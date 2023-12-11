夢蟲也是近期台南超級多新咖啡廳中一眼相中之一

剛好離住宿的民宿不遠走過來5分鐘左右就到

外觀非常有日本下町的風情

店家室內有一兩個吧檯內用座位

戶外也有兩張高腳椅可以坐著慢慢喝咖啡

聚集超多型男美女拍照不停

隔著玻璃窗有擺設很可愛的毛毛蟲插畫

一旁的圖像式菜單也很有趣淺顯易懂

主要以外帶咖啡吧形式經營的夢蟲僅提供飲品沒有食物

特調咖啡都很有趣特別是神祕的偉特糖

不喝咖啡的話可以選擇鮮奶或抹茶飲品

檸檬咖啡 TWD100

百元的檸檬咖啡外帶杯算是中杯尺寸

喝起來酸度夠酸帶點黑糖微甜

清爽好喝非常消暑

頂部更撒上檸檬皮屑添香氣

不論咖啡或是店面設計都非常不賴的夢蟲難怪會吸引大批客人慕名

咖啡不算貴是個路過可以順手買一杯的程度

如果是愛拍照留下網美時尚照片的話夢蟲也完全夠潮很街頭個性風

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/27

花費: TWD100(檸檬咖啡x1)

夢蟲 Worm Coffee Stand

IG

10:00-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

多元支付: 可 (Line Pay)

地址: 〒700 台南市中西區萬昌街87號



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