夢蟲也是近期台南超級多新咖啡廳中一眼相中之一
剛好離住宿的民宿不遠走過來5分鐘左右就到
外觀非常有日本下町的風情
店家室內有一兩個吧檯內用座位
戶外也有兩張高腳椅可以坐著慢慢喝咖啡
聚集超多型男美女拍照不停
隔著玻璃窗有擺設很可愛的毛毛蟲插畫
一旁的圖像式菜單也很有趣淺顯易懂
主要以外帶咖啡吧形式經營的夢蟲僅提供飲品沒有食物
特調咖啡都很有趣特別是神祕的偉特糖
不喝咖啡的話可以選擇鮮奶或抹茶飲品
檸檬咖啡 TWD100
百元的檸檬咖啡外帶杯算是中杯尺寸
喝起來酸度夠酸帶點黑糖微甜
清爽好喝非常消暑
頂部更撒上檸檬皮屑添香氣
不論咖啡或是店面設計都非常不賴的夢蟲難怪會吸引大批客人慕名
咖啡不算貴是個路過可以順手買一杯的程度
如果是愛拍照留下網美時尚照片的話夢蟲也完全夠潮很街頭個性風
最後附上簡單的用餐資訊:
用餐日期:2023/05/27
花費: TWD100(檸檬咖啡x1)
夢蟲 Worm Coffee Stand
10:00-18:00
公休日: 不定休
有無服務費: No
有無Wifi: Yes
多元支付: 可 (Line Pay)
地址: 〒700 台南市中西區萬昌街87號
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