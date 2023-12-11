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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > {台中美食}「爆Ｑ美式炸雞」推出全新套餐：台式燒番麥 V.S. 韓式炸雞，現點現炸雞腿肉，酥脆又鮮嫩多汁，現在套餐只要239超級划算！

{台中美食}「爆Ｑ美式炸雞」推出全新套餐：台式燒番麥 V.S. 韓式炸雞，現點現炸雞腿肉，酥脆又鮮嫩多汁，現在套餐只要239超級划算！

2023-12-11 23:12:50 別讓一姐不開心 人氣：107
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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：爆Ｑ美式炸雞太平店
phone09-8346-9999
place台中市太平區太平路557號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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{台中美食}「爆Ｑ美式炸雞」推出全新套餐：台式燒番麥 V.S

{台中美食}「爆Ｑ美式炸雞」推出全新套餐：台式燒番麥 V.S. 韓式炸雞，現點現炸雞腿肉，酥脆又鮮嫩多汁，現在套餐只要239超級划算！
最近嘴有點饞，又聽說最近很夯的「爆Ｑ美式炸雞」推出了全新的炸雞套餐馬上來嚐鮮，

炸雞套餐有「韓式炸雞」跟「台式燒番麥」兩種口味，

精選的雞腿肉炸得金黃酥脆，外皮酥脆肉質鮮嫩多汁，再淋上不同的醬汁都好好吃！

再搭配酥脆的薯條以及Ｑ彈濃郁的巧克力球，還會附上一瓶可口可樂系列飲品一瓶，真的是太滿足了，

現在套餐原價269元，特價只要239元，不管是外出野餐還是全家共享都很讚啦！

{台中美食}爆Ｑ美式炸雞

「爆Ｑ美式炸雞」太平店在台中市太平路的大馬路上，算是太平相當熱鬧的地段，

大黃色亮眼的招牌相當顯眼好找。

{台中美食}爆Ｑ美式炸雞{台中美食}爆Ｑ美式炸雞

店內的環境相當乾淨，店內的餐點的選擇也相當多樣，可以單點，或點套餐組合會比較划算！

貼心提醒：店家的都現點現炸，所以都需要等待，如果想要快速取件的話，

非常建議可以打電話預訂，這樣就可以快速拿到餐點喔！

{台中美食}爆Ｑ美式炸雞

這次來太平店，發現店家還有推出集點活動，集滿20點就可以兌換全家餐一份（價值299），真的是太佛心了！

（詳細的活動內容以店家公告為主）

{台中美食}爆Ｑ美式炸雞{台中美食}爆Ｑ美式炸雞

這次「爆Ｑ美式炸雞」推出了全新的兩款套餐：「韓式炸雞套餐」跟「台式燒番麥套餐」兩種套餐，

餐點有小棒腿跟二節翅還有滿滿的雞腿肉，一旁還有脆薯跟巧可力球，以及一瓶可口可樂系列飲品，

不管哪一種口味都好好吃，只有小朋友才做選擇，一次帶兩種口味才是王道啊！

{台中美食}爆Ｑ美式炸雞{台中美食}爆Ｑ美式炸雞

因為是現點現炸，所以當天我們是直接先電話預訂，一到現場就可以直接取餐，真的超級方便！

餐點還有專屬的紙盒方便拿取，

不管是戶外郊遊露營，還是自家享用都很方便。

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台式燒蕃薯套餐 $239

滿滿的雞腿肉加上小棒腿跟二節，不愧是現點現炸的口感，

外皮酥脆口感極佳，雞腿肉鮮嫩多汁，再淋上鹹香夠味的獨特沙茶醬，滿滿的台味燒番麥口味超順嘴！

{台中美食}爆Ｑ美式炸雞

一旁的脆薯炸得剛剛好，外皮酥脆裡面鬆軟，

稍有厚度的脆薯吃起來很有口感。

{台中美食}爆Ｑ美式炸雞{台中美食}爆Ｑ美式炸雞

一份套餐裡還會有四顆巧可力球，

外皮Ｑ彈有嚼勁，一口咬下滿滿的巧可力醬濃郁香甜，熱熱吃超級幸福的啊！

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韓式炸雞套餐 ＄239

一樣使用新鮮雞腿肉現點現炸，炸得金黃酥脆之後，再淋上獨家韓式辣醬，

辣中帶點些許的甜味，綜合了辣度吃起來相當順嘴，忍不住一口接著一口。辣味等級屬於微辣等級，即使不太吃辣的朋友也可以嘗試喔！

{台中美食}「爆Ｑ美式炸雞」推出全新套餐：台式燒番麥 V.S

爆Ｑ美式炸雞-太平店

{台中美食}「爆Ｑ美式炸雞」推出全新套餐：台式燒番麥 V.S地址：台中市太平區太平路557號

{台中美食}「爆Ｑ美式炸雞」推出全新套餐：台式燒番麥 V.S電話：0983-469-999

{台中美食}「爆Ｑ美式炸雞」推出全新套餐：台式燒番麥 V.S營業時間：週日～週四14:00~02:00，週五、週六14:00~03:00，週一公休

{台中美食}「爆Ｑ美式炸雞」推出全新套餐：台式燒番麥 V.S粉專：爆Ｑ美式炸雞太平店

{台中美食}「爆Ｑ美式炸雞」推出全新套餐：台式燒番麥 V.SIG：bao_q557

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