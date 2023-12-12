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【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚，場地不大停留一小時即可｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-12-12 16:04:10 Ruby說美食享受旅行 人氣：98
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：378篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新竹市 > 香山區

組合圖.jpg

廢物媽媽育兒農場是預約制，要先在網路上預約入場時間及人數，

進出的路偏小很容易錯過，不過都有指標牌子，如導航快要靠近時，

記得車速開慢一點，以免錯過了入口。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

廢物媽媽的停車場滿大，如果你是騎機車來也有位子可以停，

可能也因採預約制度的關係，基本上車位都是夠停車的，

不需要繞停車場才會有位子可停。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

廢物媽媽育兒農場的門票為一人 $200，

優待票 $150和幼兒票$50，如果要DIY加購價為$350

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

售票處左邊是點心部，逛出來之後，

可以拿著門票去兌換海綿蛋糕或紅茶，只有全票跟優待票才可兌換喔。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

海綿蛋糕上面還有可愛的水豚圖案，剛好逛出來讓孩子吃個小點心。

 

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

買完門票後，往右手邊置物櫃可放私人物品，上個廁所後把手洗乾淨，

要記得先觀看入園影片的詳細解說，

才可以入園，娃娃車是不能入園區內的。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

 

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

觀看影片區右邊有兩間透明屋，一間是托哥巨嘴鳥2大隻和浣熊，

可以藉由透明屋看動物，不過浣熊剛生小孩，所以暫時不能參觀。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

入園影片觀看後就可以憑著門票拿取牧草後入園參觀囉~

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

一入園區右手邊是不能進去互動的區域，

兩隻大隻的水豚和5.6隻的可愛的柯爾鴨。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

隔壁則是迷你馬、山羊、驢子，都非常的活潑好動可愛。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

可與動物近距離的這區，裡面的動物有水豚、柯爾鴨、

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

笑笑羊、亞達伯拉象龜，水豚、柯爾鴨。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

裡面有一個可愛的水池，讓他們可浸泡在水中，

可惜水裡都是大便，讓Ruby不敢讓孩子靠太近。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

雖說可以近距離的與動物互動餵食，不過當天可能是假日關係，逛園區的人也是滿多的，

水豚、亞達伯拉象龜、柯爾鴨裡面的園區，地板滿是大便，

切記不要穿新鞋來，這區的園區環境有那麼一點不乾淨。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

有一區是可以打卡要記得拿門票蓋章才可兌換，

打卡禮是一個扇子，不是打卡送牧草，

有單賣給動物吃的紅蘿蔔，一份50元不大。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

另外一區有台灣梅花鹿、瓦萊黑鼻羊、

羊駝、狐蒙、鴕鳥等等的，

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

這三個動物是只能在柵欄外觀看的，

有可愛活潑狐蒙會在柵欄裡只能遠遠的看。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

梅花鹿區。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

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【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

鴕鳥區

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

進入梅花鹿區的時候要小心，如果小朋友手上還有牧草，

羊駝會撲上來搶食牧草或一直跟在旁邊，就是覬覦你手上的牧草，

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

出口出來就是販售紀念品區，滿多他們自己設計的周邊商品，

商品的價格也滿高，布過一張門票也可以折抵

滿$100折50元的折價券。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

伴手禮店面外面有一間透明的觀賞區，

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

是一隻很可愛肥肥胖胖的旱獺，看起來好想睡覺，

慵懶慵懶的很是愜意又可愛。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

因場地不大，Ruby當天只停留大約1小時內就逛完了，

加上在互動區一直踩到大便，真的讓心情很不美麗，

希望下次如果還有機會去，環境可以改善一下。

【新竹親子農場】廢物媽媽育兒農場，採預約制入場，療癒系的水豚

 

【店家資訊】

👉廢物媽媽育兒農場

🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此

🏠新竹市香山區海埔路518巷75弄85之1號

☎️0976 165 115

⏰AM09:00~PM17:00

 

此篇文章為Ruby自費 玩，文章內容為自身感受，

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，

否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
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