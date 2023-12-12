廢物媽媽育兒農場是預約制，要先在網路上預約入場時間及人數，

進出的路偏小很容易錯過，不過都有指標牌子，如導航快要靠近時，

記得車速開慢一點，以免錯過了入口。

廢物媽媽的停車場滿大，如果你是騎機車來也有位子可以停，

可能也因採預約制度的關係，基本上車位都是夠停車的，

不需要繞停車場才會有位子可停。

廢物媽媽育兒農場的門票為一人 $200，

優待票 $150和幼兒票$50，如果要DIY加購價為$350。

售票處左邊是點心部，逛出來之後，

可以拿著門票去兌換海綿蛋糕或紅茶，只有全票跟優待票才可兌換喔。

海綿蛋糕上面還有可愛的水豚圖案，剛好逛出來讓孩子吃個小點心。

買完門票後，往右手邊置物櫃可放私人物品，上個廁所後把手洗乾淨，

要記得先觀看入園影片的詳細解說，

才可以入園，娃娃車是不能入園區內的。

觀看影片區右邊有兩間透明屋，一間是托哥巨嘴鳥2大隻和浣熊，

可以藉由透明屋看動物，不過浣熊剛生小孩，所以暫時不能參觀。

入園影片觀看後就可以憑著門票拿取牧草後入園參觀囉~

一入園區右手邊是不能進去互動的區域，

兩隻大隻的水豚和5.6隻的可愛的柯爾鴨。

隔壁則是迷你馬、山羊、驢子，都非常的活潑好動可愛。

可與動物近距離的這區，裡面的動物有水豚、柯爾鴨、

笑笑羊、亞達伯拉象龜，水豚、柯爾鴨。

裡面有一個可愛的水池，讓他們可浸泡在水中，

可惜水裡都是大便，讓Ruby不敢讓孩子靠太近。

雖說可以近距離的與動物互動餵食，不過當天可能是假日關係，逛園區的人也是滿多的，

水豚、亞達伯拉象龜、柯爾鴨裡面的園區，地板滿是大便，

切記不要穿新鞋來，這區的園區環境有那麼一點不乾淨。

有一區是可以打卡要記得拿門票蓋章才可兌換，

打卡禮是一個扇子，不是打卡送牧草，

有單賣給動物吃的紅蘿蔔，一份50元不大。

另外一區有台灣梅花鹿、瓦萊黑鼻羊、

羊駝、狐蒙、鴕鳥等等的，

這三個動物是只能在柵欄外觀看的，

有可愛活潑狐蒙會在柵欄裡只能遠遠的看。

梅花鹿區。

鴕鳥區

進入梅花鹿區的時候要小心，如果小朋友手上還有牧草，

羊駝會撲上來搶食牧草或一直跟在旁邊，就是覬覦你手上的牧草，

出口出來就是販售紀念品區，滿多他們自己設計的周邊商品，

商品的價格也滿高，布過一張門票也可以折抵

滿$100折50元的折價券。

伴手禮店面外面有一間透明的觀賞區，

是一隻很可愛肥肥胖胖的旱獺，看起來好想睡覺，

慵懶慵懶的很是愜意又可愛。

因場地不大，Ruby當天只停留大約1小時內就逛完了，

加上在互動區一直踩到大便，真的讓心情很不美麗，

希望下次如果還有機會去，環境可以改善一下。

【店家資訊】

👉廢物媽媽育兒農場

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠新竹市香山區海埔路518巷75弄85之1號

☎️0976 165 115

⏰AM09:00~PM17:00

此篇文章為Ruby自費 遊 玩，文章內容為自身感受，

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，

否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

文章標籤