天氣越來越冷又到了吃火鍋的季節，今天女王要來替大家介紹自己最愛的台中的火鍋品牌「十二段鍋物堂健行店」，這間台中火鍋店以吃到飽蔬食火鍋料、飲料冰品以及超澎湃的海鮮及肉盤聞名，愛吃火鍋的人對它一定也不陌生，至今全台已有許多分店也成為台中最火熱的火鍋品牌之一，現在就讓女王立馬帶大家來探訪這間2024​台中美食推薦吧!

⏏文章摘要

十二段鍋物堂健行店在哪裡?

十二段鍋物堂健行店用餐空間與之前分店一樣非常乾淨舒適，店內用餐空間也是女王最愛的包廂式設計，半隱私的感覺真的非常適合家庭用餐及公司聚餐，除了提供舒適的用餐空間，無限吃到飽的自助吧包含各種蔬菜、飲料、冰淇淋等多樣化的美食，更是大胃王的天堂，現在就讓女王帶大家看看這些豐盛的美食吧~

台中宵夜推薦 十二段鍋物堂健行店

對了! 眼尖的大家一定有發現十二段鍋物堂健行店的營業時間非常特別，由早上營業至凌晨4點比麥X勞還厲害，因此身為夜貓族的台中人又有聚餐的秘密基地啦! 如果你還想不到今晚宵夜要吃什麼，來這間女王台中宵夜推薦報到就對啦!

台中吃到飽推薦無限量自助吧

十二段鍋物堂健行店最引人注目的餐點就是吃到飽推薦無限量自助吧，各種蔬食青菜、火鍋料、以及特色小吃、飲料、冰品，高達將近50種自助吧餐點任你吃到飽，非常適合大胃王們來，店內的用餐時間限制為100分鐘非常充足，大家可以隨意享用這些美味喔~

看到下面這張圖▼ 又要來說一下，女王最愛十二段鍋物堂的原因，那就是除了高達50可選自助吧菜色外，不定時更換的季節菜色更是這自助吧的亮點! 像這個季節來用餐就能吃到，女王自己最愛的無限量茼蒿! 真的是太幸福啦啦~(灑花)

十二段鍋物堂餐點介紹

十二段鍋物堂湯底推薦

十二段鍋物的基本湯底選擇高達10種，而且每一種湯頭都是店家精心調配獨家製成的口味，再加上每季會推出1~2款的季節限定湯底，選擇就變得更加豐富，而這次女王點的是帕瑪森牛奶鍋($65)+藥燉麻油(期間限定 $60)​，每個火鍋內容除了擁有滿滿基本湯底餡料外，也有附贈副食白飯、烏龍麵、冬粉、寬粉、王子麵、雞蛋等多樣選擇，大家自己可以依自己喜好挑選喔~

帕瑪森牛奶鍋的基本湯底牛奶風味與一般的火鍋店相比，口味更加純淨完全沒有香精或香料感，再加上一大片帕瑪森起司，鹹而不膩的香甜更是讓人回味無窮，個人最愛的湯底之一喔~

接下來這款藥燉麻油湯底就是限定版的季節美味，冬季進補的美味選擇，以老薑麻油等中藥混合燉煮出，香氣超級濃郁的藥膳湯底，基本上這個湯底拿來涮肉、煮菜、煮火鍋料都是加分到不行，冬日限定爽度加倍的好選擇喔! PS:話說女王加湯時還發現，十二段鍋物堂的加湯時的湯底，竟然是加入原汁原味的特調湯頭，與市面上許多鍋物相比，完全可以感受到店家的用心與實在阿!

十二段鍋物堂副餐推薦

在火鍋副食擁有，白飯、烏龍麵、冬粉、寬粉、王子麵、雞蛋等選擇，如果覺得基本副食太單調的人，也非常推薦另外換購，店家的兩道經典副食 私房牛肉丼飯(+$35)及​麻辣豬肉乾拌麵(+$45)，這兩道副食看似簡單，但口味絕對美味! 是到訪十二段必吃的招牌美食小物喔!

對了! 在這還要介紹一下十二段鍋物最新服務，大家可以看的每個餐桌上都會有一個點餐小方塊，只要把它拿起放置桌面，把您想要的服務放置於上方，就會立馬有服務人員幫你服務囉~真的超級方便的啦!

十二段鍋物堂健行店 菜單介紹

十二段鍋物菜單擁有非常多餐點選擇，不管是豐盛肉盤或是的海鮮餐點都非常豐盛，再加上那多樣化的無限量的自助吧，完全可以滿足喜愛火鍋美食的你! 接下來就讓女王帶大家看看今天這桌豐盛的美食吧!

★ 查看：十二段鍋物堂菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

龍蝦海鮮總匯(松阪豬/老饕牛)

深海石斑、花枝、蛤蠣、鮮蚵、扇貝、淡菜等滿滿海鮮聚集於盤內，再配那手臂大的巨無霸龍蝦，這龍蝦海鮮總匯新鮮的食材配上十足的份量，絕對是海鮮控的最愛！

大家看到這一定有發現，每一款的海鮮肉質都閃閃發亮，完全能感受到這海鮮盤的新鮮與美味，真的讓女王看的流口水阿~

話說如果你點選龍蝦海鮮總匯不只能吃到新鮮的海鮮，更能享受松坂豬或老饕牛兩種肉品二選一，這次女王點的是這擁有超美油花的松坂豬，雖然說是搭配的肉品，但完全不馬虎，選用1頭豬只有兩片的精華肉品，這又稱為「六兩肉」的頂級豬肉，以薄片的方式呈現在盤中~

女王個人覺得它除了份量恰到好處外，新鮮的口感經過入鍋輕涮後，更是突顯了它的細膩與Q嫩，喜歡清爽不油膩的豬肉美味的老饕們，絕對不能錯過這頂級的美味喔~

美國極選無骨牛小排

接著就這款美國極選無骨牛小排，肉質口味媲美頂級和牛，超美的霜降油花，肉質與牛口味都超級細膩多汁，新鮮的現切薄片只要下鍋輕涮，煮上幾秒即可出鍋食用，這美國極選無骨牛小排的口味入口即化、肉香四溢，喜歡牛肉的老饕們，絕對不能錯過這極致的可口美味喔!

2024台中火鍋推薦

介紹完豐盛的主食，女王最後再補充一些豐富的自助吧的菜色照片，蔬食、飲料、冰品多樣化美食吃到飽，真的是給大胃王的最大福音，而且豐富的自助吧菜色更會隨著季節提供不同美食，讓你每次到訪都會有不同的驚喜，像女王這次就狂吃自己最愛的茼蒿，吃到飽真有過癮又超滿足，只能說完全沒有愧對，女王心目中的台中火鍋第一品牌! 這2024台中火鍋推薦就分享給大家，有興趣的人就趕快出發到十二段鍋物堂健行店品嚐這豐盛的美味吧!

對了! 再這還要提醒大家一下，雖然十二段鍋物堂提供了餐點打包的服務，但僅限於放入鍋內煮熟的食物為主，放在盤內的食材就不能打包喔!~所以建議大家取餐時還是要酌量夾取，以自己能食用完的份量為主，避免造成浪費喔!

十二段鍋物堂-十周年抽獎活動

十二段鍋物堂 十周年抽獎活動<第二波>，滿1000就送一張抽獎券，最大獎是 #免費日本雙人遊 機票，以及超多大獎好禮! 活動期間消費滿千的你一定要記得，把票券現場填寫並投入摸彩箱，才能於將於12/20(三)開票日直播抽到獎品喔!

活動日期：112/10/11至112/12/15止

獎項內容:

日本行雙人遊機票 *1名

IPhone14 Pro 128G*1名

Apple watch SE 2022GPS版*3名

Apple藍芽耳機AirPods3代*5名

詳細活動資訊，大家也可以到 十二段鍋物堂官網 查看完整說明喔!

十二段鍋物堂-分店資訊

官網：十二段鍋物堂

十二段鍋物堂-健行店

電話：04-2323-3236

營業時間：AM 11:00 ~ AM 04:00

地址：台中市西區健行路1037號1F

十二段鍋物堂-豐原店

電話：04-2525-0638

營業時間：AM 11:00 ~ AM 02:00

地址：台中市豐原區向陽路198號

十二段鍋物堂-大里店

電話：04-2482-3818

營業時間：AM 11:00 ~ AM 02:00

地址：台中市大里區德芳南路418號

十二段鍋物堂-沙鹿店

電話：04-2662-7050

營業時間：AM 11:00 ~AM 01:00

地址：台中市沙鹿區中山路401號

十二段鍋物堂-太平店

電話：04-2398-0018

營業時間：AM 11:00 ~AM 01:00

地址：台中市太平區中山路四段26-3號

十二段鍋物堂-彰化店

電話：04-712-6688

營業時間：AM 11:00 ~AM 00:00

地址：彰化縣彰化市介壽北路113號