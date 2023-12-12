2023年三重鴨鴨公園地景藝術展開始囉，活動日期自2023年12月9日一直延續至2024年1月4日。

2023三重鴨鴨公園地景藝術展

📆活動日期：2023/12/09~2024/01/04

📸活動地址： 241新北市三重區環河南路299號

🕘活動時間：每天 08:30-22:00｜點燈時間：17:30-22:00

今年的主題是走魔幻的路線，可愛的鴨子換上新裝，就讓我們來一起跟著巫師小鴨，騎著飛天掃帚，一起來進入魔法世界吧！

不過今年的版本有點小縮水！這裡只是一個小點！請斟酌．．．

整座鴨鴨公園都變成了一座巨大的戶外藝術館，各種鴨鴨的藝術品點綴在草地上～

這裡白天和夜晚君有不同的風情，而再傍晚的時刻，有許多人在這邊慢跑或騎腳踏車。

整體上有些作品真的太過於簡單，真的不到十分鐘就可以逛完～呱呱～

而這裡鴨子的作品都是用竹子所編織，感覺在白天的色彩可能會比較漂亮。

在堤防上的景觀臺，則是可以俯瞰整個光雕秀，左、右兩邊會有很明顯的鴨子造型燈飾。

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再訪新莊秋田義大利麵，店面搬家到新莊復興路後，店面更加寬廣。

2023年12月店家推出優惠活動，消費滿650元就可以參加抽獎，有興趣的朋友可以來試試手氣！

（菜單截取官方FB網站公告，詳細消費方式依官方公告為主！）

秋田義大利麵

地址： 242新北市新莊區復興路一段207號

營業時間：

星期一～五 11:30–15:00｜17:00–21:00

星期六日 11:30–21:00

點選套餐模式，店內的湯品（慢燉蔬菜湯｜玉米濃湯）｜飲料（４種）無限享用。

另外還有客製麵包｜大蒜麵包（無料） 招待一份。

點選秘製青醬蟹棒蝦仁義大利麵｜濃醇奶油蛤蠣燉飯加焗烤｜熬煮番茄鮮菇雞肉義大利麵｜香蒜辣椒麵。

▼客製麵包｜大蒜麵包，他的沾醬２種口味都不錯吃，青色的是青醬口味。

假日中午時段一下子就爆滿，整體上菜色還不錯。