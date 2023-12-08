台中烤鴨與平價粵菜又多了個新選擇！今年開幕的「鳴鴨館」，是連三年獲得米其林餐盤推薦「富彩軒私房粵菜」的新品牌，三位經驗豐富的主廚均來自香港，每人約$400元就能吃到精緻的粵菜料理！除了必點招牌櫻桃鴨，這天吃到的⾦絲富貴明蝦球、鮮蝦腐皮捲、金沙魚皮、金瑤蟹肉蛋白炒飯與臘味炒芥蘭等菜色，也是不少老饕的最愛，喜歡香港老味道的朋友不妨來嚐鮮看看！

台中港式餐廳｜鳴鴨館地點與環境

鳴鴨館位在台中西屯區大隆路與大容西街交叉口附近，外觀典雅又顯質感；開車的朋友可以在大容西街與大容東街兩側尋找路邊停車格，再遠一點也能考慮停到市政公園地下停車場，走路不用五分鐘即可抵達。

營業時間有分中午與晚餐時間，不過由於平日的生意就相當不錯，用餐尖峰時段極易客滿，魚編建議你們事先訂位會比較保險喲！

室內裝潢優雅明亮，平常開放一樓座位為主，有多張四人桌與兩張大圓桌，適合與家人朋友聚餐。

牆上還能看到不少香港老照片，又增添了一股港式風情呢！

如果你們的人數較多，也能向店家洽詢二樓的包廂圓桌空間，近期還推出了年菜系列，年節想要團圓聚餐也是不錯的選擇。

鳴鴨館｜金陵片皮櫻桃鴨兩吃(半隻)$780元

幾乎每桌必點的金陵片皮櫻桃鴨，特地選用宜蘭櫻桃鴨，可以選擇半隻或一整隻，像我們四個人點半隻的份量剛剛好。

鴨皮有著焦糖般油亮的迷人光澤，肉質紮實又不失香嫩，據說是經過多達13道繁複工序烤製而成，才能還原正宗港式烤鴨的原汁原味。

半隻烤鴨會附上五片餅皮、小黃瓜、蔥段與主廚特調的甜麵醬，主要以燒豬醬與五香醬調製，吃起來的甜度不會那麼甜膩。

他們家的餅皮相較於一般烤鴨專賣店來說，厚度又更厚一些，更能吃得到十足麵香，趁熱搭配烤肉更過癮！

金陵片皮櫻桃鴨兩吃可以選擇搭配醬炒骨或酸白菜野菇老火鴨湯，也能加價升級為懷舊生滾鴨粥或乾隆一品炒鴨絲，我們這天選的是酸白菜野菇老火鴨湯，整鍋份量給得很足，甚至五至六人分享應該都綽綽有餘呢！

隨意整杓撈起來滿滿都是料，酸香溫順的湯頭，吃起來鮮嫩的酸白菜、香菇與蒟蒻等豐富食材，重點是鴨肉份量也是給得完全不手軟，香嫩肉質吸飽了湯汁精華好好吃。

鳴鴨館｜金沙魚片$220元

這道金沙也是不少小朋友的心頭好，口感特別酥、薄、脆，咬下還會咔滋作響！結合了濃郁的金沙鹹香，忍不住讓人愈吃愈涮嘴！

鳴鴨館｜⾦絲富貴明蝦球$320元

這道可以說是主廚的招牌菜，表面以日本刨刀將馬鈴薯刨成細絲狀，充份泡水後再進行油炸，吃起來極其酥脆，甚至還帶有類似洋芋片的香氣！

底下藏有整顆飽滿的明蝦球，爽彈的鮮美蝦肉，再搭配酸酸甜甜的淋醬，小朋友也很喜歡！

鳴鴨館｜味極牛仔骨$380元

味極牛仔骨也算是港式家常菜，以帶骨牛小排乾煎，再倒入蠔油與美極鮮味露，透過大火將醬汁充份覆蓋在肉排之上；除了有著牛肉的飽滿肉香與嚼勁，同時又伴隨著濃郁的港式風味，特別下飯！

鳴鴨館｜鮮蝦腐皮捲$90元

鳴鴨館的鮮蝦腐皮捲也很特別，有別於一般港式餐廳直接以腐皮包入餡料下鍋油炸，鳴鴨館則多了一道「裹脆漿」的工序，使得整體吃起來又多了香酥脆口的迷人口感，與裡面鮮嫩彈牙的蝦肉形成鮮明層次對比～

鳴鴨館｜四寶雞扎$140元

四寶雞扎在一般港式餐廳算是非常少見的點心，因為做工相當繁複，裡面的食材需要分開處理，最後才能包裹在一起。

鳴鴨館將傳統的四寶雞扎內餡稍作改良，以腐皮包入花膠、芋頭、冬菇與火腿，每口都能吃到山珍海味的鮮美，口感也蠻有層次呢！

鳴鴨館｜臘味炒芥蘭

臘味炒芥蘭是近期推出的新菜色，以肝腸與臘腸搭配嫩脆芥蘭，再結合冬菇增味提香，細細咀嚼可以吃到肝腸與臘腸的肉質鹹香層次，芥蘭則多了些油潤口感，卻又不顯油膩，單吃或配飯都挺不賴！

鳴鴨館｜金瑤蟹肉蛋白炒飯$280元

金瑤蟹肉蛋白炒飯以港式料理來說，算是高級版本的炒飯！將蛋白與蟹肉分別炒好之後，再與米飯和佐料一同炒製，顆顆分明的米飯吃起來乾爽又帶有鮮香，不時還能吃得到細緻的蟹肉～分享給你們參考喲！

鳴鴨館

營業時間：11:00-14:30，17:30-21:00 (週一公休)

電話：04 2326 6788

地址：台中市西屯區大隆路170號

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