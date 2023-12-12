久聞「 福壽山農場 」楓葉美景如畫，每年的11-12月正是大放異彩之際，紅、橘、黃、綠的萬象繽紛，將 福壽山 渲染得層次分明、耀眼奪目，即使號稱「遠的要命的農場」仍吸引眾多遊客不辭辛勞追楓，雖然我來過幾次福壽山農場，但偏偏就是沒有冬季楓紅時節造訪，今年再度勇敢挑戰遠程山路，全台最知名的賞楓景點一定要踩點成功

★ 福壽山農場 簡介

福壽山農場 位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，海拔高度約2100-2614公尺，與武陵農場、境農場合稱為【台灣三大高山農場】，距離梨山風景區大約5公里，土地橫跨台中、南投兩縣，農場總面積800餘公頃。由於地理位置優越，群山環繞四周，不但視野遼闊且四季氣候分明，擁有獨特的高山田園景觀，更孕育了一年四季迥然不同的絕妙風景，農場結合豐富的天然資源和珍貴的農產品，四時景觀饒富趣味，適宜春季賞花、夏季避暑、秋季採果、冬季賞雪賞楓，青山綠水秀麗風光，時常讓人流連忘返，也是民眾闔家出遊擁抱大自然的熱門景點。

福壽山農場 最高處的「天池」，據說擁有終年不枯的池水，磁場強烈且聚集了天地靈氣，而一旁的「達觀亭」則是昔日的總統行館，蔣公避暑辦公之處，內部保留著部份的陳列設施供民眾參觀。

★ 福壽山農場 聯外道路圖

★ 福壽山農場 門票資訊

▲購票後的 統一發票明細 即為入場證明，兩天內有效使用

▲本農場收費站有兩處(場本部及天池)

▲可持場本部的門票直接進入天池，不必再購票

福壽山農場 最佳賞楓地點有

☆ 松盧 ☆ 鴛鴦湖步道

☆ 製茶廠旁 ☆ 福壽山莊

★ 福壽山農場 松盧

全台海拔最高的賞楓景點 福壽山農場， 最知名的觀賞點便是入口處的「松盧」前方，這裡的楓樹品種為掌葉楓，葉片小巧精緻，轉化也較為多層次，可以欣賞到紅、黃、橘、綠互相交織映疊的美麗，襯托著古色古香的木造屋舍「松盧」，紅瓦片片與隨風飄動的楓葉，置身其中有一種恬靜優雅而浪漫的氛圍。

恰巧這天來到 福壽山農場 天候不佳，除了短暫10分鐘陽光乍現，其他時間都是雲層遮天細雨綿綿，雖然可惜未能拍到晴空白雲，但是卻也一點不失浪漫唯美，松盧前的遊客看見火紅一片，皆是驚喜連連，紛紛捕捉這季節限定的美景

掌葉楓特別小巧可愛，微風吹動便輕盈飛舞

要跟松盧前的楓葉拍照可真不容易，小小的地方擠滿了遊客，幾乎是不太能取到空景

短暫的冬陽出現，斜映照在松盧與楓樹上，遍地的落葉與光影的交織訴說著楓情萬種

新婚情侶不辭千里來到這裡拍攝婚紗外景，

沉醉在冬日的幸福之中

落下的楓葉鋪滿了大地，

一樣是五彩繽紛非常動人

光是在松盧旁邊，大家就已經拍不停

真的好美好美~

遊客中心附近的銀杏樹金黃片片，閃耀迷人，秋冬的 福壽山農場 果然令人如癡如醉

兩位可愛小妹妹撿拾起地上的楓葉和銀杏，

在頭髮上妝點的模樣甚是天真浪漫，

孩子的創意無限！

一旁的我也開心地紀錄下這一刻

離開松盧前方廣場往後面山坡走去，這裡的楓葉層次更豐富，而且遊客比較沒那麼密集，反倒可以悠閒的駐足欣賞和拍照

楓葉這美麗的葉形真是讓人喜愛，高山得天獨厚的環境讓楓葉轉色得相當鮮豔， 福壽山農場 在冷冷的冬季裡卻是最活潑耀眼

★ 福壽山農場 介壽亭

落了一地的葉子像紅地毯似的，鋪滿了整個小山坡，緩步前進踩踏著紅葉地毯，腳下沙沙作響，若有似無的節奏像唱奏著冬季戀歌

拾起一把楓葉，金黃、艷紅、深橘、或漸層，片片精彩

★ 福壽山農場 鴛鴦湖

另一處賞楓景點是鴛鴦湖步道，可惜當天接近中午細雨紛紛，天空也轉陰暗了

步道旁的楓葉在12月初竟然已經掉落一半，此處不如松盧前方來得茂密繁盛，顯得有一些蒼涼感，不過我們依舊繞湖散步一圈

後來查了一下鴛鴦湖步道的楓紅，在11月初應該就已經先轉色，幾乎比松盧早了快一個月，所以１２月錯過了最佳的賞楓期

★ 鴛鴦湖的傳說

鴛鴦湖 的命名其實是一個淒美的故事，福壽山農場原本是許多泰雅族原住民賴亦維生的獵區，相傳有一位獵人帶著獵犬一路追趕水路至此，逃生不及的水鹿跳下湖裡，獵犬也跟著跳了進去，不過體力不支的獵犬因而沉入水中，追趕到湖邊的獵人為了救愛犬也跟著跳進去，不料雙雙消失於美麗的湖中。消息傳到部落之後，獵人的女友皆聞噩耗連忙來到湖邊，一連三天呼喊他的名字，卻始終得不到回應，最後她也經不起痛苦和煎熬，跟著跳湖殉情了。

後來泰雅族人就以這對戀人的故事命名，將此湖取名為 「鴛鴦湖」 來作為紀念。

★ 袖珍蘋果

這次來到 福壽山農場 ，來看一看遠近馳名的「蘋果王」，不過這棵堪稱台灣農業嫁接技術奇蹟的樹王在冬季進入休眠期，剛好沒能瞧見數十個品種的蘋果高掛樹上的風采，但是隔壁不遠處卻有一棵佈滿小小像櫻桃般果實的樹，紅艷圓潤又小巧玲瓏，外型非常討喜讓人驚喜萬分，原本還真以為是櫻桃，後來上前一看，才知道這一棵是袖珍蘋果樹，模樣太可愛了!! 是不是看了很想咬一口啊

離開福壽山農場本部，欲前往天池的路途上，四周瀰漫起白白茫霧，繚繞山區與道路兩側的楓樹，特地停車下來漫步欣賞，橘紅色的小徑在迷霧裡顯得更加神秘，風兒吹起，葉片飛揚，我已陶醉在福壽山的唯美國度裡

福壽山農場 雖然遠得要命，

但是真的不虛此行，此生必追

★ 福壽山農場 景點資訊

■ 台中市和平區梨山里福壽路29號

■ 營業時間 6:00-22:00

■ 服務電話 04-25989202

■ 福壽山農場館方網站 (請點選)

■ FB臉書 福壽山農場FushoushanFarm

歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦

※ 延 伸 閱 讀 ※

文章標籤