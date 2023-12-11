還沒想好台南跨年要去哪嗎？2024台南跨年就是要讓你嗨翻整個12月，有一連串的活動，還有超強檔30多組的跨年卡司，讓你感受台南滿滿的Young！另外，加碼放送超讚台南跨年餐酒館、景觀餐廳，以及距離演唱會會場最近住宿，一次規劃好台南跨年行程！

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延伸閱讀：2024跨年晚會【全台跨年演唱會卡司、跨年煙火、元旦日出景點】總整理，跨年倒數行程去哪玩？

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2024台南跨年活動

這次2024台南市耶誕跨年系列活動非常精彩，將有2場親子活動及3場大型演唱會！其中3場大型演唱會，一為12/23在永華市政中心西側廣場登場的「搖滾耶誕演唱會」；二是12/31在永華市政中心西側廣場舉辦的重頭戲「台南好young跨年晚會」、以及在新營區南瀛綠都心公園的「南瀛跨年晚會」，算是雙市政同時跨年倒數，共同迎接2024年來臨。更多精采卡司將陸續宣布，享受不一樣的台南young的耶誕跨年氣氛，嗨翻12月。

2024台南市耶誕跨年系列活動，如下：

總爺奇幻童話屋 活動時間：12 月02 日 (六) 13:30-16:30 活動地點：麻豆總爺藝文中心 表演劇團：豆子劇團劇團 表演團體：泡泡派對、兵兵姊姊帶動跳 周邊活動：闖關活動 (詳細活動資訊請以官網及粉專公告為準)

善糖甜蜜童樂會 時間：12 月09 日 (六) 13:30-16:30 地點：善化善糖文化園區 表演劇團：小青蛙劇團 表演團體：小丑呀咪 周邊活動：闖關活動 (詳細活動資訊請以官網及粉專公告為準)

搖滾耶誕演唱會 時間：12/23晚上 地點：永華市政中心西側廣場 表演卡司：待公布

台南好Young跨年晚會 時間：12/31晚上 地點：永華市政中心西側廣場 表演卡司：待公布

南瀛跨年晚會 時間：12/31晚上 地點：新營南瀛綠都心公園 表演卡司：待公布

2024台南跨年｜台南好YOUNG表演時間、地點

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今年的2024台南好Young耶誕跨年系列活動，從12/3起連續五個週末的活動登場，包含三場親子活動和三場演唱會，讓12月的台南天天都精采！

12/03｜「蕭壠魔法果屋」佳里蕭壠文化園區 13:30~16:30

12/04｜「善糖甜蜜好時光」善化善糖文化園區 13:00~16:30

12/10｜「一起放風迎耶誕」麻豆總爺藝文中心 13:00~16:30

12/17｜「南瀛草地音樂會」新營南瀛綠都心公園 19:00-21:30

12/24｜「搖滾耶誕演唱會」台南市政府永華市政中心西側廣場 18:30-21:30

12/31｜「台南好Young跨年晚會」台南市政府永華市政中心西側廣場 19:00-24:30

活動名稱 《台南好YOUNG》2024台南跨年演唱會

活動時間 12/31 19:00~2024/1/1 (日) 00 : 30 活動地點 台南市政府永華市政中心西側廣場 演唱會卡司 魏如萱、艾怡良、五堅情、韓團EPEX、日本爆紅女團Fruits Zipper、造夢者樂團、范逸臣、Tank吕建中、FIR阿沁、陳建寧、孫盛希、麋先生、楊宇騰Yu、大支、艾薇、Crispy脆樂團、HowZ、莫凡新。

2024台南跨年｜跨年晚會卡司介紹

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今年台南祭出超強卡司，集結了台日韓近30組藝人輪番上場，有鍍金歌后魏如萱、艾怡良、五堅情、告五人，原子少年出身的Ozone、天王星等超人氣組合，還有首次來台的日本女團FRUITS ZIPPER、韓國新生代男團EPEX，以及韓流Solo女神「宣美」驚喜開唱，絕對是給粉絲朋友最好的聖誕及新年禮物！

跨年當晚的「台南好Young跨年晚會」，會是由去年的壓軸嘉賓炎亞綸主持，此次他也會搭檔徐凱希一同陪伴大家到2024的新年。

來源：台南好Young

12/17｜南瀛草地音樂會

玖壹壹、高爾宣、琳誼、天王星、潤少

12/24｜搖滾耶誕演唱會

八三夭、告五人、壞特？te、OZONE、同理、劉亮延、宣美

12/31｜跨年晚會

炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX、FRUITS ZIPPER、五堅情、造夢者樂團(范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧)、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、HowZ、莫凡新

2024台南跨年｜特色煙火介紹

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已經睽違10年沒有放過煙火的台南跨年，這次在開基玉皇宮的贊助下，特別設計了總發數958發的煙火，施放時間66秒的2024跨年煙火秀，來象徵「台南66大順」！

2024台南跨年｜台南好YOUNG直播

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網路電視線上轉播區1：2024 台南好YOUNG耶誕跨年系列活動-巨星耶誕演唱會 線上看LIVE直播 (YouTube)

網路電視線上轉播區2：2024 台南耶誕&跨年晚會 線上看LIVE直播

2024台南跨年｜交通管制、停車資訊

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交通管制

交通管制時間 12/31(六) 13:00~1/1(日) 2:00

南島路、東、西南榕大道、建平路(府前路-永華路)

停車資訊

活動臨時機車停車場

約3,000席車位

建平路(府前路-永華路)西側路段(活動臨時停車場)、西南榕大道(活動臨時停車場)、市府周邊中華西路、府前路人行道路段

機車停車場：約300席車位

府前停18停車場、永華國民運動中心、周邊人行道、民生路停車場、永華路南側人行道(中華西路至建平路)

汽車停車場：約2,100格車位

建平3街臨時停車場、建平12街停車場、建平15街停車場、建平8街停車場、停2停車場、民生路停車場、永華國民運動中心、府前停18停車場、運河星鑽停車場

2024台南跨年｜台南年末耶誕跨年景點

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南紡購物中心-卡娜赫拉的小動物幸福聖誕樹

可愛爆表的卡娜赫拉聖誕樹就在台南！由南紡購物中心與卡娜赫拉的小動物打造的幸福聖誕節，隨處都能發現粉紅兔兔、P助的身影，一整排的粉紅聖誕小屋、巨型氣偶、高達13米的聖誕樹，還有立體兔兔公仔等造景，讓人少女心大噴發！每天晚上整點還會上演燈光秀，五六日還會下起雪花，越夜越浪漫！

地點：南紡購物中⼼A2館1F 南紡廣場 (台南市東區中華東路⼀段366號) 展期：2022/11/7 (⼀) ~ 2024/1/2 (⼀) 活動：絢麗燈光秀 每晚18-22整點，每⽇5個時段 奇幻雪花秀 每周五六⽇及12/24(四)平安夜，19點及20點

奇美博物館-2022歐風聖誕市集

今年的奇美博物館瀰漫著英倫風！除了有13公尺高的幸福聖誕樹，還有熱鬧的歡樂聖誕派對，一系列的表演包括聖誕老公公和英國士兵遊行、聖誕大舞會與經典聖誕市集等，感受滿滿的英國聖誕氛圍。今年也配合奇美博物館的30週年特別獻禮《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》特展，一覽影響英國的時代人物。

地點：奇美博物館戶外園區 (台南市仁德區文華路二段66號) 時間：2022/12/17(六)、12/18(日)、12/24(六)、12/25(日) 點燈時間：17:30～22:00

新光三越新天地-流金夢境 · 北歐雪國耶誕

新光三越台南新天地也有夢幻銀白世界，今年耶誕節以北歐雪國為主題，用環境永續發展的概念打造了13米的流金心願樹，全部使用２噸的回收寶特瓶與10萬顆節能燈泡製作而成，除了聖誕樹之外，還有彩虹玻璃屋、流金燈海造景，絕對秒殺手機記憶體，每週五六日還有夢幻雪花秀，置身雪白國度！

地點：新光三越台南新天地 西門廣場 (台南市中西區西門路一段658號) 時間：2022/11/3 (四)~2024/1/2 (一) 燈光秀 每晚17:00~22:00整點 夢幻雪花秀 每週五六日，17:00~21:00

2024台南跨年｜跨年夜景餐廳推薦

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請上桌 戶外海景海鮮燒烤餐廳

位在安平港邊的請上桌戶外海景海鮮燒烤餐廳，有燒烤、桌菜可選擇，燒烤使用的是全自動烤肉架，把食材放上去就會自動滾滾滾，每一面都烤好，絕對是懶人福音；二樓景觀用餐區，可以品嘗到台南老字號總舖師-阿寬師私房料理、熱炒，一家來吃也很適合！餐廳內有一個兒童沙坑，讓小朋友消耗體力，到週末還會有駐唱歌手表演，加上安平海景，就像到海島度假！

地址：台南市安平區同平路127巷16弄1之5號 營業時間：平日17:00–00:00、假日15:00–00:00 (周二公休)

老厝一九三三

座落在巷子內的老厝1933，是一間老三合院改建的餐廳，就像是回到舊時去串門子！老厝1933的餐點以燒烤類為主，都是現點現做，基本的肉串、海鮮、蔬菜，也有鍋物可選擇，來到老厝1933必點的絕對是豬油拌飯，傳統的豬油拌飯打上一顆蛋黃，光看就讓人手指大動，晚上坐在這喝一杯酒，靜靜感受府城的懷舊氣息。

地址：台南市中西區北門路一段51巷27號 營業時間：11:00–13:30, 17:00–01:00

NEST餐廳酒吧

位於國華街的Nest餐廳酒吧，是nest系列餐廳的其中一間，充滿南洋風的佈置擺設，加上很有氣氛的霓虹燈，把空間打造的很舒適，隨處都好拍！店內餐點種類很多，其中以泰式料理為主打，能吃到打拋豬、綠咖哩、酸辣海鮮湯等不少泰式經典菜，還有販售多款調酒、啤酒、鮮果汁以及各式飲品，不論是正餐、下酒菜、調酒都能一次滿足！

地址：台南市南區國華街一段46號 營業時間：18:00–02:00

2024台南跨年｜跨年餐酒館推薦

裁縫師深夜咖啡館Bar

藏在安平巷弄內的裁縫師深夜咖啡館Bar，為什麼店名叫裁縫師，是因為老闆的爺爺是安平在地知名的裁縫師，而老闆也希望能和爺爺一樣，為客人量身訂做屬於自己的喜好味道。走進老宅裡頭可是別有洞天，分成小吧台、懷舊區、戶外區不同區域，其中最特別的是港式小點，咖啡配叉燒包的吃法超特別！

地址：台南市安平區延平街122號 營業時間：平日19:00–01:00、假日12:00–01:00

天馬星空餐酒館 Bistro Tian Ma Xing Kong

超浮誇的天馬星空餐酒館就在安平運河旁，主打海鮮料理、特色餐酒等，龍蝦拼盤、干貝、軟殼蟹通通有，天馬星空不定時也會推出新活動，像是超優惠的壽星活動，只要當日壽星來用餐，就能波士頓龍蝦、螃蟹、瀨尿蝦、24杯飛飛SHOT摩天輪、歲數試管酒5選1，真的是超大方！

地址：台南市安平區建平路680號 營業時間：平日17:30–02:00、假日17:00–02:00 (周一公休)

Midnight Tainan

距離成大不遠的Midnight Tainan是間水煙特色酒吧，工業風的裝潢搭配霓虹燈光，環境很chill很放鬆，格外有氣氛。Midnight Tainan提供不同口味的水煙、酒精飲品、各式特調及炸物小點，也有無酒精飲品，不同節日還會推出特殊特調，適合週末和朋友喝一杯的地方，喜歡水煙的朋友不能錯過！

延伸閱讀：台南酒吧｜推薦 7 間隱身巷弄內的特色酒吧！尋找府城微醺時光！

地址：台南市東區小東路296號 營業時間：21:00–03:00

2024台南跨年｜跨年住宿推薦

和逸飯店台南西門館

距離永華市政中心2公里的和逸飯店台南西門館，很適合剛看完跨年演唱會的你！和逸飯店坐落在小西門商圈內，其中最特別的卡通頻道套房，集結了探險活寶、飛天小女警與熊熊遇見你三部卡通的超可愛套房，從飯店入口處就能看到卡通明星的身影，讓人忍不住拍照拍不停！飯店還有500坪的遊樂場遊戲區、室內超大球池、Xbox遊戲區，還能開賽車、搭小火車，CP值超高！

地址：台南市中西區西門路一段658之2號

Hotel de L’eau 安平留飯店

距離跨年演唱會場走路只要4分鐘！安平留飯店位在安平，附近就有超多熱門景點，億載金城、安平樹屋、四草綠色隧道，規劃行程也很便利。留飯店裝潢充滿藝術感，總共有四個房型，雅緻雙人房(一大床)、雅緻雙人房(兩小床)、豪華雙人房(一大床)、豪華四人房(兩大床)，每間房風格都不同，讓人徹底放鬆一覺好眠。

地址：台南市安平區府前四街99號

臺邦商旅

從永華市政中心走10分鐘就能到的臺邦商旅，緊鄰安平文化園區、海安路藝術街，從窗外就能看到台南市政府永華市政中心，臺邦商旅客房以六種風格打造，沉穩知性的房間格外有質感，商旅出差也很適合，飯店有提供腳踏車和GOGORO可以租借，還能預約定點接送服務，對於沒開車的人也超便利！