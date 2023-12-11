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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北美食】屋伴餃子WOOPAN，士林夜市好吃鍋貼水餃推薦！

【台北美食】屋伴餃子WOOPAN，士林夜市好吃鍋貼水餃推薦！

2023-12-11 18:02:43 陳小可的吃喝玩樂 人氣：109
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：672篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：屋伴餃子 WOOPAN
phone02-2882-585
place台北市士林區大北路8號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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士林美食新推薦「屋伴餃子」菜單提供鍋貼、水餃、拌麵、月見麻婆豆腐飯、酸辣湯和小菜等小吃料理，讓士林夜市附近多一間美食餐廳新選擇。

士林美食  屋伴餃子 在哪裡

屋伴餃子」位於士林夜市周邊，地點在台北捷運劍潭站跟士林站中間，步行約兩分鐘路程，交通非常便利。

屋伴餃子 WOOPAN 
地址：台北市士林區大北路8號
營業時間：11:00~20:00
電話：02-28825852​
粉絲團：屋伴餃子Woopan
IG：woopan2023
食記：【士林美食】屋伴餃子WOOPAN，士林好吃鍋貼水餃推薦！

士林美食  屋伴餃子 內用環境

平日中午時段來到屋伴餃子，
店內滿滿用餐人潮，生意超好。

屋伴餃子」提供內用和外帶，
當天看到來外帶的客人也超多～

店裡有提供廁所可使用。
簡單俐落的裝潢，沒有浮誇裝飾也能襯托出文青風格。

自助區提供多種醬料和餐具可自取
必拿的就是「屋伴餃子」特製的強哥辣椒
沾水餃和鍋貼整個味道都升級了

屋伴餃子點餐方式
外帶在門口櫃檯點餐結帳即可
內用可以掃描桌上的QRcode點餐

士林美食  屋伴餃子 菜單價錢

屋伴餃子菜單價錢

屋伴餃子有什麼推薦必吃？招牌餃子、鍋貼都很推薦。

如果還有胃口，月見麻婆豆腐飯跟皮蛋辣拌麵也可以試試看，小菜最推薦辣檸小黃瓜

屋伴餃子菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

士林美食  屋伴餃子 評價

自助區的醬料可自行裝盛
屋伴餃子的強哥辣椒，香氣四溢、辛辣感十足
喜歡吃辣的人絕對不能錯過

蒜頭控最推薦滿滿的蒜末，夠味又好吃

屋伴餃子的水餃、鍋貼都是手工現包
現場可以看到包料過程

負責麵台的師傅精準計算起鍋的時間，就連餃子都要把握煮熟後的黃金30秒起鍋，避免水餃皮吸收太多水份而影響口感。

屋伴餃子的水餃口味有高麗菜韭黃鮮豬肉鮮脆韭菜鮮豬肉兩種

鮮脆韭菜鮮豬肉

鮮脆韭菜鮮豬肉是一款家常味的水餃，帶點厚度的水餃皮，Ｑ彈有嚼勁，水餃個頭不小，餡料紮實飽滿，咬下還有些肉汁，菜甜肉鮮相當好吃。

高麗菜韭黃鮮豬肉

高麗菜韭黃鮮豬肉也不錯，高麗菜的甜脆和韭黃的香氣非常搭，內餡肉的比例高，鮮甜的口感帶點鹹香的滋味，不沾醬能感受到餡料的新鮮，沾點特製的醬料更是美味！尤其我特愛的蒜頭，真的美味～

水餃皮厚帶Ｑ度，咬下去滿嘴菜肉鮮甜，內餡有高麗菜、韭黃和豬絞肉。

屋伴餃子除了必點水餃
現點現做的招牌鍋貼也是店內人氣美食

招牌鍋貼

外皮煎到酥脆的鍋貼還帶點嚼勁，
皮脆帶點Ｑ嫩，相當好吃的鍋貼皮～
內餡不多，但豬絞肉鮮甜多汁。

強哥辣椒真的是很夠味
皮脆的鍋貼沾點搭配真的超好吃

屋伴餃子的小菜也有好幾種

辣檸小黃瓜

最特別也是必點的就是辣檸小黃瓜
醃漬過的小黃瓜帶點脆度，加上檸檬的酸香、辣椒和蒜頭的辛辣，多層次的口感不但清爽還非常適合解膩，根本是無敵小菜！吃完好想再來一盤

皮蛋辣拌麵

屋伴餃子的皮蛋辣拌麵也是我很推薦的麵食。
剁碎皮蛋、香菜、強哥辣椒、蔥花加上特製醬料，整體的口味較爲醇厚，皮蛋口味重，加上微辣讓人意猶未盡。

酸辣湯

吃餃類必搭的酸辣湯，湯底勾芡不多，是我喜歡的口感。
酸度足加上微辣的口感很開胃，胡椒味稍重但也不會影響整體的風味，配料也不少，是好喝的酸辣湯。

月見麻婆豆腐飯

這款月見麻婆豆腐飯也是很特別的一道料理。
軟綿豆腐加上豬肉末和各種辛香料融合，先是辛辣的滋味引出香、麻的氣味，吃的時候搭配一顆軟嫩的溫泉蛋，隨自己喜好攪拌，味道還真不錯。

建議先吃一口麻婆豆腐飯後，接著攪拌溫泉蛋一起吃，會有不同的口感體驗。

時令排骨湯

清甜的湯頭加上軟嫩好入口的排骨，
屋伴餃子這碗時令排骨湯還真好喝啊！我覺得有贏過酸辣湯在我心中的地位～哈


從店面裝潢、用餐氛圍到外帶包裝都能看出屋伴餃子的用心，還會讓人想回訪的好吃鍋貼和水餃，搭配的強哥辣椒真的讓我太有印象了！

屋伴餃子 WOOPAN 
地址：台北市士林區大北路8號
營業時間：11:00~20:00
電話：02-28825852​
粉絲團：屋伴餃子Woopan
IG：woopan2023

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇士林屋伴餃子食記邀請
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