台中新店報-mamonaku cafe，氛圍感滿滿的復古鐵道咖啡廳，在舊車廂中喝咖啡吃下午茶，品往昔光影|EM107自強號車廂



以復古車廂打造的鐵道咖啡廳-mamonaku cafe，

近期開始試營運了，

位於熱鬧的臺中驛鐵道文化園區中，

以兩節EM107自強號車廂的車廂改建而成，

保留了原有的車廂外觀，

和部分座椅，

讓顧客彷彿置身於時光隧道中。

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台中東區新店 mamonaku cafe 位置

這間新開的mamonaku cafe位於臺中驛鐵道文化園區中，

由台灣大道入口進入鐵鹿大街，

與KAKAO Friends快閃店同排，

就能找到mamonaku cafe了。

mamonaku cafe以兩節EM107自強號車廂的車廂改建而成，

外觀是很耐看的大地色系。

透過車窗，

還可以看到車站的燈號牌，

第一月台自強號要進站囉~XD

台中東區新店 mamonaku cafe 店內空間

車廂外沒有明顯的招牌，

不過在入口處可以看到以火車造型打造的小圓牌，

做成徽章周邊好像也蠻好看的。

入口處就有菜單可以參考，

價位還算親切。

推開車廂門就能看到mamonaku cafe店內空間囉!!

一進門就是吧檯空間，

先拿菜單，

找位置入座，

再來櫃台點餐就可以囉!!

剛剛窗外看到的燈號牌就是這一組，

真的很特別。

一旁有茶水架，

開水、紙巾都在這一區。

車廂內有雙人座、四人座，

也有面窗的位置。

復古的座椅，

搭配車窗外的景致，

如果是行進中的列車，

那風景一定更加分。

感謝兩位小姐姐願意給我當麻豆。

保留車廂中的圓弧形拱門，

面窗座和部分座椅都是列車上舊物，

坐下起身都會有奇妙的聲響 XD

最後方兩組座位則是復古風格的座椅，

搭配上古早味的電風扇，

不說還以為是哪個復古風的咖啡廳。

另外一邊是舒服的小沙發，

看起來也很有質感。

由車廂後方望過去，

真的感覺自己很像踏上了某段旅行，

正在車廂中喝著咖啡，

期待著到達目的地的感覺。

台中東區新店 mamonaku cafe 菜單

mamonaku cafe提供的餐點有咖啡、飲料和甜點，

每日提供的甜點不同，

可以到櫃檯旁的點心櫃選擇。

低消為一杯飲料，

咖啡飲料價格在$80-$130，

用餐時間為1.5小時。

到訪這一天有可麗露、巴斯克蛋糕和檸檬磅蛋糕三款甜點。

台中東區新店 mamonaku cafe 餐點介紹

今天點了一杯飲料加一份甜點，

冷萃厚咖啡搭配巴斯克蛋糕，

來mamonaku cafe享受下午茶的悠閒。

冷萃厚咖啡以復古的酒杯呈現，

話說這一組我之前還蠻想買的(害羞)

味道醇厚的咖啡透過上曾綿密細緻的奶泡，

帶來更濃郁的味覺衝擊，

搭配巴斯克蛋糕真的是蠻對味的。



巴斯克蛋糕上桌，

一旁還佐上一大球的巧克力冰淇淋，

蛋糕表面焦脆、內裡綿密，

奶香濃郁混搭著焦糖的甜香，

搭配巧克力冰淇淋的滑順口感，

美味更加倍~

咖啡豆造型的雞蛋糕是店家招待的，

今天下午來訪的客人們都有，

這也是日後會出現在菜單上的品項喔!!

看起來蠻大一顆的，

散發著濃郁的蛋香和奶香，

熱呼呼的鬆軟好吃!!

整體來說mamonaku cafe的空間雖然不大，

但以車廂改建成鐵道咖啡廳，

真的是很獨特，

且位於熱鬧的臺中驛鐵道文化園區，

喝下午茶逛逛園區，

也是很不錯的休閒行程喔!!!

台中東區新店 mamonaku cafe 店家資訊

營業時間:𝟏𝟑:𝟎𝟎- 𝟏𝟖:𝟎𝟎

公休日:每周二

地址:臺中市中區臺灣大道一段1號(自強號車廂)

IG：mamonaku_cafe

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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