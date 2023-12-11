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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園美食龜山早午餐推薦│人氣爆棚的來吃早餐Let's Eat Breakfast 台式早餐，必吃招牌炒麵搭配獨門辣醬更是風味無限，…

桃園美食龜山早午餐推薦│人氣爆棚的來吃早餐Let's Eat Breakfast 台式早餐，必吃招牌炒麵搭配獨門辣醬更是風味無限，吃得到口感超療癒的炸湯圓，CP值高非常適合小資族群挑個悠閒的

2023-12-11 22:52:20 艾蜜麗瑜 人氣：243
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窩客好文

艾蜜麗瑜

發表篇數：528篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：來吃早餐
phone03-320-2500
place桃園市龜山區振興路1362-1號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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桃園美食 來吃早餐 (19).jpg 

每逢假日就會小小放縱自己，

睡到太陽曬屁股了才肯起床吃飯

林口早午餐，不能錯過的重點行程

來吃早餐Let's Eat Breakfast 

林口體育大學附近有間相當受歡迎的早午餐

每天早上都吸引不少饕客早起排隊，誇張的排隊隊伍

早餐時間大約有八成的客人是來自於體大生

晚來了就要大排長龍了溜！

早餐是一天最重要的一餐，開啟一天的活力來源，

吃到好吃的早餐就能讓精神飽滿、活力充沛~

桃園美食 來吃早餐 (7).jpg

人氣爆棚的來吃早餐Let's Eat Breakfast

在林口往華亞園區與體育大學，

亮眼紅色招牌大膽又顯目

用更優質、CP值更高的餐點

眾多林口當地人，與造訪林口的諸多饕客

一早就大排長龍、人聲鼎沸的、生意可是好得不得了

哇塞，這麼早已經人潮排得超誇張

店內裡面滿滿客人外面停滿車

大部份的人都以外帶為主，有提供內用用餐位置

桃園美食 來吃早餐 (8).jpg

桃園美食 來吃早餐 (9).jpg

店外的設計清新，就連店內各個器具整齊的擺放

也讓人看起來覺得很舒服

來吃早餐，採用的是自助式的用餐方式

大家可以先到櫃台拿菜單，

找好座位後畫好餐點，再到櫃台點餐即可

桃園美食 來吃早餐 (10).jpg

桃園美食 來吃早餐 (28).JPG

桃園美食 來吃早餐 (11).jpg

店內裝潢很明亮乾淨，

從招牌到店內桌椅，都給人很舒服的感覺

餐具自取，醬料區自製特調辣椒醬，

請斟酌使用~ 辣椒很辣

除了暖黃燈光和木質調擺設打造溫馨風格又促進食欲

桃園美食 來吃早餐 (5).jpg

對了~現在來吃早餐將店內用餐空間變大了

在另一邊還有提供用餐區

簡約的白色基底搭配大面積的採光好

大量木質元素及綠色植物，

白色與木質調的裝潢，予人一股清新的感受

桃園美食 來吃早餐 (6).jpg

桃園美食 來吃早餐 (3).jpg

桃園美食 來吃早餐 (4).jpg

這一區域用餐內用後也是採自助回收唷~

桃園美食 來吃早餐 (2).jpg  

來吃早餐 菜單menu 價格經濟實惠，服務親切，料理多樣化

餐點出餐相當快速，才等幾分鐘就擺了滿滿一桌的餐點

桃園美食 來吃早餐 (16).jpg

招牌餐點 炒麵(大)$80+炸排骨60=$140

看似簡單的美味，就俘虜在地人的胃,讚不絕口

一盤台式炒麵淋上滿滿的肉燥、小黃瓜絲搭配上貢丸

裏頭隱藏一顆半熟蛋，另外加價炸排骨，份量超澎湃

桃園美食 來吃早餐 (18).jpg

炒麵本身的口感跟味道都不錯，

不過真的要說好吃在哪的話，

就是上頭淋的肉燥，這是炒麵的靈魂，

自製的油蔥酥，也香的沒話說

肉燥不油不死鹹，顏色也很漂亮，還附了一顆貢丸

桃園美食 來吃早餐 (25).jpg

先滷後炸的炸排骨則香氣十足

口感軟嫩入味好吃，不會有粉太厚的問題

美味牢牢鎖在肉裡，洋溢著傳統美味的好味道

桃園美食 來吃早餐 (26).jpg

將半熟蛋戳破金黃色澤的蛋液潺潺流下

半熟蛋液淋在炒麵之上會更香濃

整體口感豐富而帶飽足感

讓人一吃就停不下來，還有半熟蛋超級銷魂

桃園美食 來吃早餐 (21).jpg

喜歡吃辣的，還可以再加點老闆特製紅辣醬

拌吃一口，怎麼也停不下來～是炒麵的最佳拍檔

桃園美食 來吃早餐 (24).jpg

桃園美食 來吃早餐 (15).jpg

酥皮培根蛋餅$55

將蛋餅外皮煎的金黃恰恰的模樣，看起來相當誘人

酥皮蛋餅皮吃起來口感酥鬆，有的近似蔥抓餅

加上煎得香脆誘人的培根，鹹香醇交相搭配都剛剛好

沾上一點蒜蓉醬油及辣椒醬味道更重

桃園美食 來吃早餐 (17).jpg

桃園美食 來吃早餐 (22).jpg

雙層牛肉起士吐司$95

生菜與起司片、雙層牛肉片層層堆疊的雙層牛肉起士吐司

紮實口感不只令人備感驚豔，與雞蛋、起司等

雙倍的香煎漢堡肉鮮嫩多汁，配上起司，濃郁的風味霸佔了味蕾

桃園美食 來吃早餐 (12).jpg

巧克力厚片$40，巧克力醬塗滿滿在表面，

遇熱後會變得更佳香濃順口，

口感柔軟溫熱，伴隨著濃濃巧克力味

桃園美食 來吃早餐 (1).JPG

炸湯圓仔$60，平常可是吃不到耶～炸紅白湯圓仔

這裡也有傳統古早味紅白兩色

撒上滿滿的花生糖粉，熱呼呼的吃滿滿幸福感啊

桃園美食 來吃早餐 (23).jpg

外層香脆，內部仍然保持著QQ的口感，

搭配著香氣四溢的花生粉，

每一口都能讓人感受到花生香和湯圓的甜蜜

口感Q 勁十足，一顆接著一顆相當涮嘴

桃園美食 來吃早餐 (29).JPG

招牌鹹酥雞$75，炸出金黃酥脆鹹酥雞

每一口香氣酥脆，配上獨特調味粉的香氣，

咬下酥酥脆脆的感覺，肉質軟嫩的鹹酥雞

在嘴中咀嚼的層次分明，超唰嘴一口接一口

桃園美食 來吃早餐 (27).jpg

在早晨賞你味覺衝擊，

讓你一口氣吃下飽足感台式美食，瞬間充飽你的精神！

特製辣醬更是賣點，無論是配麵或是配蛋餅都很搭，

辣度很夠，吃起來很香，很過癮！

價格不貴又好吃，CP值很高

重點是出餐速度很快，

對於早上趕上課上班的人來說相當方便

店內滿滿的人有外帶內用都有，想吃記得早起唷!!!

 

來吃早餐Let's Eat Breakfast FB

地址：桃園市龜山區振興路1362-1號

營業時間：06:00–13:00 (每週六公休)

電話：03-350-7667


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個人純粹喜愛分享美食給大家,

以上Emily的食記口感分享,僅供參考,

每個人的口感口味不同嘿!

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E+S+R我們這一家3口一起旅行趣~♥ E+S+R 一同享受大啃美食 E+S+R大手牽小手~大腳小腳走天下,創造屬於3人美好人生的回憶~ ◕‿◕ 艾蜜莉&史尬在人生中擁有一位寶貝小王子! 我們的人生生活中添加很多精彩與學習的一部份. 我是一位雙魚座女個性開朗,就是很喜愛與眾人分享美好事物~ 喜愛拿起我的單眼相機,(Canon EOS 700D)拍下美好景色留下回憶! 文章中字眼都是以個人性格開朗談吐話語寫文分享◕‿◕想與大家一起互相交流談
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