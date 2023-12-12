

豺狼影音介紹:https://www.youtube.com/shorts/GQ-PZhrD_wM

前言

2023新北耶誕城熱鬧登城,這是新板特區每年很大的活動,每年都吸引很多國人及觀光客前往朝聖.聚會.全家大小歡樂相聚時刻,逛完耶誕城是不是很想找個地方吃飯聚聚呢?

推薦樂釜 Love Hot Pot 極上鍋物(板橋店),他的位置就在捷運府中站走路只要3分鐘,這家在新北市三重蘆洲有四家店,而且每一家網路評價都超高,每家都有上千則,評價都在4.9以上幾乎是滿分唷!

餐廳內部及自助吧

樂釜 Love Hot Pot 極上鍋物(板橋店)算是高質感的火鍋,他們的店面裝修簡約明亮簡約,店面位置都離捷運不遠且每一個分店都是在地人推薦美食的知名鍋物唷!

今天來到板橋店我們先來看看餐廳內部,一進門就可看到他們的燈光明亮與座位動線寬敞,每一個地方都整齊乾淨讓人觀感大大加分



樂釜 Love Hot Pot 極上鍋物的用餐是以個人鍋的方式,自助吧提供了各式醬料.飲料.泰國皇室御用的明果冰淇淋都是無限吃到飽



現場還有提供特製的手作沙茶醬( 20 多種的台灣在地食材製成),一定要記得嘗試看看,很好吃不油膩卻很香,還做了禮盒組喜歡可以外帶或拿來送禮都很讚!!



點餐方式及菜單

樂釜極上鍋物的餐點選擇組合非常多,足以滿足不同用餐人數及每一個人的口味,先看看菜單吧!(完整菜單可見官網FB)



聖誕節特別推出聖誕套餐

耶誕節快到了,想找澎派優質的聚會地點嗎?樂釜現在還推出了聖誕套餐超級豐富的~~

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好吃推薦一:小資輕饗宴$1588套餐

看了菜單是不是很豐盛跟我一樣有選擇困難呢?不知道該選肉?還是海鮮呢?

啊哈!我想吃肉也想吃海鮮所以點了最超值小資輕饗宴$1588套餐~~雙人套餐有肉有海鮮均附兩份新鮮菜盤以及副食六選二，還能任選兩種湯底不加價

今天的湯底聽服務員推薦介紹我們選了新上市的南洋叻沙湯跟胡椒豚味鍋

小資輕饗宴$1588套餐哇!光看這餐點份量就覺得非常超值,肉品有美味極佳板腱牛9Oz.台灣本土豬五花9Oz.

海鮮盤有三種蝦(澎湖明蝦.黑美人蝦.南美白蝦.還有巨無霸蛤蜊.北海道干貝..鮭魚菲力.現流鱸魚.台灣黃金鯛)

新鮮菜盤沒有太多餃類及加工品而是以健康的在地食材.根莖類南瓜子地瓜等還搭配了一隻蠻大的白蝦,副食我選擇了蒸煮麵跟烏龍麵

好吃推薦二:美國極佳嫩煎牛套餐$398(7Oz).新鮮菜盤.副食白飯、冬粉、烏龍麵、蒸煮麵、王子麵、雞蛋六選一

豺狼食後心得分享及推薦

今天的餐點我個人很推薦南洋叻沙湯,他的湯底是帶點微辣的異國風味還帶有濃濃的牛奶香搭配海鮮肉品,我個人很愛也覺得大家可以試看看唷!

樂釜極上鍋物提供的的肉品都是"厚切"吃起來非常有口感鮮嫩厚實,豬五花的肥瘦比例很剛好不會太油膩,我喜歡搭配手炒沙茶跟蔥花一口咬下那滿滿湯汁及鮮嫩的滿足

牛肉的部分我覺得板腱牛跟嫩煎牛都很不錯,我個人建議牛肉要一片一片涮,我喜歡兩面各涮約5~10秒就起鍋,裹著小幫手特愛的(蔥花.蒜.蘿蔔泥.醬油)我喜歡5分熟可以吸滿湯汁還能吃到肉本身的鮮嫩質感

海鮮盤我都超愛的,雙人餐提供的海鮮種類多又新鮮,干貝很多火鍋店提供的是組合干貝,樂釜很棒提供生食級干貝,咬下去可以吃的到干貝的鮮甜跟一絲一絲口感

巨無霸蛤蜊太令我驚艷了~~真的!真的!超級大顆上桌他還在動..煮完還是很大顆,一口吸蛤蜊的湯汁~哇!超鮮美

三種蝦品質都很好很新鮮,煮好後我特別吸一下蝦頭的湯汁..滿足,這三種蝦共同點是都很新鮮,天使紅蝦跟黑美人蝦它的口感完全不同,一個鮮甜軟嫩一個脆口而且不太縮水喔!

三種魚肉我個人比較愛喜歡現流的鱸魚,他很厚實咬下去滿滿的海味我很喜歡,鮭魚我自己比較常嫩煎或燉飯,但在鍋裡煮他不會鬆散吸著鍋底的湯汁也是很不錯的選擇

總之今天用餐的各種食材我都很滿意,難怪他們在新北已經有四家分店每一家的Google評價都超過4.9近乎滿分唷!

重點是我覺得樂釜 Love Hot Pot 極上鍋物CP值超高的,94愛吃鍋(就是愛吃鍋)的朋友一定要來吃看看,環境簡約乾淨交通方便是家庭聚會.朋友聚餐.約會的好選擇喔!



樂釜 Love Hot Pot 極上鍋物詳細分店資料

訂位連結:https://inline.app/booking/-NA33NaV1EunoFjPnx5q:inline-live-1?language=zh-tw

板橋門市:板橋區中山路一段8號

徐匯門市:蘆洲區永安北路二段8巷10號

長榮門市:蘆洲區長榮路41號

重新門市:三重區重新路二段15-3號

新莊門市:新莊區中正路325號(12月新開幕)



豺狼做料理YouTube頻道

https://www.youtube.com/@wolf10300/videos

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