選用頂級的西螺米，不添加粉和防腐劑，堅持以繁複的傳統工法製作，吃得到香甜有層次的米香和Q嫩的口感，嚴選11號花生，配上古法製作焦糖的方法，入口即化和一般很不一樣，接著以黃金比例的搭配和花生粉或芝麻粉慢火烘炒，每一包粉都是獨立包裝，把香味封在裡面，獨家設計的盒子不另外加價，送禮或是拜拜都好看。

以前住在逢甲一段時間過，很多生活上的需求還是會習慣到逢甲去，例如配眼鏡或是剪頭髮，這一天到逢甲之前先到水湳市場買買菜跟逛逛，路過時看到白底黑字的這段話不禁讓我們停下腳步，覺得讓人會心一笑，如果不是有麻糬兩個字，我會以為是賣蛋糕或是保養品的。

雖然現在賣麻糬的裝潢都很美，但我還是第一次看到有別於一般麻糬會有的樣子，很時尚也很有質感還帶點浪漫的感覺，很像是百貨公司裡才會出現的小攤車。

可以追蹤他們家的粉專和IG，不定期有親子DIY和市集推廣的活動都會在上面公告。

內用環境很漂亮，這裡僅僅只是提供外帶沒有內用，冰箱內有新鮮製作的冷泡茶可以一同選購，因為是限量的當天已經賣完了，聽店家說是選用來自南投的金萱茶，味道帶點奶香，下次再來喝喝看。

店名的就是創辦人母親的名字，除了感謝母親的養育之恩外，也希望把母親對於孩子用心的心情與品質放進產品裡.......( 繼續閱讀文章 )

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