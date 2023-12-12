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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期：2023/12/09~2024/01/04｜新北新莊秋田義大利麵～

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期：2023/12/09~2024/01/04｜新北新莊秋田義大利麵～

2023-12-12 07:41:10 揚子陵 人氣：97
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窩客好文

揚子陵

發表篇數：464篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 三重區

2023三重鴨鴨公園地景藝術展開始囉，活動日期自2023129日一直延續至202414日。

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

 

2023三重鴨鴨公園地景藝術展

📆活動日期：2023/12/09~2024/01/04

📸活動地址： 241新北市三重區環河南路299

🕘活動時間：每天  08:30-22:00｜點燈時間：17:30-22:00

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

 

今年的主題是走魔幻的路線，可愛的鴨子換上新裝，就讓我們來一起跟著巫師小鴨，騎著飛天掃帚，一起來進入魔法世界吧！

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

 

不過今年的版本有點小縮水！這裡只是一個小點！請斟酌．．． 

整座鴨鴨公園都變成了一座巨大的戶外藝術館，各種鴨鴨的藝術品點綴在草地上～ 

這裡白天和夜晚君有不同的風情，而再傍晚的時刻，有許多人在這邊慢跑或騎腳踏車。

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

 

整體上有些作品真的太過於簡單，真的不到十分鐘就可以逛完～呱呱～ 

而這裡鴨子的作品都是用竹子所編織，感覺在白天的色彩可能會比較漂亮。

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

 

在堤防上的景觀臺，則是可以俯瞰整個光雕秀，左、右兩邊會有很明顯的鴨子造型燈飾。

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

--------------  我是分隔線  --------------

 

再訪新莊秋田義大利麵，店面搬家到新莊復興路後，店面更加寬廣。

202312月店家推出優惠活動，消費滿650元就可以參加抽獎，有興趣的朋友可以來試試手氣！

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

（菜單截取官方FB網站公告，詳細消費方式依官方公告為主！）

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

 

秋田義大利麵
地址： 242新北市新莊區復興路一段207
營業時間： 
星期一～五  11:30–15:0017:00–21:00
星期六日    11:30–21:00 

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

 

點選套餐模式，店內的湯品（慢燉蔬菜湯｜玉米濃湯）｜飲料（４種）無限享用。

另外還有客製麵包｜大蒜麵包（無料） 招待一份。

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

 

點選秘製青醬蟹棒蝦仁義大利麵｜濃醇奶油蛤蠣燉飯加焗烤｜熬煮番茄鮮菇雞肉義大利麵｜香蒜辣椒麵

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

 

▼客製麵包｜大蒜麵包，他的沾醬２種口味都不錯吃，青色的是青醬口味。

2023三重鴨鴨公園地景藝術展｜魔法世界 穿梭夢境，活動日期

 

假日中午時段一下子就爆滿，整體上菜色還不錯。

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