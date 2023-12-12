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全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在松盧的繽紛浪漫，遠的要命卻是不虛此行

2023-12-12 22:57:09 撒野樂活小村婦 人氣：104
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撒野樂活小村婦

發表篇數：122篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 和平區

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

久聞「福壽山農場」楓葉美景如畫，每年的11-12月正是大放異彩之際，紅、橘、黃、綠的萬象繽紛，將福壽山渲染得層次分明、耀眼奪目，即使號稱「遠的要命的農場」仍吸引眾多遊客不辭辛勞追楓，雖然我來過幾次福壽山農場，但偏偏就是沒有冬季楓紅時節造訪，今年再度勇敢挑戰遠程山路，全台最知名的賞楓景點一定要踩點成功 

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

 ★ 福壽山農場  簡介  

福壽山農場 位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，海拔高度約2100-2614公尺，與武陵農場、境農場合稱為【台灣三大高山農場】，距離梨山風景區大約5公里，土地橫跨台中、南投兩縣，農場總面積800餘公頃。由於地理位置優越，群山環繞四周，不但視野遼闊且四季氣候分明，擁有獨特的高山田園景觀，更孕育了一年四季迥然不同的絕妙風景，農場結合豐富的天然資源和珍貴的農產品，四時景觀饒富趣味，適宜春季賞花、夏季避暑、秋季採果、冬季賞雪賞楓，青山綠水秀麗風光，時常讓人流連忘返，也是民眾闔家出遊擁抱大自然的熱門景點。

福壽山農場 最高處的「天池」，據說擁有終年不枯的池水，磁場強烈且聚集了天地靈氣，而一旁的「達觀亭」則是昔日的總統行館，蔣公避暑辦公之處，內部保留著部份的陳列設施供民眾參觀。

 ★ 福壽山農場  聯外道路圖  

螢幕擷取畫面 2023-12-12 135226.png

 ★ 福壽山農場  門票資訊  

▲購票後的統一發票明細 即為入場證明，兩天內有效使用

▲本農場收費站有兩處(場本部天池)

▲可持場本部的門票直接進入天池，不必再購票

螢幕擷取畫面 2023-12-12 131551.png

福壽山農場 最佳賞楓地點有

松盧  ☆鴛鴦湖步道  

製茶廠旁  福壽山莊

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

 ★ 福壽山農場  松盧  

全台海拔最高的賞楓景點福壽山農場，最知名的觀賞點便是入口處的「松盧」前方，這裡的楓樹品種為掌葉楓，葉片小巧精緻，轉化也較為多層次，可以欣賞到紅、黃、橘、綠互相交織映疊的美麗，襯托著古色古香的木造屋舍「松盧」，紅瓦片片與隨風飄動的楓葉，置身其中有一種恬靜優雅而浪漫的氛圍。

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

恰巧這天來到福壽山農場天候不佳，除了短暫10分鐘陽光乍現，其他時間都是雲層遮天細雨綿綿，雖然可惜未能拍到晴空白雲，但是卻也一點不失浪漫唯美，松盧前的遊客看見火紅一片，皆是驚喜連連，紛紛捕捉這季節限定的美景

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

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掌葉楓特別小巧可愛，微風吹動便輕盈飛舞

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

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要跟松盧前的楓葉拍照可真不容易，小小的地方擠滿了遊客，幾乎是不太能取到空景

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短暫的冬陽出現，斜映照在松盧與楓樹上，遍地的落葉與光影的交織訴說著楓情萬種

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新婚情侶不辭千里來到這裡拍攝婚紗外景，

沉醉在冬日的幸福之中

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落下的楓葉鋪滿了大地，

一樣是五彩繽紛非常動人

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光是在松盧旁邊，大家就已經拍不停 

真的好美好美~

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遊客中心附近的銀杏樹金黃片片，閃耀迷人，秋冬的福壽山農場果然令人如癡如醉

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兩位可愛小妹妹撿拾起地上的楓葉和銀杏，

在頭髮上妝點的模樣甚是天真浪漫，

孩子的創意無限！

一旁的我也開心地紀錄下這一刻

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離開松盧前方廣場往後面山坡走去，這裡的楓葉層次更豐富，而且遊客比較沒那麼密集，反倒可以悠閒的駐足欣賞和拍照

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

楓葉這美麗的葉形真是讓人喜愛，高山得天獨厚的環境讓楓葉轉色得相當鮮豔，福壽山農場在冷冷的冬季裡卻是最活潑耀眼

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 ★ 福壽山農場  介壽亭  

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

落了一地的葉子像紅地毯似的，鋪滿了整個小山坡，緩步前進踩踏著紅葉地毯，腳下沙沙作響，若有似無的節奏像唱奏著冬季戀歌

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

拾起一把楓葉，金黃、艷紅、深橘、或漸層，片片精彩

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

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 ★ 福壽山農場  鴛鴦湖  

另一處賞楓景點是鴛鴦湖步道，可惜當天接近中午細雨紛紛，天空也轉陰暗了

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

步道旁的楓葉在12月初竟然已經掉落一半，此處不如松盧前方來得茂密繁盛，顯得有一些蒼涼感，不過我們依舊繞湖散步一圈

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

後來查了一下鴛鴦湖步道的楓紅，在11月初應該就已經先轉色，幾乎比松盧早了快一個月，所以１２月錯過了最佳的賞楓期

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

★ 鴛鴦湖的傳說  

鴛鴦湖的命名其實是一個淒美的故事，福壽山農場原本是許多泰雅族原住民賴亦維生的獵區，相傳有一位獵人帶著獵犬一路追趕水路至此，逃生不及的水鹿跳下湖裡，獵犬也跟著跳了進去，不過體力不支的獵犬因而沉入水中，追趕到湖邊的獵人為了救愛犬也跟著跳進去，不料雙雙消失於美麗的湖中。消息傳到部落之後，獵人的女友皆聞噩耗連忙來到湖邊，一連三天呼喊他的名字，卻始終得不到回應，最後她也經不起痛苦和煎熬，跟著跳湖殉情了。

後來泰雅族人就以這對戀人的故事命名，將此湖取名為「鴛鴦湖」來作為紀念。

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

★ 袖珍蘋果  

這次來到福壽山農場，來看一看遠近馳名的「蘋果王」，不過這棵堪稱台灣農業嫁接技術奇蹟的樹王在冬季進入休眠期，剛好沒能瞧見數十個品種的蘋果高掛樹上的風采，但是隔壁不遠處卻有一棵佈滿小小像櫻桃般果實的樹，紅艷圓潤又小巧玲瓏，外型非常討喜讓人驚喜萬分，原本還真以為是櫻桃，後來上前一看，才知道這一棵是袖珍蘋果樹，模樣太可愛了!! 是不是看了很想咬一口啊

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

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離開福壽山農場本部，欲前往天池的路途上，四周瀰漫起白白茫霧，繚繞山區與道路兩側的楓樹，特地停車下來漫步欣賞，橘紅色的小徑在迷霧裡顯得更加神秘，風兒吹起，葉片飛揚，我已陶醉在福壽山的唯美國度裡

福壽山農場 雖然遠得要命，

但是真的不虛此行，此生必追

全台最高賞楓景點【福壽山農場】每年必追的魔幻楓紅美景，沉醉在

 ★ 福壽山農場  景點資訊  

■ 台中市和平區梨山里福壽路29號  

■ 營業時間 6:00-22:00

■ 服務電話 04-25989202

福壽山農場館方網站 (請點選)  

■ FB臉書 福壽山農場FushoushanFarm

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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