



沿河路88——旅行偶遇、松露與麵線的奇特組合!

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這次來嘉義因為晚上想不到要吃啥

就隨意走走看看，剛好看到這家

在垂楊路旁的小餐館【沿河路88】

白天是清新乾淨的木質感、

夜晚則是透出暖暖地光芒吸引路過的人~

（初訪就是晚上被燈光吸引到❤）





菜單也挺特別、飯食套餐與❰麵線❱

走中西合併的料理模式，

那當然就要嚐嚐啦❤





推門進去後是一個很有質感的長形空間、

淡雅簡約的白色調與木頭家具在燈光下散著

柔和的舒適感、搭配磁磚拼貼的櫃檯與牆面

總有種似積木般的可愛感覺❤





（白天坐在窗邊的風景最好!

無奈我是手機背光....）

恰好看到推出的限定料理

✴️［梅酒燉軟骨］

有酒有肉我的愛、直接拍掌定案❤

再加點一份［紅油炒手］當小點。

整套吃完、是飽足與滿足都有了~

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✴️［梅酒燉軟骨］

真心覺得說就算還沒吃、

光看到豐盛亮眼的配菜、

這道料理就已經先成功一半.

翻了下、配菜裡有有櫛瓜、木耳、燉蘿蔔、

花椰菜、金針菇天婦羅、茄子甜椒等等~

給的份量很充足。

生菜葉還灑上堅果與無花果碎片，

整個誠意滿滿✨✨✨

《蘿蔔冰涼酸甜非常入味.》





接著就是肉食的梅酒燉軟骨



先嘗了口湯汁、是梅子香融入肉味兒

所形成的酸甜濃郁，拌飯吃讓人胃口大開

《湯裡的梅子肉不少❗》

而軟骨口感豐腴嫩脆、燉的火候十足，

這點從軟骨裡透出的梅子酸香吃的出來、

越咀嚼越鮮明呢❤

✴️［紅油炒手］





炒手個頭不小、

肉餡香濃加上椒麻酸香的

輕盈辣意也是讓人吃的口水直流！





✴️［主廚雞湯］

聽店家介紹這次雞湯有加入❰苦茶油❱

滿心動的、就點來喝喝看~





裡頭雞肉大塊、而且給的大方。

從乳白色的湯頭就能看出湯香濃厚！

喝來也的確如此❤

但口感依舊清爽不膩，

且苦茶油的香在尾韻十分鮮明❗





✴️［沿水牛腱松露奶油麵線］

（剛上桌就能聞到陣陣的松露香氣）





松露搭飯搭麵都吃過、

就是搭配❰麵線❱從未嘗試過~

很難得看到的組合呢✨✨





先趁熱將松露醬與麵線

整個拌勻再大口吸入，

彈而不爛的滑溜口感、

帶著奶香與松露香濃挑逗食慾、

再加上本身的麵線香氣~

瞬間有種很滿足的感覺❤





附餐蔬菜依舊是豐盛。

（口感清爽、滋味十足）





牛腱咬下肉感彈脆且滋味香濃、

吃來相當爽口，

再搭上旁邊的蒜片更好吃❤





店名：沿河路88

地址：嘉義市西區垂楊路271號

時間：11:30~15:00

17:00~20:00

電話：0910 815 806