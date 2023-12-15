與日本知名卡通同名的烏龍麵專賣店「烏龍派出所」，全品項都是跟烏龍麵有關的湯麵，先選湯底再選肉品就能搭配成個人喜歡的口味，除了店名非常有創意外，每晚麵的用料豐富食材新鮮，很快就成為用餐時段的搶手美食，價格幾乎都是在一百多元左右加上滿滿的配料，在松山文創園區附近可以說經濟又實惠，加上今年大巨蛋剛開幕，非常適合在比賽前來上一碗才有力氣會自己喜歡的隊伍加油。

餐廳資訊

烏龍派出所 名稱 : 烏龍派出所(光復店)

電話 : (02)2748-5686

地址 : 台北市松山區光復南路69號

營業時間 : 週一~週六 11:00-14:00、16:30-20:00，週日公休

粉絲專頁 : 烏龍派出所烏龍麵連鎖店

從捷運國父紀念館站步行大約8分鐘左右就可抵達，店面位置就在光復南路大馬路旁

餐廳環境

真的看到店名頭腦不斷冒出來的就是兩津勘吉的長相跟聲音，特別是喊招牌的話「所長!!!」

整間店的空間不大座位數量也有限，如果全部要坐滿只能坐10多位左右

有兩張長桌跟一排的吧台桌，當天是比較早吃晚餐剛好人還不多

桌上除了餐具外還有附一個手機支架，可以讓大家邊吃烏龍麵邊追劇，就不用喬手機角度喬半天最後還是滑下去

當天只有老闆一人，不過出餐的速度依然非常快，而且老闆很有禮貌會跟所有個人打招呼

菜單

菜單的選擇主要是五種湯底搭配五種肉品做組合，這也是我第一次吃到烏龍麵是這樣的搭配方式

餐點介紹

這次一共點兩碗烏龍麵，分別是「韓式泡菜+鮮甜鯛魚片」跟「原味柴魚+松阪豬肉片」

第一碗是「韓式泡菜+鮮甜鯛魚燒」，一端上來看到滿滿的配料真的讓人食指大動

主角烏龍麵吃起來Q彈帶勁，硬度剛好不會過於軟爛，大口吸的時候湯汁會跟著吸附上來

湯裡面會有半顆溏心蛋，裡面的內心還是液體的狀態

鯛魚片的數量還算多，每一塊都滿大塊的吃起還非常軟嫩多汁

還有幾種常見的火鍋料，配料的量真的滿豐富的

泡菜的酸度都有煮出來，湯頭喝起來微酸帶點微辣非常舒服，再來一口泡菜味道會整個釋放出來

第二碗是「原味柴魚+松阪豬肉片」，松阪豬應該算是這間店目前等級最高的肉片

在原味的湯頭下，烏龍麵吃起來更能感受到麵條本身的麵香味

上面有一片非常可愛的魚板，吃起來滿滿都是湯頭的香味

松阪豬吃起來肉質細緻軟嫩，咀嚼過後會慢慢散發出肉香味

蔬菜以青江菜跟高麗菜為主，菜量滿多的吃起來非常新鮮

往下撈的時候還有不少菇類，吃起來飽滿多汁

湯頭喝起來滿清爽的，沒有過多的調味主要都是蔬菜跟其他食材本身的鮮甜味

結語

在吃的過程中就能感受到老闆的用心，不管是食材的挑選還是湯頭的熬煮，讓一碗普通的烏龍湯麵可以做出這麼多的變化，直接點原味就是能知道為甚麼會是一間人氣烏龍麵店，除了份量多之外湯頭沒有用多餘的調味料，而是在熬煮的過程中讓食材本身的味道慢慢釋放出來，讓湯頭喝起來清爽不死鹹，泡菜湯則是微酸的味道十分開胃，整碗吃下來飽足感十足。