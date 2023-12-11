桃園麻辣鍋吃到飽推薦小福利麻辣鍋 中茂店， 饗賓集團旗下鍋物『小福利麻辣鍋』插旗桃園中茂新天地了！消息一出可以說是未演先轟動，而且這次小福利麻辣鍋 中茂店是以全新店型登場，結合麻辣火鍋、炙燒握壽司、炸物、涼拌小菜百匯、海鮮食材自助吧以及數十種蔬菜火鍋料、水果、甜點自助吧，堪稱火鍋界的饗食天堂！頂級鍋物百匯無限享用，現在就來看看小福利麻辣鍋 中茂店有什麼厲害之處吧！

小福利麻辣鍋 中茂店｜交通方式、停車資訊

小福利麻辣鍋 中茂店就位在桃園藝文特區中茂新天地11樓，旁邊就是桃園總圖，開車的朋友可以直接停到中茂新天地地下停車場搭電梯上來就可以了，小福利麻辣鍋 中茂店外觀是復古帶有小清新的風格

小福利麻辣鍋 中茂店｜菜單、價目表

小福利麻辣鍋中茂店消費方式帶位前會先選擇鴛鴦鍋的湯底，四選二：經典麻辣、鮮香汕頭、日式昆布、輕舒番茄，平日午餐898元/人、平日晚餐以及假日全天998元/人，用餐時間限120分鐘，自助吧是無限供應

小福利麻辣鍋 中茂店｜用餐環境

小福利麻辣鍋 中茂店算是充分的利用位在11樓高樓層地點的優勢了，大面玻璃落地窗將高空窗外景致一覽無遺，白天就已經很美了，晚上夜景更漂亮，座位、取餐動線配置也很棒，自助吧取餐檯是在最後方，取餐不擁擠

小福利麻辣鍋 中茂店｜自助吧、用餐方式

由服務生帶領至座位後，就能去自助吧享用囉，小福利麻辣鍋 中茂店的自助吧非常優秀，多達10種現切肉品、搭配12款以上各式海鮮食材，還有許多數十種現做美食，真的非常的狂啊！

現切肉品，每個桌面上會有鐵夾子，帶著你夾子來肉品區，把夾子放到相對應的肉品盒子裡面，店員才會開始切肉再送到你的桌上，現切肉有八種，牛肉系列直接吃好吃滿就對了！

海味搶鮮冰槽，這區也是重點區域！各式海鮮一次排開，有12款頂級海鮮食材無限任吃，有干貝、天使紅蝦、特選白蝦、澳洲白玉蝦、扇貝、蛤蠣、蟹腳等等海鮮，完全不怕你吃，補菜速度也是非常的快，像是滷大腸、滷牛肚、花雕雞腿肉等也在這區

冷盤涼拌區，除了涼拌小菜之外，還有口水雞、大薄片以及拔絲地瓜等等，我超愛他們的口水雞，根本就是川菜餐廳的水準，超強！

職人炙燒握壽司，現場還有壽司師傅製作炙燒握壽司，感覺真的蠻像來到饗食天堂的！炙燒握壽司超有水準，我大概來拿了三次！

台式經典炸物區，台式經典炸物種類蠻多樣的，而且都是現炸的，旁邊還有調味料可以自己調味，有籃子可以自己裝，還蠻儀式感的，然後炸物我蠻推薦日式炸蝦、十八香小酥肉跟阿嬤ㄟ紅豆年糕，尤其是十八香小酥肉非常入味，外酥裡嫩超好吃！

這裡還有提供白飯，旁邊有手切滷肉飯跟和牛咖哩都是免費無限加，強力推薦和牛咖哩，香料的味道很突出，有點泰式咖哩的感覺，應該是目前吃過吃到飽中數一數二好吃的咖哩飯

蔬菜、火鍋料、副食區，一字排開各式蔬菜、火鍋料的超大冷藏櫃，嚴選當季時蔬，而且我覺得小福利的火鍋料非常用心，招牌是比臉大的豆皮，麵食類也是無限量供應，而且連很貴的鈴鈴卷也都是讓你吃到飽

醬料區也很有看頭，有十八香特製沙茶醬、香個臭皮醬、泡椒辣醬等自製醬料

飲料也是小福利麻辣鍋 中茂店的強項！罐裝可樂、雪碧、咖啡、果汁等都是基本款，這裡還有冷泡花椒白桃烏龍、山楂洛神花茶、辦桌芭芒柳等復古創意飲品，口味都非常棒！

然後小福利麻辣鍋 中茂店還有金色三麥現拉生啤酒！外面一杯可能都要賣150元以上，喝到飽真的太爽啦！

水果甜點區，水果種類也很多，感覺都有特別挑過都很甜，而且還有蕃茄夾蜜餞超酷的！甜湯也提供兩種

冰淇淋直接給NO.24濃作GELATO、哈根達斯Häagen-Dazs兩種品牌冰淇淋，非常有誠意，然後旁邊還有很多配料可以自己加，小朋友來一定超開心的！

小福利麻辣鍋 中茂店｜麻辣火鍋吃到飽

我個人是比較喜歡一次拿齊再慢慢吃，小福利麻辣鍋 中茂店的上肉速度也是頗快，丟了夾子大概10分鐘以內就會上，上完肉不要猶豫直接再去投夾子

小福利麻辣鍋 中茂店還有一個很貼心的地方就是每個人都會發一個很可愛圍兜兜，這樣吃火鍋就不怕會噴到衣服了

小福利麻辣鍋 中茂店是鴛鴦鍋，我們今天選的是經典麻辣、鮮香汕頭兩種，經典麻辣鍋底是以香而不膩的牛油糅合二十六種中藥材香氣而成，辛香麻辣層次豐富，是清香溫和的辣度，是可以喝的麻辣湯，如果不夠辣還可以加一塊麻辣牛油磚，辣度會更夠

鮮香汕頭是以新鮮大骨為基底熬製湯底添加多種蔬菜慢火熬煮提出天然鮮甜，涮海鮮跟蔬菜非常合適

小福利麻辣鍋 中茂店的強項就是各種頂級肉品，尤其牛肉部分真的相當強悍！總共有八種肉類：熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛、美國Prime霜降、Choice嫩肩牛、Choice肋眼蓋、伊比利豬五花、究好豬豬梅花，口感非常的棒！

熟成和牛極霜，這個超好吃！這個起手先攻個五盤就對了！因為經過熟成的工序，所以肉質甜度更高，是使用澳洲M8~9等級，所以油脂分布相當均勻，雪花般的肉色看起來相當誘人！

涮肉有個小訣竅，就是湯底不可以大滾，小滾將肉放下去湯裡滑動大約五秒，肉色轉為粉紅色就可以吃了，肉質鮮美滑嫩油花分布均勻，熟成後的肉質完全不一樣！肉汁更加豐富，油脂香也更加濃郁甘甜

吃完原味就可以沾一點十八香特製沙茶醬，不會死鹹而且沙茶香氣相當厚實，沾肉真的很讚！

美國無骨牛小排，牛小排細緻軟嫩的口感並兼俱香醇風味的完美油花，在麻辣湯鍋裡川燙，川燙３～５分熟後入口，口感香嫩多汁

安格斯黑牛，涮煮大概五分熟就是最好吃的狀態，安格斯黑牛的肉香氣非常足，入口鮮嫩多汁，肉汁極為豐厚，且口感相當軟嫩

Choice肋眼蓋，肋眼蓋一般都是用在牛排居多，基本上不太可能會在火鍋裡出現，我也是第一次看到，原本以為旁邊那條油脂會膩，沒想到入口即化，釋放出鮮甜的風味，原來肋眼蓋煮火鍋也這麼好吃ㄟ

究好豬豬梅花，帶有油脂吃來相當軟嫩多汁，豬肉甜味清爽乾淨不腥，好吃！

海鮮類也很厲害，吃鍋必吃的天使紅蝦、澳洲白玉蝦、特選白蝦，鮮嫩蟹腳、彈嫩烏鱧魚片、干貝、扇貝等等，建議先都拿一兩個，吃喜歡再去拿，保持鮮度外也不容易浪費

天使紅蝦、澳洲白玉蝦、特選白蝦，煮的時候蝦頭可以先煮，大概轉紅就可以下蝦身，這樣熟度才會平均，天使紅蝦是吃甜度，肉質軟嫩鮮甜，特選白蝦則是吃彈性，Ｑ彈有勁，特選白蝦也是大隻的那種，甜度跟Ｑ度兼備

我是建議一開始先吃鍋物，再來吃其他自助吧的東西轉換口味，這裡的炸物非常厲害，老實說就算獨立出來開炸物攤我也不意外，酥脆不油膩，而且會根據食材的不同特性來調配麵衣，所以就算多吃也完全不會膩

口水雞大推！肉質超級軟嫩，麻香又充滿辣勁的風味也是一道開胃好菜！

炙燒握壽司，就是饗食天堂的高水準，但小福利的應該有稍微做小顆一點，這樣挺不錯的，不會太佔胃的空間

現在打卡還會送生食級炙燒干貝握壽司唷

用餐完畢可以去門口處玩拍貼機，小福利中茂店有獨家的「FUN玩拍貼機」，提供一次免費拍攝，有四種小福利專屬的相框可以選擇，即日起至 12/15只要拍「小福利專屬拍貼框」即可獲得「平日 4 人同行，第 4 人餐費 5 折優惠」優惠券一張

小福利中茂店算是全新的店型，結合了麻辣火鍋、炙燒壽司、各式炸物，以及豐富的蔬菜、火鍋料和海鮮食材自助吧。將集團經典的buffet「饗食天堂」的概念融入火鍋店，顧客可以無限量取用食材，享受無限吃到飽的體驗，對於愛吃麻辣鍋的朋友來說，這絕對是一個不容錯過的好地方唷

小福利麻辣鍋 桃園中茂店

地址： 桃園市桃園區同德五街61號11樓(中茂新天地 11樓)，桃園總圖步行約5分鐘

電話：03-355-2558

營業時間：

小福利官網：https://xiaofree.com.tw/zh-TW

延伸閱讀