[ 台中食記 ] 綠萼159地中海南法料理 兔奴俱樂部

台中北屯區山西路三段路上的綠萼159 地中海南法料理餐廳

餐廳戶外綠意盎然，一進餐廳感受到滿滿的歐式浪漫氛圍

綠萼159用餐環境滿滿的儀式感，從裡到外都非常的好拍，環境優雅、餐點精緻

適合包場聚餐/婚宴小派對/寶寶派對/謝師宴/同學會...等活動，是台中推薦包場餐廳

綠萼159也是寵物/親子友善餐廳，帶寵物來用餐需要裝外出籠或牽繩

喜歡兔兔的朋友千萬不要錯過，也可以帶著家裡的兔子來用餐

綠萼159二樓有一個給兔兔/天竺鼠/龍貓來玩耍的室內遊戲區

沒養兔子的朋友可以來看老闆娘養的五隻可愛兔唷!!!

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綠萼159環境介紹

一進店內迎面而來是超美的網美打卡牆

濃濃的歐式風格的用餐環境，高挑的空間和舒適的溫馨氛圍

店內環境寬闊挑高設計空間感倍增，不僅是和朋友聚餐聊天，也很適合兩人浪漫小世界

在浪漫溫馨的氛圍之中享受好吃的美食

仔細觀察綠萼159的環境會發現裝飾跟店裡的兔兔息息相關~

很多小兔兔的裝飾與擺設，不愧是兔奴俱樂部的秘密基地

來綠萼用餐，店家很貼心準備可愛的配件可以拍照耶!!!!

二樓用餐區

也是挑高寬闊的空間，綠萼159還會提供空間讓台灣創作者來進駐作品展覽

用餐還能順便欣賞藝術，可以再綠萼享受充滿藝術氣息的優閒時光

設計給兔兔/天竺鼠/龍貓專屬包廂，可以讓寶貝在這裡奔跑與拍照

店家還準備了超多可愛的飾品給寶貝們佩戴

寶貝們的糞便需要自己清理

一樓兔兔互動區

沒有帶兔兔的朋友可以來一樓與兔兔互動唷!!!

這裡是闆娘細心照護的5隻小兔子們~

可以來這裡摸摸牠們

目前在綠萼裡唯一的小公主"球球" ，是巨型兔子~超級可愛又溫柔

想要與兔子拍照的話闆娘也很歡迎 !!!

是不是融化了呀~超級夯的台中兔兔餐廳就在綠萼159，而且也是台中寵物友善餐廳

綠萼159菜單

綠萼159有提供義大利麵/燉飯/披薩/炸物拼盤/飲品/甜點/雙人餐/四人分享餐

餐點非常多樣化、CP值超高，很適合全家大小來用餐，真的是台中美食餐廳推薦

這次來到綠萼159用餐，我和老公選擇的是南法尼斯雙人餐，套餐內容很豐富

黑松露野菇/法國長棍麵包/南法香草脆餅/湯品：香甜南瓜濃湯、新鮮野菇清湯

花園戰斧豬排/辣子雞丁義大利麵/飲品／甜點

前菜

雙人前菜盤，裡面包含了松露炒菇、法國長棍麵包、南法香草脆餅、蕃茄莎莎醬、塔塔醬

黑松露炒菇

炒菇伴隨著黑松露散發出迷人氣味ㄝ吃起來很清爽且香氣十足

詢問後才知道還有加入從南法進口的義式香料加入料理之中

綠萼的南法香草脆餅也好好吃唷～越吃越涮嘴～

不加沾醬吃可以感受到麵粉香氣與義式香料淡淡的香味～

前菜盤提供了兩種沾醬番茄莎莎醬與塔塔醬，因為客人很喜歡

所以提供了免費續加的服務唷

薄脆可口的南法脆餅，在綠萼159大受歡迎，由店家烤製出的脆餅

上頭刷上橄欖油以及義式香料

長棍麵包帶著鬆脆的口感，在嘴裡也是散發麵粉香，加上酸甜酸甜的塔塔醬更好吃

辣子雞丁義大利麵

雞肉鮮嫩多汁，花椒獨特的麻香與辣味交織，先將麵條與下層湯汁攪拌均勻

吸附了麻、香、辣勁到Q彈的義大利麵條，口味濃郁厚實

在搭配食蔬一口吃下去真的令人陶醉

帶著焦香氣息的戰斧豬排，戰斧豬排的肉質扎實軟嫩，又有豐富的嚼勁，完全不柴不乾

第一口吃戰斧豬排的原味，汁香味美、外酥內嫩又多汁

第二口可以沾上綠萼的特殊醬汁來搭配，鹹甜鹹甜的醬汁很解膩

吃完一隻讓人回味啊

戰斧豬排底下還有馬鈴薯塊與生菜可以搭配解膩

尤其生菜淋上巴薩米克油醋，淡淡的醋酸味在口中瞬間化開更加清爽

鮮菇清湯

菇菇湯味道雖然濃郁，但是喝起來很清爽，可以去除油膩感

南瓜濃湯

我很喜歡喝南瓜濃湯， 綠萼的濃湯喝起來滑順還帶點顆粒感

讓整碗湯富有層次感， 喝完一碗有飽足的感覺

清新蜜桃微泡，綠薄荷檸檬氣泡

用餐一定要一杯氣泡飲來解解渴，這次點的是清新蜜桃微泡，綠薄荷檸檬氣泡

套餐飲料升級可折60元，清新蜜桃微泡帶著淡淡的蜜桃香氣，味到香甜

綠薄荷檸檬氣泡口感清新，這天天氣很悶熱來上一杯沁涼解渴

經典巧克力

超級濃郁的巧克力，他是布朗尼糕體，外面樸素而不失優雅，加上鮮奶油

使巧克力入口更為濃郁，口腔中充滿了巧克力香氣

莓果鮮奶酪

手工製作的莓果鮮奶酪，淋上莓果醬

新鮮的莓果醬增添了一絲酸甜感讓奶酪口味更加豐富

搭配起來意外清爽，奶酪本體也是很綿密滑順

綠萼159用餐心得

用餐體驗下來感受到闆娘的熱情，餐點設計上非常的美味，份量也很足夠

雙人套餐份量真的很有飽足感，燈光美、氣氛佳，或者與閨蜜、摯友來用餐也超合適

綠萼159也是台中推薦的親子餐廳與寵物友善餐廳，或者想來辦小型聚會、派對也可以洽詢店家

喜歡兔兔的朋友們更適合來到這用餐，或者帶著兔寶貝一起來交友

（文章皆有時效性，如有修正以店家為主）

店家資訊

綠萼159-地中海南法料理

地址: 台中市北屯區山西路三段159號

電話: 04 2422 6250

線上訂位： https://table.yo-svip.com/Reserve/Reserve?store=MjI0XzU0Mg%3D%3D

營業時間: 一~五 11:00-14:30、17:00-20:30 ( 星期二公休)

付款方式：現金、line pay 、信用卡

停車場（非特約）：路邊停車格、幸福車房停車場（崇九站）、幸福車房山西站

臉書: https://www.facebook.com/159bunnygarden

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