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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 沿河路88——旅行偶遇、松露與麵線的奇特組合!

沿河路88——旅行偶遇、松露與麵線的奇特組合!

2023-12-12 22:34:40 沾墨點落 人氣：97
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：647篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：沿河路88
place嘉義市西區垂楊路271號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/phpHsSlOv

沿河路88——旅行偶遇、松露與麵線的奇特組合!
―――――――――――――――――――――
這次來嘉義因為晚上想不到要吃啥
就隨意走走看看，剛好看到這家
在垂楊路旁的小餐館【沿河路88】

/tmp/phpCPR9IT

白天是清新乾淨的木質感、
夜晚則是透出暖暖地光芒吸引路過的人~
（初訪就是晚上被燈光吸引到❤）

/tmp/phpiMfdKs

菜單也挺特別、飯食套餐與❰麵線❱
走中西合併的料理模式，
那當然就要嚐嚐啦

/tmp/php2zxpKz/tmp/php2zbLw1

推門進去後是一個很有質感的長形空間、
淡雅簡約的白色調與木頭家具在燈光下散著
柔和的舒適感、搭配磁磚拼貼的櫃檯與牆面
總有種似積木般的可愛感覺

/tmp/php1DUFJN

/tmp/php7f2wuC

（白天坐在窗邊的風景最好!
無奈我是手機背光....）

/tmp/phpzIG7xL  

恰好看到推出的限定料理
✴️［梅酒燉軟骨］
有酒有肉我的愛、直接拍掌定案
再加點一份［紅油炒手］當小點。

整套吃完、是飽足與滿足都有了~

/tmp/phpg5eclh  

―――――――――――――――――――――
✴️［梅酒燉軟骨］

真心覺得說就算還沒吃、
光看到豐盛亮眼的配菜、
這道料理就已經先成功一半.

/tmp/phpdF33ip  

翻了下、配菜裡有有櫛瓜、木耳、燉蘿蔔、
花椰菜、金針菇天婦羅、茄子甜椒等等~
給的份量很充足。

生菜葉還灑上堅果與無花果碎片，
整個誠意滿滿✨✨✨

《蘿蔔冰涼酸甜非常入味.》

/tmp/phpoAYDCc

/tmp/phpuk7U92

接著就是肉食的梅酒燉軟骨

/tmp/phpstShyz

先嘗了口湯汁、是梅子香融入肉味兒
所形成的酸甜濃郁，拌飯吃讓人胃口大開
《湯裡的梅子肉不少❗》  

而軟骨口感豐腴嫩脆、燉的火候十足，
這點從軟骨裡透出的梅子酸香吃的出來、
越咀嚼越鮮明呢

/tmp/php6na7rh

 

✴️［紅油炒手］

/tmp/phpwrdFin

炒手個頭不小、
肉餡香濃加上椒麻酸香的
輕盈辣意也是讓人吃的口水直流！

/tmp/phpxh8EJI

 

✴️［主廚雞湯］
聽店家介紹這次雞湯有加入❰苦茶油❱
滿心動的、就點來喝喝看~

/tmp/phpKpai6A

裡頭雞肉大塊、而且給的大方。
從乳白色的湯頭就能看出湯香濃厚！
喝來也的確如此
但口感依舊清爽不膩，
且苦茶油的香在尾韻十分鮮明❗

/tmp/phpHMz5WC

 

✴️［沿水牛腱松露奶油麵線］
（剛上桌就能聞到陣陣的松露香氣）

/tmp/phpwVzfPj

松露搭飯搭麵都吃過、
就是搭配❰麵線❱從未嘗試過~
很難得看到的組合呢✨✨

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先趁熱將松露醬與麵線
整個拌勻再大口吸入，
彈而不爛的滑溜口感、
帶著奶香與松露香濃挑逗食慾、
再加上本身的麵線香氣~
瞬間有種很滿足的感覺

/tmp/phpAYfZcP

附餐蔬菜依舊是豐盛。
（口感清爽、滋味十足）

/tmp/phpFdKUuf

牛腱咬下肉感彈脆且滋味香濃、
吃來相當爽口，
再搭上旁邊的蒜片更好吃

/tmp/phpWIwGw7

店名：沿河路88

地址：嘉義市西區垂楊路271號

時間：11:30~15:00
          17:00~20:00

電話：0910 815 806

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來吧。炒翻天~大馬路旁的美味炒飯。

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