的「驚喜車庫」、「巨型幸運聖誕樹」、「禮物製造所」。每處造景都別具巧思與反轉趣味，好拍程度包你拍到記憶體超載！此外，廣受網友喜愛的Gloriday「露天飄雪聖誕市集」、「聖誕嘉年華大遊行」也將盛大登場。

巨型幸運聖誕樹

展示地點：華泰名品城二期廣場

透空黃金骨架，內部垂釣9顆幸運巨石，搭配垂墜放射的璀璨燈海，無論白天或黑夜，都能讓你沐浴在奇幻光影之下。與聖誕樹前後的大型馬蹄鐵拱門合影，明年的你也會一樣幸運！

好玩編們當天跟他們玩得好開心！一度捨不得離開~~~

聖誕老公公的驚喜車庫

展示地點：華泰名品城一期廣場

來到聖誕村，怎能少了這節慶的主人翁 – 聖誕老公公呢？！走進一期廣場「聖誕老公公的驚喜車庫」，彷彿穿越到90年代當紅耶誕電影「小鬼當家」經典場景中。

涼亭裡吊著聖誕老人剛洗好的制服，好讓他能香噴噴出任務。聖誕老公公忙著爬上爬下，用禮物和耶誕吊飾裝點自家庭院裡的大樹。車庫內的柴火聖誕樹，超適合消費者穿著聖誕醜毛衣，一起來歡樂大合影。

各角落還有禮物作戰尋寶圖、槲寄生、格紋毛毯、燈串與致敬「小鬼當家」的彩色油漆桶，帶點玩趣俏皮、溫馨、懷舊的氛圍，邀請你入內邊玩邊拍，重拾兒時耶誕記憶。

聖誕老公公的禮物製造所

展示地點：華泰名品城三期廣場

可看到節慶前聖誕老人齊聚忙碌的可愛景象！滿載信件禮物的腳踏車穿越工廠牆面，製造所裡堆滿一袋袋孩子們的來信，層架上也放著聖誕老人的回信。

閣樓上的聖誕老人1號，正認真檢查手中的naughty list、nice list孩子名單！閣樓下的聖誕老人2號及3號，一個在郵件堆裡整理信件、一個正推著推車揀選耶誕禮物，忙得不亦樂乎！

聖誕老人3號將禮物放在象徵幸運的馬蹄鐵輸送帶上，由隔壁間的聖誕老人4號接力包裝、將禮物送到好孩子手上。

聖誕嘉年華大遊行

聖誕嘉年華大遊行地點：華泰名品城三期廣場 聖誕嘉年華大遊行日期：12/2、12/9、12/16、12/23、12/24 聖誕嘉年華大遊行時間：19:00-20:00

華泰今年真的是誠意滿滿，十足用心，將整個聖誕節活動規劃的十分精采，除了園區內處處充滿聖誕氣息的聖誕布置景點外，更安排聖誕老人與聖誕熊將一同率領糖果女郎與小夥伴們，來場精彩絕倫的大遊行！遊行時間他們將在三期廣場前發送驚喜小物，還會帶來一連串聖誕組曲的熱歌勁舞！不得不說，好玩編們當場被圈粉，他們實在太可愛太逗趣了！我願意為了他們再去一次華泰名品城聖誕節活動！

桃園最大聖誕市集【露天飄雪聖誕市集】

聖誕驚喜飄雪時間：期間每日16:30-20:00 聖誕驚喜飄雪地點：華泰名品城全園區

華泰名品城今年也不例外，將整個園區用心打造成為桃園最大的聖誕市集，除了原有店家，在聖誕期間更網羅41攤人氣品牌，從聖誕應景美食、異國料理、佳節禮盒，到香氛美妝保養品、各種適合交換禮物的暖心小物，眾多市集攤位，讓你從一期吃喝玩樂到三期，每個街道都非常充實有趣又好吃！

而且穿梭在廊道與市集中，天空中還不定時的飄出雪花，讓人感到驚喜又浪漫。好玩編提醒，保護你的食物，不要讓他被雪花攻擊！哈！

露天飄雪聖誕市集

露天飄雪聖誕市集地點：華泰名品城全園區各大道

露天飄雪聖誕市集時間：平日11:00-21:00、假日11:00-22:00

聖誕應景美食：正宗德國熱紅酒Glühwein、唯酵烘培、Relay Juicetail

異國料理：祥太郎大阪燒、韓國街頭小食、一口丹 日式飯糰、愛妻先生 泰式奶茶、一覺吐司、半半熱狗、Yaki Burger燒堡包、初餅、Skono 手作司康專賣、CREMIA(貨櫃)

螞蟻人的最愛：熊熊可麗餅、小木屋鬆餅、饗初糖葫蘆、犬首燒、皮皮手作千層

佳節禮盒：AUNT STELLA、WA!COOKIES、六月初一 8結蛋捲、牛菓子、太保制餅 糕餅 花果茶 專賣店

就愛台灣味：大眼蝦/良拾作所、老灶腳粉圓、經脆脆雞皮餅乾 Crispy、椒麻師傅

暖心小物/香氛/保養品：邊緣工事、VANA、Re:mind Home and Gift、Amily艾美麗

女孩們的飾品：Bonny & Read、Hello Yabi

幸運燈海隧道

聖誕驚喜飄雪時間：期間每日16:30-20:00

聖誕驚喜飄雪地點：華泰名品城全園區

除了三大主場景外，綿延1.7公里的「幸運燈海隧道」更是串連整個聖誕村的亮點！近百萬盞燈泡劃破天際，與屋簷下漫佈的聖誕樹藤、幸運馬蹄鐵相呼應。暖白色的光影設置，伴隨靄靄白雪，絕對能讓人重溫昔日經典佳節時刻、感受到幸福無比的聖誕氛圍。

聖誕折扣祭

來到華泰當然除了來感受濃郁的聖誕節氛圍外，來到這裡怎麼可能空手而回啦！哈哈~~

GLORIA OUTLETS華泰名品城 在聖誕節期間推出2折起的超有感聖誕折扣，讓你玩得開心，買得更快樂！

百搭不退流行的Mango千鳥格外套，折扣後$1,000有找。

情侶黨想來個應景的紅綠白穿搭，CHLOECHEN綠色短版抽繩毛衣、風靡好萊塢的LANVIN紅色Curb Sneakers通通5折。

近期開幕的IRIS則推出3.5折的白色背心馬甲。

要為家中小寶貝找個可愛又保暖的Baby鞋靴，不仿到有童裝界香奈兒之稱的Bonpoint看看！

店內商品通通3折或5折。此外，也別錯過到Versace挖寶！Versace府綢拼接斜紋絲綢印花女襯衫1.8折後，特價只要$10,250。

耶誕派對想找個閃亮飾品來點綴，Pandora、SWAROVSKI紛紛推出4.5到5折串飾、耳環。

先不多說了！好玩編已經準備好私房錢，這週末就出發！

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