「湯元啄木亭飯店」是野口觀光集團的飯店，地點在函館市的東南邊，在函館溫泉飯店(酒店/旅館)排名一直都是前幾名，來到這裡可以體驗傳統的榻榻米房間以及參觀中央的日式庭園「松岡庭園」，房間的風格充滿濃濃的日式風情，打地鋪睡覺更能直接了解日本的傳統文化，雖然房間有歷史的年代感但維持得十分整潔，住起來的感覺跟一般的飯店完全不同，還有一泊二食的自助吧可以盡情享用，最大的特色就是有個人的銅盤烤肉，讓人在飯店也能吃到香噴噴的烤肉。

住宿資訊

函館湯の川温泉 湯元 啄木亭 名稱 : 湯元啄木亭飯店()

英文 : Takuboku Tei Hotel

電話 : (+81)570-026-573

地址 : 北海道函館市湯川町1丁目18-15

訂房連結 :

官方網站 : 函館湯の川温泉 湯元 啄木亭

野口觀光集團 : 野口観光グループ

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 10:00

從函館車站搭電車過來大約35分鐘左右就可抵達，開車的話只需要12分鐘

住宿環境

在路上就可以看到巨大的菱形招牌，晚上整個白色區域都會有燈光()

當時入住的時間是10月初左右，附近開好新開一間LAWSON超市，裡面賣的東西非常多樣，晚餐吃飽後可以過來逛一逛

冷凍披薩直接就能看到裡面的餡料，可惜晚餐自助吧吃太飽，不然真的會想要買來品嚐看看

回到飯店裡面左邊是交誼廳，沙發跟座椅的數量還滿多的，當地人泡完溫泉都會坐在這裡邊聊天邊喝啤酒

往右邊裡面走就是接待大廳，雖然裝潢滿新的，但卻散發出淡淡的復古香

大廳旁邊還有許多的小遊樂設施可以遊玩，如果是親子旅遊的話非常適合

整棟建築最高是11樓的泡湯區，天氣好的話還有機會可以看到函館山

整個飯店的中間還有庭院，名字叫「松岡庭園」

庭園的植物非常多，長的野茂密，在裡面散步有種郊外踏青的感覺

如果早晨比較早起床的人可以下來走一走，順便呼吸大自然的芬多精

客房的部分從電梯出來走廊充滿濃濃的日式風情

右邊第一間是洗衣間，裡面有洗衣機跟烘衣機都是投幣式的

房間介紹

房間的門口設計是外面先有一層木窗門，拉開後才是有門鎖的木門()

門鎖是用傳統的鑰匙開門，讓房間從最一開始都保有古色古香的感覺

房門打開後還有一道紙拉門，完全把最傳統的日式房屋都呈現在這裡，右邊的門打開就是廁所

房間的空間是雙人房，我們因為是三個人有多加一張床，是直接打地鋪在榻榻米上面

來日本滿喜歡睡這種房間的，一來床墊後度剛好，二來可以體驗榻榻米的風格，這是一般在台灣比較體會不到的房間

在床的前方有一張長木桌，可以跟親朋好友坐在這裡泡茶聊天

椅子上有附坐墊，避免直接在木椅上坐久會容易腳麻

桌子的後方有一台電視，不過尺寸不算大加上能看的台數也不多，就是打開來看日本的球賽為主

旁邊有一個陶甕當裝飾，體積還滿大的如果有要移動桌子的話要特別注意

角落有附設一台空氣清淨機，有需要的話都可以直接打開來使用

桌子上有一個圓形的容器打開裡面裝的都是茶杯，可以拿來泡茶用非常有氣氛

還會附贈迎賓小點，讓大家抵達時可以簡單補充體力等待晚餐的到來

裡面裝的是米菓，吃起來比較像是原味非常酥脆，真希望可以多附幾個因為滿好吃的

冰箱的位子就稍微隱密一點，在房間進來左邊下方角落處，是屬於小型的冰箱

打開後裡面有一瓶大瓶的開水跟冰鎮過的玻璃杯，如果有買啤酒的人直接到進去喝非常過癮

吃完晚餐後就去便利商店買一瓶啤酒喝，到在冰鎮過的玻璃杯喝起來風味更佳

衣櫃打開裡面會有浴衣可以穿，方便大家去泡湯的時候使用

尺寸的話版型算滿大的，我身高190穿起來還算剛好

這是躺在床上拍的角度，整間房間有復古跟溫馨的氛圍

可惜前一天有下雨窗戶有明顯的水漬，不然早上拍出去滿漂亮的

浴室介紹

浴室的空間可以說非常的窄小，應該是希望房客都能去享受泡湯，所以把浴室的空間省下來()

不過該有的設備還是都有，但蓮蓬頭的部分就相對老舊一點，出水量還算可以

附設的盥洗用品還滿好用的，洗完身體滑順帶點保濕的效果

刷牙用具飯店也都有提供，如果沒有帶的話也不用擔心

晚餐介紹

這次入住的晚餐跟早餐都是在二樓享用，從電梯出來一路直走到底()

每間餐廳都有自己的名字，唸起來非常有詩意

晚上的燈光不會太亮，微微昏暗的感覺更有氣氛

整個飯店的燈光把庭院都照亮起來，滿多人吃飽後會再到樓下去散散步

門口的告示牌特別強調牛奶跟麵包，早餐記得要品嚐看看真的非常好吃

我們全家剛好被分配在最裡面的位子，吃飯時就比較不會有人走來走去，右下角那個模糊的腳影已經等不及要去拿餐點吃了

整個餐廳非常寬敞，每個座位的間隔都很寬，不用擔心移動時會撞到別人的椅子

環境的規劃是左右兩側都是座位區，中間是自助吧，中間裡面有廚師現場料理區

大型溫泉飯店的自助吧優點就是種類玲瑯滿目，走完一圈還是知道到該從何下手，而沙拉區可以自製涼麵，絕對比一般吃到的涼麵還要豐盛

炸物都是滿受歡迎的種類，廚房不斷會將新鮮炸好的食材替換上去

醃漬食品在日本也滿有名的，這裡直接一整區都是各類醃漬食品，真的不怕找不到自己喜歡吃的食物

炒飯的樣子我都懷疑是不是整鍋炒完就拿出來放，看似簡單的炒飯吃起來卻十分有味道

壽司也是新鮮現做，夾的時候還能看到魚肉色澤的反光，代表食材保持得非常新鮮

刺身的部分有一區是用竹子當容器，裡面擺上3種北海道的刺身組合，這區銷量非常好因為來北海道最有名的就是生魚片系列

在最旁邊的區域看到個人銅盤烤肉，從蔬菜到肉品都有提供，包含烤盤跟火種都有，也讓我理解為何入座時會附一支點火槍，目的就是為了吃銅盤烤肉

飲料選擇也滿多樣的，上面還有綜合飲料條配的方式，每種喝起來的風味都不同

餐具的區域非常貼心有直接提供兒童餐具，因為來溫泉飯店滿多都是親子出遊

晚上主廚現做的料理是「函館蝦鹽味拉麵」，份量是小小一碗可以讓大家繼續品嚐其他的料理

點完的時候會給取號機，震動的時候在回去領取即可

雖然小小一碗，但吃起來還是非常有味道，麵條Q彈軟硬度剛好，湯頭誓鹽味不過喝起來還算滿清爽的

上面還有一片叉燒，吃起來紮實多汁，難怪吃到這碗拉麵前還要先拿取號機，因為排隊的人真的太多了

吃完拉麵準備來吃自助吧的餐點，這次來北海道真的滿喜歡這種九宮格的餐盤，可以把想吃的食物都各自放在一格，也不會互相沾到影響本身的味道。雖然是自助吧的形式種類很多，但食材本身處理的都很好，每一種吃起來都非常有水準

這間飯店最特別的地方就是有個人的銅盤烤肉，是真的一人一份小銅盤，蔬菜跟肉也是自由取用

首先先把酒精塊拆開再用點火機點燃，再把銅盤放上去加熱就可以開始烤肉了

把食材當放上去後真的跟一般的烤肉一模一樣，只是變成縮小版的

肉質吃起來軟嫩鮮甜，蔬菜吸附一點肉的油脂吃起來滑順爽脆

最後在自己製作一個甜點拼盤，把水果、蛋糕、冰淇淋放在一起來畫上一個完美的Ending

早餐介紹

早餐一樣是自助吧的形式，能選擇的種類依然非常多()

晚餐的主廚現做是鹽味拉麵，早餐換成軟絲丼飯

鮭魚是日本早餐滿常見的食材之一，主要原因也是因為日本是鮭魚產量豐富

早餐還有「函館湯豆腐」可以煮，吃起來口感非常軟嫩滑順

旁邊有蕎麥麵可以簡單川燙後撈起來吃

來到日本少不了的就是「納豆」，一整盒打開攪拌就可以淋在白飯上

早餐的甜點還多了提拉米蘇，等我拍完一圈回來幾乎整盤就要空了

雖然早餐有麵食可以吃，不過還是要吃一點日本米，因為口感特別的Q彈

早餐特別強調的就是這個「羊角麵包」，其實就是常見的可頌麵包

把想吃的食物都拿完後就可以開始品嚐了

我是拿半熟的溫泉蛋來拌飯，讓飯吃起來多了份濕潤感，在嘴中還會有滿滿的蛋香

大約吃一半之後再把納豆加進去，光打開納豆的香氣就不斷飄出來

吃飽後把甜點跟水果裝在一起看起來非常像聖代

水果吃起來新鮮多汁，甜點的甜度剛剛好不會太膩

結語

如果想體驗日本榻榻米風格的飯店，可以考慮這間「湯元啄木亭」，飯店內的房間風格完全是日式傳統的設計，直接打地鋪睡在榻榻米上非常有感覺，這晚睡得比預期中的還要熟隔天早上差點起不來，滿想多住幾天看看的。餐點的部分自助吧的餐點品質都在水準之上，最大的特色就是晚餐的銅盤烤肉跟早餐的函館湯豆腐，自己一份份量剛剛好，肉可以自己烤出想要的熟度，湯豆腐可以煮出自己想要的口感，早餐喝一口特別暖胃。