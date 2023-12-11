全國段木香菇評鑑競賽｜2023野山菇南澳香菇野餐節

我家女兒超級無敵熱愛吃香菇，帶著她來到段木菇的重要產地－宜蘭南澳鄉，

參加一年一度的野山菇南澳香菇野餐節。

2023野山菇南澳香菇野餐節不僅有創意市集、美食與文創商品，

還有傳統種植香菇及各式各樣的活動體驗，

讓遊客能夠深度了解南澳風情以及泰雅文化，

族服、射箭、搬木鋸木，更有獨特的泰雅族娶親文化體驗，

自在享受野餐並欣賞樂團藝人的表演，

一起參與段木香菇評鑑大賽與教學，更了解台灣特色段木香菇的文化與故事。

以往段木香菇評鑑大賽並沒有開放遊客參與，

今年擴大辦理，2023野山菇南澳香菇野餐節選在宜蘭縣南澳鄉東澳國小舉辦，

主辦單位-野.山菇創辦人，磐石生活科技有限公司董事長許彧表示，

這次活動感謝中租能源讚助，為了將原住民的特產介紹給全國觀眾，並吸引更多企業關注原鄉經濟，

今年擴大舉辦野.山菇南澳香菇野餐節暨第一屆全國段木香菇評鑑大賽，

廣邀全國菇農參賽，希望打造成一年一度的年度盛事。

宜蘭真的是一個有夠會下雨的地方，

桃園出發時還算天氣不差，越往東開越差，

活動當天都在大雨中進行，

可惜了野餐活動跟氣墊遊樂區，

還好DIY體驗都蠻有趣的，

最好玩的就是預測香菇大賽的得主，

希望明年會是好天氣，我還要再帶孩子來南澳玩～

活動會場有創意市集及各種手作活動，

兒童大型氣墊遊樂區、手作傳統泰雅族弓箭、水苔DIY、彩繪酒瓶燈、手作水晶裝飾、夜市遊樂項目等…

香菇種植體驗

每年冬季，菇農會在段木上打孔、植入菌種，經過十個月的等待，菌種在段木裡頭生長、走菌，待段木佈滿菌絲後長出香菇。

人工採收的段木香菇，首先經日曬帶走香菇內的水分，接著烘或烤，將香菇的風味濃縮封存。

一日菇農體驗的小活動，

老闆現場段木香菇鑽孔，讓孩子體驗植菌，

但封蠟跟立木步驟就僅有口頭解說，

要種出這麼漂亮的段木菇也是很辛苦的～

彩繪酒瓶燈

市集DIY活動蠻多元的，這次最喜歡的就是這個彩繪酒瓶燈，

大人小孩都適合，成品很漂亮！回家路上在車上越看越喜歡～

小天套圈圈

市集就是個小型夜市，套圈圈、打彈珠等等小遊戲，

雨天仍興致不減，孩子玩得很開心～

小貨車彈珠台

打彈珠、丟球球，遊戲類型的攤位反而生意很好。

雨勢太大，要觀看表演活動要穿過紅土操場，

拖著一隻隨時會跌倒的小屁孩，只能遠觀了。

可惜了孩子最愛的大型氣墊遊樂區，遮雨棚不夠大阿～～

全國段木香菇評鑑競賽

活動當天邀請了全國段木香菇菇農及業內頂尖評鑑委員，

從大小 、開度 、重量 、香氣 、菇體彈性 、外觀上判定段木香菇的品質，

遊客也可以投票預測冠軍，預測成功的話會有小禮物喔！

闖關活動可以獲得一些泰雅族小知識，

讓孩子更了解台灣在地原住民，寓教於樂，

認識他們的傳統服飾、語言跟文化。

2023野山菇南澳鄉菇野餐節活動也藉機推廣宜蘭南澳地區的觀光，

南澳一日遊必去的景點有哪些？

來到南澳故事站，通通報給你知。

四道關卡集章完成，回到報到處領取獎品，

可惜沒有領到段木香菇，拿到的是撲克牌（只好自己怒買QQ）。

廣場有不少在地攤販，既然是香菇節，當然也有很多椴木香菇的料理囉！

野山菇伴手禮

野山菇是南澳在地生產的天然段木香菇，

這邊水氣充足濕潤，是栽種段木香菇的好地方，

離開之前，當然要帶上一包野山菇回家。

之前露營採過一次段木菇，那香氣真棒！

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第一屆的野山菇南澳香菇野餐節雖然遇上大雨，

但我覺得這種主題式的活動挺有趣的，

希望明年會是好天氣，有機會能再來參加順便來的宜蘭南澳鄉一日遊~

活動資訊

2023野山菇南澳香菇野餐節

活動日期：2023年11月25日 中午12:00至20:30

活動地點：東澳國小 (宜蘭縣南澳鄉蘇花路三段209號)

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