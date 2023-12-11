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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南中西-[夢蟲 Worm Coffee Stand] 百年東菜市旁萬昌街，平價好喝檸檬咖啡調飲，街頭潮流時尚風格超好拍，新開幕人氣外帶咖啡…

台南中西-[夢蟲 Worm Coffee Stand] 百年東菜市旁萬昌街，平價好喝檸檬咖啡調飲，街頭潮流時尚風格超好拍，新開幕人氣外帶咖啡吧

2023-12-11 22:07:31 Elisa 人氣：103
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窩客好文

Elisa

發表篇數：348篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：夢蟲 Worm Coffee Stand
place台南市中西區萬昌87號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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夢蟲也是近期台南超級多新咖啡廳中一眼相中之一

剛好離住宿的民宿不遠走過來5分鐘左右就到

外觀非常有日本下町的風情

PXL_20230527_074310480_结果

店家室內有一兩個吧檯內用座位

戶外也有兩張高腳椅可以坐著慢慢喝咖啡

聚集超多型男美女拍照不停

PXL_20230527_074500372_结果

隔著玻璃窗有擺設很可愛的毛毛蟲插畫

一旁的圖像式菜單也很有趣淺顯易懂

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主要以外帶咖啡吧形式經營的夢蟲僅提供飲品沒有食物

特調咖啡都很有趣特別是神祕的偉特糖

不喝咖啡的話可以選擇鮮奶或抹茶飲品

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檸檬咖啡 TWD100

百元的檸檬咖啡外帶杯算是中杯尺寸

喝起來酸度夠酸帶點黑糖微甜

清爽好喝非常消暑

頂部更撒上檸檬皮屑添香氣

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不論咖啡或是店面設計都非常不賴的夢蟲難怪會吸引大批客人慕名

咖啡不算貴是個路過可以順手買一杯的程度

如果是愛拍照留下網美時尚照片的話夢蟲也完全夠潮很街頭個性風

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/27

花費: TWD100(檸檬咖啡x1)

夢蟲 Worm Coffee Stand

IG

10:00-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

多元支付: 可 (Line Pay)

地址: 700 台南市中西區萬昌街87號


檢視較大的地圖

 

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文章標籤

台南美食 台南咖啡 台南咖啡廳 中西區美食 中西區咖啡廳 外帶咖啡 夢蟲 新開幕 夢蟲咖啡 夢蟲 Worm Coffee Stand (店休日詳見IG）
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#台南咖啡
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台南咖啡 台南美食 新開幕 外帶咖啡 more
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