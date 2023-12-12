桃園市區美食【小福利麻辣鍋 桃園中茂店】頂級海陸火鍋加上創意百匯│坐擁高樓美景與buffet吃到飽

跨界品牌-小福利麻辣鍋終於在2023年11月底正式進駐桃園中茂新天地11樓，

與12樓造成一時訂位轟動的旭集隸屬於饗賓集團，同層還有真珠、饗泰多，

採鴛鴦鍋吃到飽模式，供應經典湯底、現切肉品、多款海鮮、時蔬與鍋餃配料，

另有小菜炸物、金色三麥啤酒、握壽司與花捲、咖啡&飲品、哈根達斯…無限自取。

店家：小福利麻辣鍋桃園中茂店 訂位專線：03-355-2558 營業時間： 週一至週五11:30-16:00/17:00-21:30

週六至週日11:30-21:30

官方網站/店家臉書/24H線上訂位 地址：桃園市桃園區同德五街61號11樓 桃園中茂新天地11樓/地下收費停車場(無特約)

食記介紹

收費方式/注意事項

平日午餐:週一至週五11:30-16:00($898元)

平日晚餐:週一至週五17:00-21:30($998元)

假日全日:週末/例假日11:30-21:30($998元)

未滿三歲以下幼童免費

三歲(含)以上至未滿六歲幼兒$200元

六歲(含)以上至未滿十二歲兒童半價

用餐時間120分鐘

以上價格需另收10%服務費

環境與餐點

小福利麻辣鍋素有火鍋版的饗食天堂稱號，而桃園中茂店更是升級後的全新店型，

店內以復古為主題、搭配許多燈箱與文青標語，繽紛的色調與插圖給人活潑及暖意，

鄰近藝文特區、吃飽可散步到圖書總館，同層開幕的有饗泰多泰式、真珠台灣佳味。

建議使用線上訂位快速又方便，想避開用餐人潮、故選擇午後一點半的時段，

到櫃檯報到後能先選擇兩款湯底，經典麻辣、鮮香汕頭、日式昆布、輕舒番茄。

門口處設置了獨特的拍貼機，兩人同行+Google五星評論則可獲贈拍貼一次。

容客量不少，其中以坐擁高樓美景、大面積落地窗旁六人位置採光視野最優。

特喜歡這位置，望出去即是桃園藝文特區核心位置，高價的總銷百億元建案，

住不起麗晶花園廣場、但感受一下相同樓層的美景還是可以的，環境寬敞舒適。

隔間內區就是人數較少的二至四人位置，供應置物籃，取餐走道動線順暢。

在角落發現送餐機器人，可能已是餐期後半段人潮銳減、暫時派不上用場。

開幕好康三重送

12/15日前，桃園中茂店開幕好康三重送，

第一重→打卡就送至燒干貝握壽司一份。

第二重→兩人同行Google五星好評送拍貼機一次(限小福利專屬相框)。

第三重→拍小福利專屬相框送平日四人同行第四人5折券一張(限下次使用)。

桌邊備有各別專屬號碼夾，

將此夾放入肉品盒裡便完成點餐步驟，稍後店員會將肉盒送至餐桌，省去等候。

取餐自助吧

確定好座位後就可以來自助區取餐，不虧是同饗賓集團旗下開的麻辣鍋，

對Buffet的種類設置有別於一般火鍋店自助吧，說是小型的創意百匯不為過。

紅磚復古裝潢中帶有時尚與新穎，

天花板運用大量鏡面材質、藉由反射效果延伸視野，製造出空間錯覺穿透感。

此燈亮有肉

首先直衝肉品區，懸掛著八款現切品項，

豬梅花肉、伊比利豬五花、美國肋眼蓋、美國嫩肩牛、美國頂級霜降牛，

美國安格斯黑牛、美國無牛小排、澳洲熟成和牛極霜，都可以任選吃到飽。

把剛剛桌邊的專屬號碼夾放入對應肉品盒中，稍後店員就會把肉盒送至餐桌。

海味搶鮮

擺在肉品區旁的就是肥美鮮味海產區，補齊速度頗快、基本上就無見空盤過。

最左角落有牛百業、滷大腸、滷牛肚、嫩切雞腿肉、主廚花雕雞腿肉，

精選白蝦、干貝、軟絲、鯛魚片、天使紅蝦、彈嫩烏鱧魚片、特選鵪鶉蛋。

最右角落有花枝漿、蝦仁漿、扇貝、文蛤、鮮嫩蟹腳、小卷、東石蚵仔。

熱量虐我千百遍

擺放著壽司、前菜與醃漬物，超有buffet的氛圍。

炙燒和牛握壽司、炙燒鮭魚握壽司、蒲燒鰻甘薯卷、蝦卵海老卷，淺嚐即可。

開味涼拌菜：泡椒皮蛋豆腐、Q筋酸辣粉。

黃瓜愛裝蒜、黃金泡菜、涼拌白蘿蔔、雲南大薄片、拔絲地瓜、流口水雞。

我卻愛你如初戀

很有誠意的炸物小點區，附有煉乳、海苔粉和十八香紅椒粉可調味。

炸蝦天婦羅、螺絲捲、花枝蝦油條，

阿嬤ㄟ紅豆年糕、深海魷魚、十八香小酥肉、無骨雞腿鹹酥雞、搖搖薯條。

貼心提供炸物點心籃、炸物紙、搖搖袋。

保溫電鍋內有白梗九號白飯、黏唇手切滷肉。

中間那一鍋的是和牛滿腹咖哩，有肉塊、看色澤很像是南洋咖哩風味。

鍋物食材區

轉來鍋物蔬果餃類，檯面維持乾淨整齊，上方還有酥炸魚皮和老油條。

蛋餃、韓式年糕、西北麻吉燒起司、龍蝦沙拉丸，

小福利魚餅、芋頭、蟹味棒、手打川丸子、腐竹，

麻辣花枝丸、米血糕、鈴鈴捲、凍豆腐、花枝丸、芋頭丸、水果玉米、蓮藕片。

金針菇、番茄、水蓮、杏鮑菇、秀珍菇、鮮香菇，

青花菜、南瓜、大白菜、玉米筍、青江菜、奶油白菜、福山萵苣、高麗菜。

靠臉吃飯

除白飯外另有：蔬菜麵、王子麵滷味麵、鍋燒意麵、海鮮風味烏龍拉麵。

比臉大豆皮也是小福利麻辣鍋的特色之一。

醬料區

香個臭皮醬、蒜苗、香菜、生辣椒、烏(白)醋，

辣椒、蔥花、醬油、香油、腐乳醬、泡辣椒醬、十八香特製沙茶、洗選蛋。

冷熱飲品區

小冰箱裡擺滿罐裝氣泡飲、鋁箔包飲料，

較特別的是下方兩款小壺裝冷泡茶(花椒白桃烏龍、山楂玫瑰洛神)。

兩款冰沙(恐龍美祿、辦桌芭芒柳)，研磨式咖啡機。

熱茶包：仕女伯爵茶、阿里山烏龍、日式玄米玉露，

以及自己最喜歡的保加利亞玫普茶。

金色三麥

意外有金色三麥現打啤酒可喝，缺點就是有鄰桌客人喝得醉醺醺、音調頗高。

梅子綠茶、早餐店大冰奶、烏梅汁。

哈根達斯冰品：

草莓、淇淋巧酥、焦糖核果、夏威夷脆果仁。

NO.24濃作GELATO

NO.24濃作GELATO是饗賓集團自家品牌，在同集團旗下buffet皆能見到，

巧克力、芋頭、百香果、黑芝麻、抹茶、紅豆、香草、花生，軟硬度適中。

冰品配料區

小熊QQ糖、焦糖牛奶爆米花、數字餅乾，

香甜玉米片、迷你方格煎餅、棉花糖、喜瑞兒五彩球、糖霜腰果，

陳皮梅、應化子、龜苓膏糖、巧菲斯。

水果&甜湯

甜湯有兩款：芋頭西米露、冰糖燉梨，

葡萄、西瓜、哈密瓜、鳳梨、蜜餞小番茄、芭樂。

細慢的逛了一圈、回到座位時鴛鴦湯底已上，

挑選的是鮮香汕頭(以新鮮大骨為基底，添加多款蔬菜慢火熬製出鮮甜)，

日式昆布(日式昆布與柴魚片、香烤過乾貨)，兩款都能襯托出食材原始滋味。

用餐前會先貼心送上圍兜、防止湯汁噴濺，

兩人桌面使用空間不大，多走幾回取餐算運動，幸好收空盤速度頗快。

澳洲M8-9 熟成和牛極霜

肉大片且油花豐富細緻，輕涮後軟嫩多汁卻不失咀嚼感，榮登當日最為喜愛。

海產類也都很新鮮，肥美扇貝、個頭頗大的白蝦、爆漿蚵仔、小卷、干貝，

另外帶有酒香醃製的主廚花雕細嫩雞腿肉也不自覺的續拿了兩次。

天使紅蝦、手工漿、滷三寶(牛肚、百葉、大腸)，

彈嫩烏鱧魚片、鵪鶉蛋，自助本就是僅拿取自己喜歡的品項，不浪費即可。

忍不住來碗黏唇鹹香滷肉飯搭配爽脆白蘿蔔片，微加點蔥花、低頭大口扒。

等鍋滾的時間特別推薦先來點涼拌Q筋酸辣粉開胃，後方泡椒皮蛋較嗆喉。

打卡贈送的炙燒干貝握壽司，兩人一人一貫、既能嚐鮮又不太佔胃容量。

看鄰桌上都有一壺山楂玫瑰洛神，微酸甜滋味能解食多肉後的膩嘴。

桌面消滅差不多後第二輪開始！都是先前介紹過的食材、在此就不多加詳述。

真材實料的花枝漿、蝦仁漿推薦必拿，Q彈不鬆散、每一口咬下都能咀嚼到食材。

美國無骨牛小排

除了先前提過多肉汁的澳洲熟成和牛外、無骨牛小排口感更顯軟嫩細緻，

當天也發現這兩款肉最受客人歡迎。

肉片薄厚均勻不透光，輕涮約五到七分就美味。

白蝦與天使紅蝦的新鮮度和個頭也都沒讓人失望。

金色三麥現打啤酒實在是大加分，口感細緻好入喉、暢快完全無苦澀味。

順手拿了些無骨鹹酥雞、炸蝦天婦羅、螺絲捲、阿嬤ㄟ紅豆年糕來搭配。

簡單拿些飯後水果(芭樂、番茄)，連帶嚐了火鍋店較少見的陳皮梅、應化子。

哈根達斯，供應的四款口味都還挺熱門，

淇淋巧酥有些難挖、夏威夷脆果仁是平時花錢也會買來吃的討喜口味。

離開前別忘記評論五星可以免費玩一次百元拍貼，

選小福利品牌相框即贈平日四人同行、第四人享有五折券一張。

小福利麻辣鍋桃園中茂店位於藝文特區精華地段，地下停車場電梯直達很方便，

環境走道寬敞舒適，取餐動線順暢，用餐時間120分鐘在吃到飽界算是很充裕，

用餐過程中店員服務態度良好，發現我們似乎打卡很久(找不到臉書)會主動來幫忙，

無限供應的海鮮、肉類品質也值得稱讚，啤酒暢飲、哈根達斯更是加分項目，純分享。