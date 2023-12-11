前陣子一直很想去被稱8D魔幻山城的重慶旅遊，想去體驗那走不完的樓梯跟絕美地標洪崖洞，當然還有四川麻辣串串鍋，之前就吃過幾次麻辣串串鍋，蠻喜歡的，而這次我是來吃 被稱為全台北最好吃的串串火鍋–姐夫重慶串串鍋，板橋的分店是10/28號最新開幕的，總店位在新店， 而三峽北大也有一家，每一家生意都非常好，在網路上評價高達4.4顆星，我想生意這麼好，除了老闆本身就是重慶人之外，食材鍋底用心準備且還有台灣吃不到的特色餐點，老闆堅持原汁原味呈現正宗重慶串串火鍋讓大家也能品嘗到火辣辣的串串。

魔王嚴選優質好物！

美味好物長期團：點這裡！

最近的的捷運是板南線 府中站，徒步過來大約在8-10分鐘內，週一到週五都是傍晚17:00營業至凌晨02:00，週末假日則是中午11:00就營業了，建議大家事先預約比較好，我當天是平日傍晚去，陸陸續續都有客人上門，生意很不錯。

老闆本身就是重慶人，因為太太是台灣人，我想姐夫這稱號就是太太娘家常常叫他 姐夫 姐夫，所以才把店名取姐夫，也因為身在台灣，老闆思鄉情懷，於是便與太太一起開了以重慶火鍋為主的料理，湯底都是正宗重慶火鍋底料下去製作，十分道地，我建議大家 點小辣就好，我個人覺得小辣就已經很嗨了！

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什麼是串串？

我公司附近也有一家串串，多年前吃過便對這樣充滿樂趣又好吃的火鍋有深刻印象，而串串鍋發祥地是四川成都，最大特色是將一口大小的食物串在長竹籤，下鍋邊涮邊吃，也因為所有食材都是用竹籤串著，大家在把竹籤放到桌上的木桶裡，最後結帳時，可以數著總共吃了多少串，過程中蠻好玩的，且因為食材只有一口大小，所以吃起來很過癮。

店內以簡單裝潢為主，位置多以四人桌，人多會併桌，不過一桌一定要點一個鍋底喔，牆壁上是我超想去看的重慶洪崖洞，晚上點燈非漂亮震撼。

串串種類超級多，店家貼心的把不同肉品分開放，我個人覺得 香菜牛，香菜豬，滷肥腸，蔬菜類都可以一拿再拿，串串們均一價12元，且店家準備的飲料非常多元，芭樂汁，柳橙汁，烏梅茶，可樂，王老吉以及不同品牌的啤酒在這都有，旁邊則是醬料與餐具區，乾淨整齊。

大陸知名名的青島啤酒在姐夫重慶串串鍋也能喝到。

＃喝酒不開車 開車不喝酒＃

我很愛喝王老吉涼茶，又甜且解辣，非常好喝。

有吃過重慶火鍋的人，肯定對油碟與乾碟熟悉，油碟降低辣度，乾碟提升層次，調配方法店家有張貼比例，建議大家可以照著這配方才能吃到正宗的吃法。

我頭髮也太亂！

冰箱裡的串串是自己拿的，一串才12元，真的會失心瘋一直拿耶！

香菜牛跟香菜豬必須要拿，愛吃香菜的我，看到香菜超級興奮！且香菜很新鮮。

各種滷串也少不了。

店家說在重慶是用酥肉，不過台灣沒有酥肉，所以店家用炸排骨酥取代。

姐夫重慶串串鍋菜單：

用餐方式就是鍋底一份+菜單上單點品項，然後串串是另外拿，湯底則有四款，人氣鍋是牛油麻辣湯＋酸蘿蔔老鴨湯，若是不了解菜單店家也會細心講解，且這裡有許多菜色是在台灣吃不到的喔。

推薦菜色：

黃喉 200元『豬心管』

毛肚 200元

紅薯粉 80元『這個必須點』

酸蘿蔔老鴨湯，大陸湯底，台灣只有姐夫重慶串串鍋喝得到。

當天菜色：

鍋底費350元 『牛油麻辣湯 酸蘿蔔老鴨湯』

黃喉 200元

毛肚 200元

新鮮腐竹 80元

山茼蒿 80元

水蓮 80元

梅花豬 150元

鴨血 50元

紅薯粉 80元

串串 12元/支

串串是大陸四川的在地美食，一串一口大小，也不用再用筷子夾，直接吃超方便，且四川還有另一種串串吃法，叫缽缽雞，是將串串煮熟再倒入沾醬的冷串吃法，而吃串串樂趣也多，菜色多樣化，隨自己喜好加上吃完串串後，老闆會來數籤，不管是公司聚餐，約會，家庭聚餐，串串鍋都是一個蠻不錯餐點選擇。

梅花豬

我想說為何老闆很推薦他們梅花豬這種常見的肉品，事後煮來吃才發現店家的梅花豬肉片很有厚實感且不會有豬腥味，完全不是像在吃火鍋肉片那樣空虛，推薦給愛吃梅花豬的人。

毛肚

非常乾淨，口感爽脆加上因為一片一片像百葉窗，很容易吸附醬汁，很適合麻辣鍋，沾上乾碟滋味絕佳。

黃喉

我一開始一為是魚類，結果不是，黃喉是豬心臟裡的主動脈血管，處理不易，產量不多，口感很脆口，我原本擔心會有內臟味，但其實還好耶，放在麻辣湯過裡煮熟，真的很特別。

新鮮腐竹

超好吃！不管是加在辣湯或是酸蘿蔔老鴨湯都相當入味，建議大家一定點，然後沾上店家自製乾碟，好有層次感。

紅薯粉

必須要點！

紅薯粉是台灣沒有的食材，我也是第一次吃到，這也是我一吃就好愛的食材，口感滑Ｑ彈牙，且耐煮不爛，味道帶有一點甜度，只是他真的好難夾，太估溜！

山茼蒿

冬天就是要吃茼蒿，山茼蒿味道較為濃厚，簡單川燙就很好吃，麻辣鍋吃多還是要吃一些蔬菜平衡一下。

水蓮

水蓮也是我自己很愛的蔬菜，煎炒川燙都很好吃。

姐夫重慶串串鍋的湯鍋也是店家特製，又深又大不需要一直補湯，只是要注意不要被燙到。

麻辣鍋光是底料就使用了28種辛香料特製，老闆說大部分的辛香料都是從大陸進口，為的就是讓大家也能吃到道地的口味，我建議大家可以點小辣就好，辣得很爽又很有層次感且滿滿辛香料香氣。

酸蘿蔔老鴨湯這道鍋底是川菜中很經典的燉湯，湯頭酸爽解熱又開胃，建議湯頭沸騰後先不要煮食材，記得舀上一碗湯來喝。

牛油麻辣湯滿滿紅油，裡頭還有花椒跟薑片，紅辣椒等底料，且湯鍋本身有附鴨血，非常入味ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的，光是小辣的已經很夠味了，我吃到流汗，而且姐夫重慶串串鍋的麻辣湯頭辣歸辣但不會刺激，有些辣吃完是會不舒服的，這家的麻辣湯不會，辣但很舒服。

各種串串下鍋，香菜豬肉，香菜牛肉，雞心，玉米等等都很不錯，一口一串份量又剛剛好。

很神奇，油碟真的可以幫助食材降溫跟解辣，煮到熱呼呼的食材直接入口真的會燙爆，而油碟裡的香油可以讓食物降溫不燙口，裡頭有香油，香菜，蔥花，烏醋，蒜，白糖等，而乾碟適合沾毛肚，黃喉等食材，增添香辣口感層次，兩款沾醬我都推薦，非常特別。

韭菜適合酸蘿蔔老鴨鍋，味道濃郁沾乾碟也很不錯。整體來說，我覺得姐夫重慶串串鍋不管是口味與食材，都很新鮮且真材實料，加上店家用心介紹，環境也很乾淨，且老闆本身就是重慶人，所以串串鍋味道很道地，連在台灣的四川人來吃都認同，進入冬天，大家都要吃鍋，想吃點特色鍋物嗎？推薦姐夫重慶串串鍋給大家～

店家/景點資訊

店家名稱：姐夫重慶串串鍋

所在地址：臺灣220新北市板橋區館前東路63號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-02:00

店家電話：0986-213393

評價：★★★★★

備註資訊：

週末營業時間 11:00-02:00 Google即時導航





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