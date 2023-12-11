每逢假日就會小小放縱自己，

睡到太陽曬屁股了才肯起床吃飯

林口早午餐，不能錯過的重點行程

來吃早餐Let's Eat Breakfast

林口體育大學附近有間相當受歡迎的早午餐

每天早上都吸引不少饕客早起排隊，誇張的排隊隊伍

早餐時間大約有八成的客人是來自於體大生

晚來了就要大排長龍了溜！

早餐是一天最重要的一餐，開啟一天的活力來源，

吃到好吃的早餐就能讓精神飽滿、活力充沛~

人氣爆棚的來吃早餐Let's Eat Breakfast

在林口往華亞園區與體育大學，

亮眼紅色招牌大膽又顯目

用更優質、CP值更高的餐點

眾多林口當地人，與造訪林口的諸多饕客

一早就大排長龍、人聲鼎沸的、生意可是好得不得了

哇塞，這麼早已經人潮排得超誇張

店內裡面滿滿客人外面停滿車

大部份的人都以外帶為主，有提供內用用餐位置

店外的設計清新，就連店內各個器具整齊的擺放

也讓人看起來覺得很舒服

來吃早餐，採用的是自助式的用餐方式

大家可以先到櫃台拿菜單，

找好座位後畫好餐點，再到櫃台點餐即可

店內裝潢很明亮乾淨，

從招牌到店內桌椅，都給人很舒服的感覺

餐具自取，醬料區自製特調辣椒醬，

請斟酌使用~ 辣椒很辣

除了暖黃燈光和木質調擺設打造溫馨風格又促進食欲

對了~現在來吃早餐將店內用餐空間變大了

在另一邊還有提供用餐區

簡約的白色基底搭配大面積的採光好

大量木質元素及綠色植物，

白色與木質調的裝潢，予人一股清新的感受

這一區域用餐內用後也是採自助回收唷~

來吃早餐 菜單menu 價格經濟實惠，服務親切，料理多樣化

餐點出餐相當快速，才等幾分鐘就擺了滿滿一桌的餐點

招牌餐點 炒麵(大)$80+炸排骨60=$140

看似簡單的美味，就俘虜在地人的胃,讚不絕口

一盤台式炒麵淋上滿滿的肉燥、小黃瓜絲搭配上貢丸

裏頭隱藏一顆半熟蛋，另外加價炸排骨，份量超澎湃

炒麵本身的口感跟味道都不錯，

不過真的要說好吃在哪的話，

就是上頭淋的肉燥，這是炒麵的靈魂，

自製的油蔥酥，也香的沒話說

肉燥不油不死鹹，顏色也很漂亮，還附了一顆貢丸

先滷後炸的炸排骨則香氣十足

口感軟嫩入味好吃，不會有粉太厚的問題

美味牢牢鎖在肉裡，洋溢著傳統美味的好味道

將半熟蛋戳破金黃色澤的蛋液潺潺流下

半熟蛋液淋在炒麵之上會更香濃

整體口感豐富而帶飽足感

讓人一吃就停不下來，還有半熟蛋超級銷魂

喜歡吃辣的，還可以再加點老闆特製紅辣醬

拌吃一口，怎麼也停不下來～是炒麵的最佳拍檔

酥皮培根蛋餅$55，

將蛋餅外皮煎的金黃恰恰的模樣，看起來相當誘人

酥皮蛋餅皮吃起來口感酥鬆，有的近似蔥抓餅

加上煎得香脆誘人的培根，鹹香醇交相搭配都剛剛好

沾上一點蒜蓉醬油及辣椒醬味道更重

雙層牛肉起士吐司$95

生菜與起司片、雙層牛肉片層層堆疊的雙層牛肉起士吐司

紮實口感不只令人備感驚豔，與雞蛋、起司等

雙倍的香煎漢堡肉鮮嫩多汁，配上起司，濃郁的風味霸佔了味蕾

巧克力厚片$40，巧克力醬塗滿滿在表面，

遇熱後會變得更佳香濃順口，

口感柔軟溫熱，伴隨著濃濃巧克力味

炸湯圓仔$60，平常可是吃不到耶～炸紅白湯圓仔

這裡也有傳統古早味紅白兩色

撒上滿滿的花生糖粉，熱呼呼的吃滿滿幸福感啊

外層香脆，內部仍然保持著QQ的口感，

搭配著香氣四溢的花生粉，

每一口都能讓人感受到花生香和湯圓的甜蜜

口感Q 勁十足，一顆接著一顆相當涮嘴

招牌鹹酥雞$75，炸出金黃酥脆鹹酥雞

每一口香氣酥脆，配上獨特調味粉的香氣，

咬下酥酥脆脆的感覺，肉質軟嫩的鹹酥雞

在嘴中咀嚼的層次分明，超唰嘴一口接一口

在早晨賞你味覺衝擊，

讓你一口氣吃下飽足感台式美食，瞬間充飽你的精神！

特製辣醬更是賣點，無論是配麵或是配蛋餅都很搭，

辣度很夠，吃起來很香，很過癮！

價格不貴又好吃，CP值很高

重點是出餐速度很快，

對於早上趕上課上班的人來說相當方便

店內滿滿的人有外帶內用都有，想吃記得早起唷!!!

來吃早餐Let's Eat Breakfast FB

地址：桃園市龜山區振興路1362-1號

營業時間：06:00–13:00 (每週六公休)

電話：03-350-7667



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