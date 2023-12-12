

之前有來過味屋私廚用餐過，上次是吃午間鐵板燒套餐，這次跟同事聚餐看到新菜色，海鮮是鱈場蟹就選擇了餐廳新推出的這套耶誕‧新年限定套餐2980元/客+10%服務費，餐廳位於貝克漢高爾夫球場對面，這次是晚上來跟白天的感覺不一樣，感覺比白天更加隱密，還有一點神秘的氣氛。



耶誕節快到了，這次來用餐，餐廳滿滿的耶誕氣氛，還蠻有氛圍的，這天用餐鐵板區的客人比較少，加上有隔間，哈~有點包場的感覺，聚餐的氛圍感蠻不錯的。



這次是吃耶誕節套餐，用餐前還是有放一張今天的菜單，菜品也很有耶誕節的氛圍

開餐前先送上一杯餐前飲是熱熱的胚芽米杏仁茶，喝起來蠻溫暖的，杏仁味香濃又暖胃風味十足。



八寸:聖誕樹燭台 盛立，總共有六小品小菜，餐點外觀看起來很精緻，算是日式懷石料理，旁邊那個紙裡面真的有蠟燭在燃燒，很有過節氣氛，覺得吃的方法可以從中間開始吃，味道比較重，鮟鱇魚肝厚實細緻滑嫩與清酒一起享用，口感甘甜綿密，孔雀錦繡卷魚肉吃起來有日式醬風味香甜口感，裡面包鵪鶉蛋很特別。



造身:杉木珠寶盒 冰雲造盛，這道視覺上的享受感覺很澎拜，又有點華麗感，炙燒過的干貝很大一顆，吃起來軟嫩彈牙，生魚片也很新鮮，海葡萄鹹香開胃



海膽吃起來口感細膩鮮甜，因為我們有開酒搭配了清酒一起佐餐，清酒的後味更甜了。



這次用餐除了店內的清酒之外也有喝自備的紅酒，餐廳使用的酒杯也不馬虎喔!他們這邊使用Riedel的酒杯，喝起來很有氣勢跟氛圍感，敲杯的聲音也不一樣。倒了一杯紅酒準備進入鐵板燒的主餐了。



主廚正在用心地幫我們準備主餐，和牛VS小羔羊排，因為其中一客主餐不想吃羊排，訂位的時候有告知餐廳就換成了櫻桃鴨胸。



煎鴨胸的時候主廚有詢問是否不敢吃太生，最後選擇七分熟的鴨胸，吃起來很剛好。



強肴:鐵板燒，鹿兒島日本A5和牛VS紐西蘭小羔羊排，A5和牛熟成靜置後又用白蘭地大火炙燒過，吃起來肉質軟嫩，油脂豐富，紐西蘭的小羔羊排炙燒過後的帶骨香氣十足，沒有羊騷味，鮮嫩多汁。





強肴:鐵板燒，鹿兒島日本A5和牛VS櫻桃鴨胸，其中一客主餐，因為這天不想吃羊排所以將羊排換成了櫻桃鴨胸，厚切鴨胸很厚實，但肉質吃起來蠻軟嫩的，肉汁也很多鮮嫩中又扎實搭配紅酒很美味。



強肴中的鮮魚，以為是直接給一個煎魚結果不是，餐點蠻用心的是生食級長尾鳥嫩煎過後加入松露高湯，魚肉很厚又鮮嫩，搭配高湯一起吃，味道清甜鮮美。



喜歡坐在鐵板燒的前面，可以看到主廚的作業方式跟擺盤，讓吃飯期間更加有趣。



海鮮:鐵板燒 新鮮南非鮑魚很新鮮是活體的，一直在鐵板上扭動，煎過之後很Q彈，除了盤上的佐醬外，這次沾了餐廳自製的柚子胡椒醬，使用魔鬼椒去製作的柚子胡椒醬辣的夠味好吃，鱈場蟹腳沒有經過特殊調味，肉質新鮮美味，嚐的到海鮮原本的風味。



鱈場蟹肉一拉起來也是厚實飽滿，沒沾任何醬料就好吃。



御椀 清汁仕立 鹽麴柚子，湯底為鹽麴柚子調製，帶點濃郁的炭燒味噌風味，味道香濃不死鹹。



食事:花蟹甲殼炙壽司，特別使用日本進口山吹赤醋調製的醋飯，米粒軟硬適中搭配黑鮪魚腹肉質Q彈軟嫩，炙燒日本鹿兒島A5和牛，牛肉油脂香氣濃郁加上鱘龍魚子，鹹香中解油膩，層次豐富。



甘味:上升菓子，這道是日式和果子內餡包了一整顆的栗子，甜而不膩搭配帶有點苦味的手作抹茶，吃起來很有日本茶點風味的感覺。



帶有點苦味的手刷抹茶，熱熱喝搭配著甜點，讓甜點吃起來不會那麼甜膩，也很有日式風味。



果物:富有柿季，很可愛的柿子，挖成一顆顆的，過節來吃很應景，水果新鮮好吃。



因為用餐的時候有在這邊開了一瓶店內的日本酒，所以可以抵一瓶開瓶費喔!店員介紹說這瓶是他們新進的日本酒，龜萬酒造玄米酒使用糙米釀製，容量為500ML兩個人喝其實蠻剛好的，搭配海鮮類料理還不錯，酒感算是濃郁的口感不是清透型的清酒，單喝蠻甜的，酒標新穎，推薦可以喝看看。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



結語:鐵板燒料理其實很吃主廚的功力，這次來用餐氣氛感很好，每道都有廚師賦予菜品的溫暖，鐵板料理食材也很新鮮美味，服務人員也蠻熱心，會協助倒酒補上，如果約會、聚餐喜歡隱密的地方這邊蠻推薦的。



白蘭地炙燒看影片--按連結

味屋私廚民權店

電話： 02-87516271

地址 : 台北市內湖區民權東路六段15巷16號2樓

餐廳訂位:https://reurl.cc/QZ0qk9