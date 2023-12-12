苗栗泰安著名的水雲三星分別為虎山、橫龍山、鳥嘴山，其中又以虎山為首，高聳陡立的峭壁又被稱為中級山界中的大霸尖山。登山口位在泰安溫泉休息區，有大型停車場跟洗手間很方便。虎山步道從停車場開始走單程4.5K，前段沒什麼難度幾乎都走在林道中，後段開始連續的陡上坡，有幾處需要攀繩建議戴手套，很適合鍛鍊腳力及越野跑的中級山。爬完山還可以安排泰安泡溫泉，清安豆腐街吃美食小吃，推薦可以來個一日遊行程。
虎山登山步道
地址:苗栗縣泰安鄉上島公路
google導航:泰安溫泉風景特定區停車場
時間:24H
(健行筆記步道路況)
虎山步道登山口、停車資訊
許久沒來到苗栗泰安，一直很喜歡這邊早上雲霧飄渺的景色，而苗栗泰安著名的水雲三星之前已經解鎖了橫龍山跟鳥嘴山，這次有幸搭上朋友的順風車，準備來挑戰最後一座-虎山。
前往泰安溫泉休息區，沿路會經過萊爾富、7-11，可以事先買好東西跟補給。虎山登山口位在泰安溫泉休息區裡面，這邊有大型停車場，目測可以停放超過40、50台車，早點抵達基本上都會有位置，抵達之後熱身一下就可以準備出發。
虎山標高1492m，是水雲三星之首，聳立峭壁外型又被稱中級山裡的大霸尖山。從停車場這裡開始走單程4.5k，一般人來健行來回大概要抓4~5小時，路線不算難走，所以也有不少跑山的朋友在這邊越野跑，但有陡坡攀繩地形，建議攜帶手套。
水雲三星之一的鳥嘴山，也是從這裡出發，停車場旁邊斜坡上去就能抵達鳥嘴山登山口，文章攻略可參考下面連結~
泰安溫泉休息區這裡有廁所很方便，出發前記得先上一下洗手間。
這次陪同朋友來參加虎山登高賽，聚集了各路好手來挑戰。12月初楓葉轉紅，微涼的天氣非常舒服。
從第一停車場接往水泥地準備往登山口出發
虎山第二停車場
走一段路到裡面還有第二停車場，這裡也非常寬廣，約可以停20~30台車
進入一小段石子路林道，來道水雲吊橋
水雲吊橋
泰安溫泉著名的水雲吊橋，從第一停車場走到這邊差不多1K路程，周邊景色很漂亮，也有不少觀光客會散步到這裡拍拍照。
過吊橋準備開始登上虎山步道了，一開始都是親民的階梯步道
1號救援樁
虎山登山步道共有8個救援樁，如有意外事故可到指定號碼牌方便救援，算是很貼心的設計。也可以藉由救援樁號碼知道自己路程的進度走到哪裡。
步道一開始大部分為原始路徑緩坡，路跡算清楚，沿路都有標示很好辨認方向。
步道幾乎都在林道中還蠻涼爽的，不太會曬到太陽
沿途會有一段很好走的平路大約1K多的距離，小小的展望可以看到虎山的山頭
小小石瀑區，許多大型不規則石頭，在通過的時候注意好踩點，上面有些已經佈滿青苔會滑
除了救援樁號碼牌，登山布條也是認路的方式之一，不過還是建議大家要練習看離線地圖，畢竟這裡以前也是有人迷路過。
過了7號救援樁開始最硬陡的爬升來了，接近70度的拉繩攀升，這邊碎石又很容易鬆動，要注意安全
沿途的連續攀升讓人喘不過氣，終於看到第8號救援樁，離登頂剩下不到1K了
過8號有一處小塊腹地跟展望點，不少人在這邊休息看風景
後面依然是非常厭世的陡上坡
抵達叉路口指示牌，這邊可以通往加里山就是著名的虎加縱走，下次我再來挑戰~
虎山三角點
過指示牌走一小段平路就到了虎山三角點，不塊是水雲三星中的老大，真的比其他兩座都還硬阿~
登頂後的大景，群山環繞，雲霧飄渺真讓人心曠神怡
有一定的體力跟耐力可以嘗試來這裡跑越野
大家陸續登頂開心合照，這裡瞬間變成越野同樂會
虎山半天內就能完成，輕裝+單眼來這邊拍拍照好愜意
下山必須原路折返，比較困難的就是8號救援樁那一段碎石陡坡，比較難下。後面回到平路就順順的很好走了。
水雲吊橋風景
水雲吊橋邊的景色真的很好拍欸~
從停車場眺望雄偉的虎山視角，非常壯觀。
單程4.5K我大概花費1小時20分登頂無休息，加上跑下山，來回大約花費2.5小時，一般人慢慢走大概抓5~6小時，分享給大家參考。
虎山結束後，除了可以去泰安泡溫泉，泰安清安豆腐街也非常有名氣，集結各種小吃，臭豆腐還滿好吃的推推~
步道資訊
虎山登山步道
地址:苗栗縣泰安鄉上島公路
google導航:泰安溫泉風景特定區停車場
時間:24H
(健行筆記步道路況)
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