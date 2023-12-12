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【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩、麻、辣又鮮-微風台北車站2樓｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-12-12 21:37:43 Ruby說美食享受旅行 人氣：106
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：375篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：姥姥酸菜魚 微風北車店
place台北市中正區北平西路3號2樓
作者本次評價：
4.10
美味度
4.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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組合圖.jpg

想品嚐美味的酸菜魚？姥姥酸菜魚絕對是您的最佳選擇。

位於台北車站微風2樓的餐廳，不僅交通方便，

提供適合多人共享的特大份酸菜魚，同時也推出了一人就可獨享的酸菜魚。

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

姥姥酸菜魚有線上訂位服務，無需等待。

先到櫃台劃位後，他們會在有空位時電話通知，等待的同時可先逛逛。

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

Ruby把菜單放在這給大家參考。

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

用QRCODE點餐，因Ruby一個人用餐，所以點了獨享餐。

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

因Ruby一個人用餐，所以點了獨享餐。

獨享餐$388 有姥姥酸菜魚、白飯一碗、小菜三種、甜點一碗

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

在等待餐點的過程中，Ruby品嚐了店內提供的熱飲，可以根據個人口味調配，

有洛神花、陳皮和甘甜梅。因為Ruby喜歡酸味，

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

Ruby洛神花就多放了一些，感受到甜中帶有微酸的開胃口感。

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

儘管是獨享餐，但份量相當充足。

Ruby還吃不完，但因為打包需額外支付15元就把他吃光光。

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

 

酸菜魚的配料豐富，包括木耳、黃豆芽、

寬粉、腐竹、貢丸、豬肉片和烏鱧魚片。

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

湯頭微帶麻味，香氣濃郁，魚片口感鮮嫩。

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

如果是多人共享，還可以加點其他喜歡的配料，

吃起來會更豐富多樣選擇。

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

如果喜歡吃酸一點或是辣一點都可以，告知店員，

也可以自己再加泡椒來增加湯頭的辣度。

白飯口感Q彈，非常適合沾湯食用。

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

雖然三種小菜是固定的，都有獨特的酸甜風味。

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

當天的甜點是仙草凍，份量適中，為完美的晚餐劃下了句點。

【台北車站美食】姥姥酸菜魚附菜單-一個人也可以享用酸菜魚，嫩

Ruby因獨自用餐，沒有品嚐到姥姥酸菜魚其他招牌菜色，

如椒麻小酥肉、姥酥雞、姥姥乾麵等，

下次有機會再來品嚐其他美味，現在連台北101也能品味到這美味了喔。

 

【店家資訊】
👉姥姥酸菜魚 微風北車店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠台北市中正區北平西路3號2樓
☎️ 02-23142128
⏰ AM10:00~PM22:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

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RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
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